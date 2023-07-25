الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةحياتنالا تفكر في دراسة هذا الاختصاص.. لقد دمر الذكاء الاصطناعي الوظيفة المستقبليّة
حياتنا

لا تفكر في دراسة هذا الاختصاص.. لقد دمر الذكاء الاصطناعي الوظيفة المستقبليّة

"الروبوتات تعمل على مرافقة البشر وليس استبدالهم".

كتب معالي بن عمر
الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
- Advertisement -

وطن-تتقدم التكنولوجيا بوتيرة مذهلة، بحيث إذا كنت تفكر في الدرجة الجامعية التي ستدرسها، فيجب أن تفكر مليًا في الاختصاص الذي ستختارها لأن هناك بعض المهن التي ستختفي في المستقبل القريب بسبب الذكاء الاصطناعي (AI).

اليوم، نعيش في وقت يتلاشى فيه الخط الفاصل بين أفلام الواقع والخيال العلمي، مع تطور الروبوتات القادرة على فعل أي شيء تقريبًا، بحسب كا نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

الإنجاز العظيم للروبوت “Ever 6”

تمكّن الروبوت “Ever 6″، من أن يحل محل قائد أوركسترا في كوريا الجنوبية، إذ كانت النتيجة إيجابية للغاية، حيث قام الروبوت بتوجيه ومزامنة 60 فنانًا بدقة كبيرة، كل واحد بآلة معينة. وعلى الرغم من أن هذا ليس أمرًا سهلاً أو في متناول أي روبوت، ولكن رروبوت “Ever 6″؛ هو الأكثر تقدمًا والأكثر طلبًا في هذا المجال.

'Ever 6'، روبوت استطاع أن يحل محل قائد أوركسترا في كوريا الجنوبية
الذكاء الاصطناعي

وعلى الرغم من أنه ليس لديه القدرة على سماع أو إظهار أي تعبير، فإنه تمكن من قيادة أوركسترا كاملة أمام أكثر من 1200 متفرج. وتماشيًا مع البروتوكول، بدأ الروبوت بالانحناء للجمهور، ثمّ، بعد ذلك مباشرة، بدأ في التلويح بذراعيه لبدء الأداء بمشاركة أوركسترا كوريا الجنوبية الوطنية، وفق ما ترجمته “وطن“.

وفي المجموع، أجرى ثلاث مقطوعات منفردة وواحدة مع قائد الأوركسترا الضيف، تشوي سو يول، الذي أجرى تحليله الخاص للروبوت “Ever 6″، حيث أكّد أن: “الحركات مفصّلة للغاية، والروبوت كان قادرا على تقديم مثل هذه الحركات التفصيلية أفضل بكثير مما كنت أتخيله”.

هذا وسجل الباحثون حركات الموسيقار الكوري Choi Soo-yeoul على القطع المعاد إنشاؤها بواسطة ‘Ever 6’، من أجل تكرارها على الروبوت بأكبر قدر ممكن من الدقة. وبهذه الطريقة، تمكنوا من تقييم قدرتهم على التعبير من خلال ذراعي ورقبة ، وكتفي الروبوت.

- Advertisement -

ويُذكر أنه تم تطوير “Ever 6” بواسطة المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية؛ وهو مشروع شارك فيه الموسيقار الكوري، Choi Soo-yeou، وهو في تطور مستمر. والآن يسعى الباحثون إلى تطبيق الخطوة التالية؛ هي تزويده بنظام ذكاء اصطناعي يسمح بتحليل وفهم أصوات أعضاء الأوركسترا، بالإضافة إلى أدائهم.

يؤمن الباحثون أن الروبوتات تعمل على "مرافقة البشر وليس استبدالهم".
روبوت “EVER 6”

ليس هذا هو المشروع الوحيد الذي نفذّه المعهد الكوري للتكنولوجيا الصناعية، الذي يتهمونه بأنه يستخدم الذكاء الاصطناعي بشكل يُنهي حياة العديد من الوظائف. ومع ذلك، بالنسبة للباحثين في المعهد، فهم يؤمنون بأن الروبوتات تعمل على “مرافقة البشر وليس استبدالهم”.

المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية “سارة” تفاجئ مذيع العربية

الهدهد

صور باربي الجديدة.. لماذا أثارت غضب الشعوب العربية؟ (شاهد)

حياتنا

الذكاء الاصطناعي.. 6 مجالات ستغير حياتنا ومجتمعنا تمامًا بحلول عام 2030

تقارير

5 أسباب تكشف لماذا العالم على شفير اضطرابات اقتصادية خطيرة؟

حياتنا

إيلون ماسك يفاجئ مستخدمي تويتر بـ3 قوانين جديدة .. تعرفوا عليها

حياتنا

هل تتمكّن الروبوتات من خلق البشر.. وهل سنصبح بعد ذلك أسيادهم أم خَدمهم؟

حياتنا

هل يختلف عمرك البيولوجي عن عمرك الزمني؟ هذا ما يُخبرك به الذكاء الاصطناعي

حياتنا

الفستان انزلق.. إليسا شبه عارية ورقص ساخن في حفل الإسكندرية (فيديو)

الهدهد

التواصل مع الموتى مُتاح الآن عبر الذكاء الاصطناعي.. شهادات صادمة ومأزق أخلاقي

الهدهد

دليلك الشامل لإطلاق مشروعك الخاص.. 9 نصائح ذهبية للتأكد من نجاحك في البدء بالطريقة الصحيحة

حياتنا

كيف تحقق أقصى قدر من التوفير في تذاكر السفر: نصائح وأسرار

حياتنا

كيف يساعد الذكاء الاصطناعي في إنشاء مقاطع فيديو من تصوير الدماغ؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

إجبار سيدات إطفاء على خلع ملابسهن الداخلية أمام زملائهن والجمهور لسبب صادم

هذه هي الوظيفة الأكثر تعاسة في العالم!

مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

الخبراء يحذرون..لا تشتري تذاكر طيران في هذا اليوم من الأسبوع

دوريات عسكرية لحزب الله على حدود إسرائيل.. فيديو مثير استفز الاحتلال

“تامر كان ساترها”.. بسمة بوسيل تكشف بطنها وتاتو حساس في المصعد برفقة شاب (فيديو)

على طريقة زيدان.. المكسيكي بوليدو ينطح منافسه أرضاً في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

شاهد لحظة اخراج رجل من بطن تمساح بعد 4 أيام من ابتلاعه!

حصيلة 100 يوم من حرب السودان.. هذا ما خلفه اقتتال العسكريين على السلطة

كأنه الجحيم.. أحرّ مكان على وجه الأرض تصل درجة حرارته إلى 70 درجة مئوية

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC