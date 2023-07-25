لا تفكر في دراسة هذا الاختصاص.. لقد دمر الذكاء الاصطناعي الوظيفة المستقبليّة

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وطن-تتقدم التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، بحيث إذا كنت تفكر في الدرجة الجامعية التي ستدرسها، فيجب أن تفكر مليًا في الاختصاص الذي ستختارها لأن هناك بعض المهن التي ستختفي في المستقبل القريب بسبب الذكاء الاصطناعي (AI).

اليوم، نعيش في وقت يتلاشى فيه الخط الفاصل بين أفلام الواقع والخيال العلمي، مع تطور الروبوتات القادرة على فعل أي شيء تقريبًا، بحسب كا نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الإنجاز العظيم للروبوت “Ever 6”

تمكّن الروبوت “Ever 6″، من أن يحل محل قائد أوركسترا في كوريا الجنوبية، إذ كانت النتيجة إيجابية للغاية، حيث قام الروبوت بتوجيه ومزامنة 60 فنانًا بدقة كبيرة، كل واحد بآلة معينة. وعلى الرغم من أن هذا ليس أمرًا سهلاً أو في متناول أي روبوت، ولكن رروبوت “Ever 6″؛ هو الأكثر تقدمًا والأكثر طلبًا في هذا المجال.

وعلى الرغم من أنه ليس لديه القدرة على سماع أو إظهار أي تعبير، فإنه تمكن من قيادة أوركسترا كاملة أمام أكثر من 1200 متفرج. وتماشيًا مع البروتوكول، بدأ الروبوت بالانحناء للجمهور، ثمّ، بعد ذلك مباشرة، بدأ في التلويح بذراعيه لبدء الأداء بمشاركة أوركسترا كوريا الجنوبية الوطنية، وفق ما ترجمته “وطن“.

وفي المجموع، أجرى ثلاث مقطوعات منفردة وواحدة مع قائد الأوركسترا الضيف، تشوي سو يول، الذي أجرى تحليله الخاص للروبوت “Ever 6″، حيث أكّد أن: “الحركات مفصّلة للغاية، والروبوت كان قادرا على تقديم مثل هذه الحركات التفصيلية أفضل بكثير مما كنت أتخيله”.

هذا وسجل الباحثون حركات الموسيقار الكوري Choi Soo-yeoul على القطع المعاد إنشاؤها بواسطة ‘Ever 6’، من أجل تكرارها على الروبوت بأكبر قدر ممكن من الدقة. وبهذه الطريقة، تمكنوا من تقييم قدرتهم على التعبير من خلال ذراعي ورقبة ، وكتفي الروبوت.

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ويُذكر أنه تم تطوير “Ever 6” بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية؛ وهو مشروع شارك فيه الموسيقار الكوري، Choi Soo-yeou، وهو في تطور مستمر. والآن يسعى الباحثون إلى تطبيق الخطوة التالية؛ هي تزويده بنظام ذكاء اصطناعي يسمح بتحليل وفهم أصوات أعضاء الأوركسترا، بالإضافة إلى أدائهم.

ليس هذا هو المشروع الوحيد الذي نفذّه المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، الذي يتهمونه بأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل يُنهي حياة العديد من الوظائف. ومع ذلك، بالنسبة للباحثين في المعهد، فهم يؤمنون بأن الروبوتات تعمل على “مرافقة البشر وليس استبدالهم”.