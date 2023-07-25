الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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حياتنا

لغز غامض للأذكياء فقط.. اعثر على المرأة الثانية في 4 ثوان!

التحدي المقدم للقراء هو العثور على امرأة ثانية في هذه الصورة خلال 4 ثوانٍ فقط

كتب فهمي الورغمي
لغز غامض للأذكياء فقط.. اعثر على المرأة الثانية في 4 ثوان!
اعثر على المرأة الثانية
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وطن- البحث عن الألغاز والعثور على حلّ لها هي أسهل طريقة لاختبار مهاراتك في الملاحظة. اختبر قوة عينك من خلال إيجاد المرأة الثانية في 4 ثوان.

حاول الآن!

لغز البحث والعثور هو نوع من الألغاز حيث يكون الهدف هو تحديد موقع الأشياء أو الكلمات المخفية داخل صورة أو صورة أكبر.

غالبًا ما تتطلب هذه الألغاز مراقبة دقيقة والاهتمام بالتفاصيل لتحديد العناصر المخفية بنجاح.

يمكن أن تكون طريقة ممتعة وصعبة، لاختبار مهارات الإدراك البصري لديك والحفاظ على عقلك حادًا.

تساعدك ممارسة مثل هذه التحديات على أساس يومي على التفكير خارج الصندوق والتوصل إلى حلول إبداعية للمشكلات.

أيضًا، إنها واحدة من أفضل الطرق لتحسين مهارات التفكير النقدي لديك.

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إليك تحديًا بسيطًا ومرحاً في آن.. اعثر على المرأة الثانية في 4 ثوانٍ

في الصورة، المأخوذة عن موقع (JagranJosh)، التي تمت مشاركتها أعلاه، يمكن رؤية امرأة عجوز.

التحدي المقدم للقراء هو العثور على امرأة ثانية في الصورة في غضون 4 ثوان.

اعثر على المرأة الثانية
اعثر على المرأة الثانية

هل تستطيع فعلها؟

ركز عينيك على الصورة، واعرف ما إذا كان يمكنك تحديد المرأة في الوقت المحدد.

أتمنى لك كل خير!.. هذا التحدي البسيط يختبر مهاراتك في الملاحظة.

هل رصدت المرأة الثانية؟

أسرع.. الوقت ينفذ.. قم بتكبير الصورة لمعرفة ما إذا كان ذلك يساعد.. و…انتهى الوقت.

ربما يكون معظمكم قد اكتشف المرأة الثانية الآن.

إذا لم تتمكن من تحديد المرأة الثانية خلال المهلة الزمنية، يمكنك التحقق من الحل الوارد أدناه:

يمكن رصد المرأة الثانية إذا قمت بتدوير الصورة 180 درجة إلى اليسار.

تحديد المرأة الثانية
تحديد المرأة الثانية
المصدرموقع JagranJosh، رصد وتحرير وطن

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