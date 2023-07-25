كيف يمكنني مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ في وديات الأندية؟!

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وطن- ينتظر جماهير الكرة المستديرة في أرجاء المعمورة، مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، الأربعاء، في القمة الودية المثيرة والقوية بين الفريقين قبيل انطلاق الموسم الجديد الشهر القادم.

وستقام مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ على ملعب (الوطني الجديد) في اليابان، عند الساعة الواحدة والنصف مساءً، بتوقيت السعودية وفلسطين.

مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

وستكون المباراة بتوقيت مصر (القاهرة)، في تمام الساعة الثانية عشرة والنصف مساءً، كما وبتوقيت دول الجزائر والمغرب وتونس، فستكون موعد المباراة الودية عند الساعة الحادية عشرة والنصف صباحاً.

ويُمكنك عزيزي القارئ مشاهدة مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ الودية، على شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية.

كما وستنقل المباراة الودية بين كلا الفريقين على قناة (1AD Sports)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 12091، وباستقطاب أفقي (H). ومعدل ترميز 27500، ومعامل تصحيح الخطأ 6/5.

معلق مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ

ومن المقرر أن يعلق على أحداث مباراة مانشستر سيتي وبايرن ميونخ، في المباراة الودية التي تجمع كلا الفريقين، على شبكة قنوات (أبو ظبي) الرياضية، المعلق الإماراتي فارس عوض.

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تشكيلة مانشستر سيتي ضد بايرن ميونخ

وسيدخل المدرب الإسباني بيب غوارديولا، المباراة الودية أمام بايرن ميونخ، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: ايديرسون.

دفاع التشكيلة: لابورت، كايل وولكر (مانويل أكانجي)، روبن دياش، ناثان أكي.

خط الوسط: رودريغو، بيرناردو سيلفا، ماتيو كوفاتشيتش (كول بالمير).

مركز الهجوم: جوليان ألفاريز، إرلينغ هالاند.

تشكيلة بايرن ميونخ ضد مانشستر سيتي

وسيلعب المدرب الألماني توماس توخيل، المباراة الودية أمام مانشستر سيتي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: مانويل نوير، يان سومير.

دفاع التشكيلة: نصير مزواري، دايوت أوباميكانو، بونار سار، بافارد.

حماس وقوة! 👊 المران الأخير في زبينار شتراس قبل السفر إلى طوكيو 🇯🇵#ميا_سان_ميا #AudiFCBTour pic.twitter.com/YA17tfpswS — بايرن ميونخ (@FCBayernAr) July 24, 2023

خط الوسط: جمال موسيالا، كيميش، كيه لايمر ( أريخون إبراهيموفيتش).

مركز الهجوم: توماس مولر، ليروي ساني، إريك شوبو موتينغ ( كومان).