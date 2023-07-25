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كتائب القسام تكشف المهمة التي كان شهداء نابلس الثلاثة في طريقهم لتنفيذها

قالت "القسام" في بيانٍ رسمي عبر موقعها الإلكترونيّ إن الشهداء الثلاثة اصطدموا بقوةٍ اسرائيلية وخاضوا معها اشتباكاً مسلحًا قبل استشهادهم

كتب أنس السالم
كتائب القسام تزف شهداء نابلس سعد الخراز ومنتصر سلامة ونور الدين العارضة
كتائب القسام
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وطن – قالت كتائب الشهيد عز الدين القسام الذراع العسكري لحركة حماس، إن شهداءها الثلاثة (سعد الخراز ومنتصر سلامة ونور الدين العارضة)، الذين ارتقوا صباح الثلاثاء برصاص جيش الاحتلال الإسرائيلي، في مدينة نابلس، كانوا في طريقهم لتنفيذ إغارة على ما وصفته بأحد الأهداف المعادية.

وأضافت “القسام” في بيانٍ رسمي عبر موقعها الإلكترونيّ إن الشهداء الثلاثة اصطدموا بقوةٍ اسرائيلية وخاضوا معها اشتباكاً مسلحًا قبل استشهادهم.

شهداء كتائب القسام في نابلس
الشهداء سعد الخراز (يمين) ، منتصر سلامة (وسط)، نور الدين العارضة (يسار)

ووصفت “القسام” الشهيد سعد الخراز بأنه قائد ميداني في الكتائب .

والشهيد الخراز قالت مصادر محلية إنه أسير محرر، ورُزق بمولود قبل شهر. وكان رئيساً للمؤتمر العام لمجلس الطلبة عن الكتلة الإسلامية في 2005-2006 بجامعة النجاح.

الشهيد سعد ماهر الخراز
الشهيد سعد ماهر الخراز

ووجهت كتائب القسام في بيان نعي شهداء نابلس، رسالة للاحتلال وحكومته، وقالت: “لن نترك الأقصى وحيداً، ولن تمر جرائم الاحتلال بحق شعبنا ومقدساتنا. وجهادنا لن يتوقف حتى تسجد جباهنا سجدة النصر في باحات الأقصى وندحر المحتل عن أرضنا وترابنا وما ذلك على الله بعزيز”.

وأكدت أن دماء الشهداء “وجهادهم المبارك سيبقى نبراساً على طريق العزة والكرامة. ووقوداً لمسيرة شعبنا نحو التحرير”.

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إعدام 3 فلسطينيين في نابلس
المركبة التي كان يستقلها الشهداء الثلاثة قبل اغتيالهم

كما لفتت إلى أنّ الشهداء الثلاثة ارتقوا في ذكرى استشهاد القائد القسامي صلاح الدين دروزة، الذي اغتالته طائرات الاحتلال عام 2001 بقصف السيارة التي كان يقودها دروزة في شارع حيفا بمدينة نابلس، ما أدى لاستشهاده على الفور، وتطاير جسده أشلاء لمسافات بعيدة.

وكان الشهداء الثلاثة، ارتقوا صباح الثلاثاء، خلال اشتباك مسلح مع قوات الاحتلال في منطقة الطور بمدينة نابلس. فيما احتجز جيش الاحتلال جثامينهم.

المصدركتائب القسام - متابعات وطن

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