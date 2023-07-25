محلل سياسي سعودي مقرب من ابن سلمان يسخر من الإمارات ويؤكد أنها ليست نداً للمملكة (شاهد)

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وطن- علق المحلل السياسي السعودي، ومؤسس ورئيس لجنة العلاقات العامة السعودية الأمريكية ومقرها واشنطن، سلمان الأنصاري، والمقرب من محمد بن سلمان على ما أثارته صحيفة “وول ستريت جورنال” حول تهديد الأخير للإمارات واتهامها بأنها طعنته بالظهر.

وقال “الانصاري” خلال استضافته على قناة “cnbc” الأمريكية، إن تقرير الصحيفة الأمريكية ربما حمل بعض المبالغات خاصة وأنه اعتمد على مصادر مجهولة، إلى انه أكد على أن هناك خلافات بين السعودية والإمارات فيما يتعلق بالآراء والأولويات، وأن من ينفي ذلك فهو غير متابع للاحداث، على حد قوله.

وعاد سلمان الأنصاري للتأكيد على أن الاختلافات في الآراء بين الدول وبين الأشقاء في كثير من الأحياء تكون أمرا صحيا.

المقارنة ليست عادلة!

وفي تقليل متعمد من مكانة الإمارات في مقارنتها مع السعودية، اعتبر “الأنصاري” أن لجوء الصحيفة للمقارنة بين البلدين والحديث عن المنافسة القوية بينهما هو أمر ليس عادلا.

السعودية أكبر من أن تنافس الإمارات

وقال إن “البلدين لهما أحجام مختلفة تماما من حيث الجغرافيا والسكان ومجال النفوذ والموارد، لذلك فإن كل دولة تتنافس بشكل أساسي مع نظيراتها”.

وفي إصرار متعمد للتقليل من الإمارات، قال “الأنصاري” إن “السعودية دولة من دول مجموعة العشرين وليس لديها الوقت الكافي للتفكير في فكرة التنافس مع أي شخص سوى نفسها وأيضا دول مجموعة العشرين الاخرى”.

سلمان الانصاري المقرب من بن سلمان يسخر من الامارات ويصف بانها ليست نداً للسعوديه وهذا يثبت ما قلناه سابقاً بأن الخلاف السعودي الاماراتي كبير وسيكون هناك حصار على الامارات كما حدث مع قطر . pic.twitter.com/V9bgecPXgY — مجتهد نجران (@Mojtahed_najran) July 25, 2023

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محمد بن سلمان يهدد بفرض عقوبات على الإمارات

وكانت صحيفة وول ستريت جورنال قد ذكرت قبل أيام أن ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان هدد بفرض عقوبات على الإمارات العربية المتحدة في محادثة خاصة مع الصحفيين العام الماضي.

وجاء التهديد وسط خلاف متزايد بين محمد بن سلمان ورئيس الإمارات محمد بن زايد آل نهيان ، اتسم بخلافات حول السياسات الإقليمية وقيود أوبك.

ووفقا للصحيفة يخوض ولي العهد وبن زايد صراعًا على السلطة بينما يتنافسان على الهيمنة في منطقة الخليج ، ولم يتحدثا منذ أكثر من ستة أشهر ، وفقًا لمصادر وول ستريت جورنال.

الطعن في الظهر

وقال محمد بن سلمان للصحفيين السعوديين إن الإمارات “طعنتنا في الظهر” ، وحذرهم من أنهم “سيرون ما يمكنني فعله”.

وفي إحاطة غير رسمية في ديسمبر / كانون الأول ، قال ولي العهد للصحفيين إنه أرسل إلى أبوظبي قائمة مطالب ، وحذر من أن السعودية ستتخذ إجراءات عقابية ضد حليفها الإقليمي إذا استمرت الإمارات في تقويض المملكة في المنطقة.

ونقل عنه أشخاص حضروا الاجتماع قوله: “سيكون الأمر أسوأ مما فعلته مع قطر”.

خلافات داخل أوبك

ولفتت الصحيفة إلى أن الخلاف بين الزعيمين امتد إلى اجتماع أوبك في أكتوبر الماضي ، عندما اتهمت الإمارات العربية السعودية بإجبارها على الموافقة على خفض إنتاج النفط. وعبر الإماراتيون عن استعدادهم للانسحاب من أوبك ، ما يعكس إحباطهم من الهيمنة السعودية على المنظمة.

وساطة أمريكية

وأكدت الصحيفة على ان إدارة بايدن بذلت جهودًا للتوفيق بين الجانبين ، وعقدت اجتماعًا في مايو بين محمد بن سلمان والشيخ طحنون بن زايد ، الأخ الأصغر للرئيس الإماراتي ومستشار الأمن القومي لدولة الإمارات العربية المتحدة.

وقال الزعيم السعودي لطحنون إن الإمارات يجب ألا تتدخل في وقف إطلاق النار الذي تقوده السعودية في اليمن ، ووعد بتقديم تنازلات لأبو ظبي.

ومع ذلك ، وفقًا لمصادر وول ستريت جورنال ، أخبر ولي العهد مستشاريه لاحقًا بعدم تغيير أي سياسات تجاه الإمارات.

ونقل عنه قوله لهم: “لم أعد أثق بهم”.