الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةحياتناقتلت صديقتها وقطعت جثتها ورمتها في الصرف الصحي بسبب خلاف على شاب!...
حياتنا

قتلت صديقتها وقطعت جثتها ورمتها في الصرف الصحي بسبب خلاف على شاب! (شاهد)

خروج رائحة كريهة من داخل شقة سكنية استاء منها الأهالي قاد لكشف اللغز

كتب أنس السالم
قتلت صديقتها وقطعت جثتها ورمتها في الصرف الصحي
فرح علي قتلتها صديقتها في طنطا بسبب خلاف على شاب
- Advertisement -

وطن – هزّت جريمة قتل مروعة، مدينة طنطا في مصر، بعد قيام فتاة بقتل صديقتها (فرح علي) ثم تقطيعها وإلقاء جثتها  في مياه الصرف الصحي؛ بسبب خلاف بينهما على شاب.

وكانت الأجهزة الأمنية تلقت بلاغا بالعثور على جثة مجهولة الهوية ملقاة في مياه الصرف الصحي المار بقرية سبرباي بمدينة طنطا.

وتحرك ضباط المباحث الجنائية لمكان البلاغ، حيث جرى انتشال جثة الفتاة ونقلها للتشريح. إذ تبين وجود شبهة جنائية في الواقعة.بحسب ما ذكر موقع “بصراحة” المحلي

فرح علي ضحية جريمة طنطا
فرح علي ضحية جريمة طنطا

وبعد الفحص، تبين أن الجثة تعود لفتاة تدعى “فرح علي” 18 عاماً، في الصف الثاني الثانوي.

وكشف عن أن صديقتها استدرجتها لمنزلها وقامت بقتلها بسبب خلافات بينهما، وتخلصت من الجثة في المصرف،

وتم ضبط المتهمة، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة. حيث جرى تمديد توقيفها 4 أيام علي ذمة التحقيقات.

- Advertisement -

كما وجهت النيابة العامة بالضرورة تفريغ كاميرات مراقبة بمحيط منزل المتهمة وسماع أقوال شهود عيان. واتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الواقعة .

رائحة كريهة من شقة سكنية كشفت الجريمة!

من جانبه، قال محامي الضحية لموقع “القاهرة 24“، أن البداية كانت بخروج رائحة كريهة من داخل شقة سكنية موجودة في عقار بمنطقة طنطا بمحافظة الغربية، استاء منها الأهالي.

وظل الأهالي يتتبعون الرائحة، حتى علموا مصدرها، فكانت شقة سكنية مستأجرة في المنطقة.

قوات الأمن المصرية watanserb.com
قوات الأمن المصرية ألقت القبض على القاتِلة (تعبيرية)

وأضاف المحامي، أن الأهالي أبلغوا مالك الشقة بخروج رائحة كريهة من داخل شقته، فأخبر مالك الشقة المتهمة بخروج رائحة كريهة من الشقة، وذلك بعد تحلل جثة الضحية لمرور 3 أيام على الجريمة، وطالبها بالتصرف في مصدر هذه الرائحة.

وتابع، أن الفتاة المتهمة نقلت جثة صديقتها الضحية، وقطعتها إلى أجزاء ثم تخلصت منها بإلقائها في إحدى “الترع”، قبل أن يتم العثور عليها من أحد الأشخاص، ويبلغ الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الغربية.

المصدرالقاهرة 24 - بصراحة

اقرأ أيضاً

الهدهد

“لتفادي انفجار قادم”.. أحمد الطنطاوي يدعو السيسي لتسليم السلطة سلميا

الهدهد

مأمون فندي يرد على نشأت الديهي ويتوعد بكشف فضائح لمسؤولين كبار

حياتنا

“جريمة شرف” تهزّ البلاد .. قطع رأس أخته ونقله إلى مركز الشرطة في كيس! (شاهد)

تقارير

ميدل إيست آي: كهرباء السيسي تؤزم حياة المصريين.. بين ألم المعيشة وضرب الاقتصاد

الهدهد

“جنس غريب”.. تفاصيل صادمة سبقت قطع مصرية لعضو زوجها الذكري

الهدهد

“ايه الكلام يا عبدو”.. مصري ينفجر في وجه السيسي بسبب قطع الكهرباء (فيديو)

الهدهد

ما سبب الجريمة الأبشع في السعودية؟.. الإعدام لسعودي وشقيقته بأمر الملك

الهدهد

مفاجأة لا تُصدق عن انتشار الشذوذ الجنسي بمصر.. شاهد ماذا يحدث في عيادة هبة قطب؟

الهدهد

أزمة الكهرباء والفيديو المتداول.. هل كسرت حاجز الخوف لدى المصريين؟

الهدهد

الكشف عن اتفاق مصري تركي يتعلق بمصير الإخوان قبل زيارة السيسي لأنقرة

الهدهد

بعد نفيه بيع أصوله.. كامل الوزير يعترف بفشل مصر في تشغيل القطار الكهربائي السريع

تقارير

قطع الكهرباء في مصر وتبجح السيسي.. هل أَمِنَ غضبة الشعب وثورته؟

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

“لتفادي انفجار قادم”.. أحمد الطنطاوي يدعو السيسي لتسليم السلطة سلميا

عفراء حمشو ترقص بملابس داخلية عقب السباحة (شاهد)

“العماني أولاً”.. السلطان هيثم يستجيب للباحثين عن عمل بقانون العمل الجديد

مقاطع مخيفة لزلزال أضنة.. أتراك ألقوا بأنفسهم من الشرفات وجبال تتحرك

“تعثرت فوجدت يدك” .. تفاعل على فيديو الملكة رانيا وهي تعبّر عن محبّتها للملك (شاهد)

جورجينا معجبة بالفرعون المصري محمد صلاح.. هل تفجر غيرة “أم مكة”؟ (شاهد)

ندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)

كتائب القسام تكشف المهمة التي كان شهداء نابلس الثلاثة في طريقهم لتنفيذها

“بقرات النبي يوسف” تُحرج قيس سعيدّ في حديثه عن أزمة الغذاء.. ما القصة؟

نصف ملعقة من زيت الزيتون يوميًا تقلل من خطر الوفاة بهذا المرض بنسبة 28٪

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC