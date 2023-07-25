الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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مقاطع مخيفة لزلزال أضنة.. أتراك ألقوا بأنفسهم من الشرفات وجبال تتحرك

زلزال بقوة 5.5 درجة ضرب ولاية أضنة في تركيا على عمق 11.27 كيلومترا وتسبب بحالة من الذعر بين المواطنين

كتب خالد الأحمد
مقاطع مخيفة لزلزال أضنة.. أتراك ألقوا بأنفسهم من الشرفات وجبال تتحرك
مقاطع مخيفة لزلزال أضنة
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وطن- ضرب زلزال بقوة 5.5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الثلاثاء، قضاء قوزان في ولاية “أضنة” جنوبي تركيا، وشعر به سكان المناطق المحيطة، دون تسجيل إصابات أو ضحايا حتى الساعة.

وقالت إدارة الكوارث والطوارىء التركية “AFAD” في بيان لها، إن الزلزال وقع في الساعة 08:44 في منطقة كوزان في أضنة.

وبحسب المعلومات الأولى، فقد ورد أنه لم يسقط قتلى أو جرحى، وتم تحديد الزلزال على عمق 11.27 كيلومترا. كما شعر السكان بالزلزال الذي وقع في الساعة 08:44 في عثمانية وكهرمان مرعش.

لحظة ووقوع زلزال أضنة

وأشارت وسائل إعلام تركية إلى أن الفرق ذات الصلة بالزلزال الذي تسبب في حالة من الذعر، كانت تعمل على معرفة ما إذا كان هناك أي خسائر.

وبحسب المعلومات الأولية ، لم تحدث وفيات أو إصابات.

وأظهرت مشاهد تم تداولها على منصات وسائل التواصل الاجتماعي في البلاد، الجبال وهي تهتز وينبعث منها غبار أبيض في مشهد مهيب.

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وأحدثت المشاهد حالة من الهلع والخوف لدى سكان المناطق، وخرج السكان من منازلهم خوفا من سقوطها وانهيارها.

وبحسب الصور والفيديوهات المتداولة انهارت جدران مبنى مهجور في كوزان بسبب الزلزال.

حيث انفصلت قطعة من الصخر وسقطت في المنحدر أثناء الزلزال وألحقت أضرارًا بمنزل منفصل في “كباكتيب ماهاليسي”.

بالإضافة إلى ذلك تسببت الصخور العملاقة المتساقطة في تجاويف عميقة وحفر على الطريق الإسفلتي ، تم اقتلاع الأشجار حول الطريق والجدول، بينما تم تدمير أعمدة الكهرباء الحديدية.

ووثقت كاميرات المراقبة داخل بعض المحلات في ولاية أضنة، لحظة وقوع الزلزال وهروب أصحاب المحال للخارج وهم في حالة فزع.

زلزال أضنة
زلزال أضنة

حالة من الرعب دفعت شخصين للقفز من الشرفة

وقالت قناة NTV على موقعها الإلكتروني، إن شخصان في حي كادرلي في عثمانية ، حيث شعر الناس بالزلزال ، أصيبا بحالة من الرعب وقفزا من شرفة منزلهما وتم نقلهما إلى المستشفى.

ووفق المصدر أدلى محافظ أضنة سليمان البان، بتصريح عبر حسابه على مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص الزلزال.

وقال البان إنهم يتابعون التطورات ، “حتى الآن ، لم يتم إخطار الخط الساخن للطوارئ 112 بشأن الخسائر في الأرواح والممتلكات”.

وبدوره قال وزير الصحة فخر الدين قوجة: “في أضنة أصيب شخصان بعد قفزهما من النافذة أثناء حدوث الزلزال، وتأثر 6 أشخاص في العثمانية بالقفز والسقوط من علو أيضا، وتم نقل المتضررين من الزلزال إلى المستشفيات مع تخصيص 8 سيارات إسعاف إلى مكان الحادث”.

كما صرح رئيس إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) يونس سيزر، أنه لا يوجد وفيات وأن الاستطلاعات الميدانية مستمرة.

هزة ارتدادية

وبعد الزلزال الذي بلغت قوته 5.5 درجة والذي وقع في كوزان في الساعة 08:44 ، وقعت 17 هزة ارتدادية ، أكبرها 4.4 ، في المنطقة على فترات قصيرة حتى الساعة 10:57.

وتقع تركيا على خط صدع زلزالي رئيسي في العالم. وفي فبراير الماضي، أسفر زلزال هائل جنوب البلاد عن مقتل 50 ألف شخص ودمار هائل في مدن عدة.

المصدرتويتر، قناة NTV، رصد وتحرير وطن

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