الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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ماهو مرض “عدنان الميمني” الذي نُقل بسببه إلى العناية المركزة؟

نشرت صفحة "واجهة عُمان" الرسمية على "تويتر" صورة المذيع الإعلامي عدنان الميمني وهو يرقد على سرير في المستشفى

كتب خالد الأحمد
ماهو مرض
عدنان الميمني
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وطن- نُقل الإعلامي العماني “عدنان الميمني” إلى غرفة العناية المركزة في أحد المستشفيات الخاصة في السلطنة بعد إصابته بأزمة صحية، وسط غموض عن حالته الصحية أو مم يعاني، حسب ما ذكرت صفحات إخبارية محلية.

وشارك عدد من العُمانيين في الدعاء لعدنان الميمني، إذ كتب “عبد الله المقدم” “نسأل أن يتم عليه الشفاء وأن يلبسه ملابس الصحة والعافية وأضاف :”دعواتكم له يامتابعين حسابي الكرام بالشفاء والله يشفيه ويعفيه يارب”.

وعلقت المُذيعة “عائشة الزدجالية” بداعية “اللهم اشفيه انت وحدك الشافي المعافي لا شافي إلا أنت ربي اشفيه واسكب العافيه في جسده يارب اشفيه شفاء لا يغادر سقماً”

وعلق آخر :”اللهم نسألك بصفاتك العليا التي لا يقدر أحد على وصفها، وبأسمائك الحسنى التي لا يقدر أحد أن يحصيها، وأسألك بذاتك الجليلة ووجهك الكريم أن تشفي عدنان الميمني، وتعافيه بحولك وقوتك”.

عدنان الميمني
عدنان الميمني

آخر ما كتبه عدنان الميمني

في آخر تغريدة على حسابه في تويتر كتب الميمني:”كن ماتشاء دون أن تؤذي أحدًا، حرًا لكن خلوقًا، ناجحًا لكن متواضعًا، مبدعًا لكن بسيطًا”.

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وتابع :”صباحات الجمال والرضا التام على ما انا عليه” ودعا لنفسه بالشفاء قائلاً :”يارب تعلم بي بما انا فيه ساعدني دعواتكم وحشتوني”.

من هو عدنان المنيمني

وعدنان الميمني هو إعلامي ومذيع ومقدم برامج من أصل يمني ولد ونشأ في العاصمة العمانية، مسقط، في ثمانينات القرن الماضي.

دخل مجال الإعلام منذ صغره وهو لم يتجاوز العاشرة وحقق شهرة واسعة من خلال عمله في الإعلام العماني على مدى عقدين من الزمن حيث قدم العديد من البرامج الخليجية الشهيرة.

ويتابع “الميمني” عبر “إنستغرام” أكثر من 69 ألف متابع، وعلى حسابه في “تويتر” أكثر من 6 آلاف متابع.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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