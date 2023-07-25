قتلت صديقتها وقطعت جثتها ورمتها في الصرف الصحي بسبب خلاف على شاب! (شاهد)

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وطن – هزّت جريمة قتل مروعة، مدينة طنطا في مصر، بعد قيام فتاة بقتل صديقتها (فرح علي) ثم تقطيعها وإلقاء جثتها في مياه الصرف الصحي؛ بسبب خلاف بينهما على شاب.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة في مياه الصرف الصحي المار بقرية سبرباي بمدينة طنطا.

وتحرك ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، حيث جرى انتشال جثة الفتاة ونقلها للتشريح. إذ تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.بحسب ما ذكر موقع “بصراحة” المحلي

وبعد الفحص، تبين أن الجثة تعود لفتاة تدعى “فرح علي” 18 عاماً، في الصف الثاني الثانوي.

وكشف عن أن صديقتها استدرجتها لمنزلها وقامت بقتلها بسبب خلافات بينهما، وتخلصت من الجثة في المصرف،

وتم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. حيث جرى تمديد توقيفها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

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كما وجهت النيابة العامة بالضرورة تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط منزل المتهمة وسماع أقوال شهود عيان. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

رائحة كريهة من شقة سكنية كشفت الجريمة!

من جانبه، قال محامي الضحية لموقع “القاهرة 24“، أن البداية كانت بخروج رائحة كريهة من داخل شقة سكنية موجودة في عقار بمنطقة طنطا بمحافظة الغربية، استاء منها الأهالي.

وظل الأهالي يتتبعون الرائحة، حتى علموا مصدرها، فكانت شقة سكنية مستأجرة في المنطقة.

وأضاف المحامي، أن الأهالي أبلغوا مالك الشقة بخروج رائحة كريهة من داخل شقته، فأخبر مالك الشقة المتهمة بخروج رائحة كريهة من الشقة، وذلك بعد تحلل جثة الضحية لمرور 3 أيام على الجريمة، وطالبها بالتصرف في مصدر هذه الرائحة.

وتابع، أن الفتاة المتهمة نقلت جثة صديقتها الضحية، وقطعتها إلى أجزاء ثم تخلصت منها بإلقائها في إحدى “الترع”، قبل أن يتم العثور عليها من أحد الأشخاص، ويبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية.