“لتفادي انفجار قادم”.. أحمد الطنطاوي يدعو السيسي لتسليم السلطة سلميا

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وطن- عبر المرشح الرئاسي المحتمل أحمد الطنطاوي، عن اعتقاده بأن مصر مقبلة على انفجار قادم مطالباً بأن “يكون هناك تداول سلمي للسلطة لتفادي ما قد يحصل من كوارث”، حسب قوله.

وبدأت الاستعدادات في مصر لانتخابات الرئاسة لعام 2024، وهي الانتخابات التي يرجح أن يخوضها الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي ويفوز بها، ليختتم مدته الرئاسية عام 2030، ما لم يعدل الدستور الحالي قبل هذا التاريخ.

رسالة جديدة من أحمد الطنطاوي

وقال النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي، في تدوينة له عبر حسابه في “فيسبوك” إن “الانهيار القائم يدفع بالوطن لانفجار قادم.”

وأضاف بحسب ما رصدت (وطن): “واجبنا تجاه وطننا الحبيب وشعبنا العظيم أن نستبق ذلك المصير المشؤوم، بالتغيير السلمي الآمن عبر البديل المدني الديموقراطي لبناء دولة القانون والمؤسسات”.

الانهيار القائم يدفع بالوطن لانفجار قادم.. واجبنا تجاه مصر والمصريين أن نستبق ذلك بالتغيير السلمي الآمن عبر البديل المدني الديموقراطي لبناء دولة القانون والمؤسسات.#يحيا_الأمل#يحيا_الشعب#تحيا_مصر_بالعدل pic.twitter.com/1uc6PbiQTs — Ahmed Altantawy – أحمد الطنطاوي (@a_altantawyeg) July 25, 2023

وكان الرئيس الحالي عبد الفتاح السيسي قد وصل إلى كرسي الحكم بانقلاب عسكري في 3 يوليو 2013، حينما كان وزيراً للدفاع وعزل من خلاله الرئيس المصري المنتخب محمد مرسي وعطّل العمل بالدستور، وقطع بث عدة وسائل إعلامية وقتها، وكلّف رئيس المحكمة الدستورية عدلي منصور برئاسة البلاد.

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وفي يوليو/ تموز الماضي، غادر أحمد الطنطاوي مصر إلى لبنان جراء ضغوط أمنية، بعد مطالبته العلنية بحزمة ضمانات لحوار وطني عادل يضع السلطة والمعارضة على قدم المساواة. ودأب على انتقاد السيسي ورموز حكمه.

واعتبر في تصريحات صحفية تناقلتها وسائل إعلام في، سبتمبر الماضي، أن أداء السلطة الحالية في مصر “هو الأسوأ خلال 200 عام الأخيرة على الأقل”.

وخاطب النظام الحاكم في مصر قائلاً: “أنتم تقدمون أسوأ ما يمكن، ولن أكون شريكاً أو حليفاً أو نصيراً لهذه السلطة، سواء طال أمد بقائها في الحكم أو قصر، لأنها لا تستحق مني ذلك. والسلطة تريد إشراك الجميع في مناورة سياسية تجمّل بها المشهد، وتقنع نفسها والآخرين، لا سيما في الخارج، بأن ما يجري حواراً مع المعارضة على خلاف الواقع.”

ترشح الطنطاوي للرئاسة

وسبق أن وعد أحمد الطنطاوي جمهوره بعدم التراجع عن خطوة ترشحه للإنتخابات الرئاسية إذا لم يمنع بصورة مباشرة (أن يأتي يوم فتح باب الترشح وأنا حي وحر وصحيح) أو غير مباشرة (أن تكون العملية الانتخابية جادة وحقيقية، فأنا على عهدي معكم لم ولن أشارك في هزل).

وشدد الطنطاوي على أن هدفه الأساسي هو الفوز بتلك الانتخابات كمقدمة لإنجاز التحول المدني الديموقراطي الآمن والرشيد، واللازم لتجنيب وطننا الحبيب مخاطر استمرار الانهيار القائم أو المخاطرة بانفلات قادم، حسب وصفه.

مغردون لـ الطنطاوي: “انت بتحلم”

وتباينت ردود وتعليقات مستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي ” تويتر” حيال تغريدة الطنطاوي ودعوته للتداول السلمي للسلطة، الذي رأى البعض أنه أمر غير ممكن في ظل ما يحدث في مصر وإمساك السيسي بزمام الأمور رغم كل الأزمات الإقتصادية التي تعانيها البلاد.

وخاطب التونسي “ضياء الدين رزقو” المصريين: “لا يوجد دولة مؤسسات في ظل قضاء غير عادل ولا يوجد دولة للقانون في ظل القوة الصلبة للدولة”.

وأضاف:” أقيموا عدالتكم الانتقالية قبل التفكير في المؤسسات فما بني على باطل فهو باطل”.

يا مصريين اخوكم من تونس لا يوجد دولة مؤسسات في ظل قضاء غير عادل ولا يوجد دولة للقانون في ظل القوة الصلبة للدولة … اقيموا عدالتكم الانتقالية قبل التفكير في المؤسسات فما بني على باطل فهو باطل — Dhiyaeddine rezgui (@DhiyaeddineR) July 25, 2023

وتساءل آخر: “كيف سيكون التغيير السلمي الآمن؟!.. أليس من خلال أجهزة الدولة القائمة؟ يصفها –أي الطنطاوي- بالإنهيار” وتابع :”ما الضامن أن صانع الانهيار يمكنه أن يصنع انتخابات ليست منهارة”.

وقلل “مصطفى دياب” من شأن ما قاله الطنطاوي مشككاً بقدرته أو قدرة المصريين على التغيير “لأن الكلام سهل والفعل صعب ولا يوجد أي أمل في تغيير سلمي” حسب وصفه.

وفي السياق ذاته علق مغرد آخر :”لا يوجد شيء اسمه تغيير سلمي”.

واستدرك مخاطباً الطنطاوي:” أنت بتضحك على نفسك مش هيسيبها بالسلمية”.