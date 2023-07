على طريقة زيدان.. المكسيكي بوليدو ينطح منافسه أرضاً في كأس الدوريات الأمريكي (شاهد)

- Advertisement -

وطن- فقد النجم المكسيكي آلان بوليدو، لاعب فريق سبورتينغ كنساس سيتي أعصابه، بعد اعتدائه على منافسه الكولومبي ييرسون موسكيرا مدافع فريق الخصم سينسيناتي، خلال المباراة التي جمعت كلا الفريقين في كأس الدوريات الأمريكي.

وظهر في مقطع الفيديو المتداول من قبل النشطاء عبر منصات مواقع التواصل الاجتماعي، محاولة اللاعب المكسيكي بوليدو استخلاص الكرة من منافسه الكولومبي موسكيرا، لكن الأخير تمكن من مراوغته. ليضطر المكسيكي من عرقلته، ليسقط كلا اللاعبين على أرض ملعب المباراة.

وكانت تلك الحادثة في الدقيقة ال30 من مجريات الشوط الأول من المباراة، حيث كان فريق كنساس سيتي متقدم بهدفين نظيفين على نظيره سينسيناتي في المباراة.

لكن بعد سقوط كلا اللاعبين كما هو ظاهر في مقطع الفيديو، بدأ المدافع الكولومبي منزعجاً من دفع منافسه المكسيكي بوليدو، ليقوم بدفعه. لكن هذا التصرف أغضب اللاعب ليقوم بنطحه بقوة.

كما وقام حكم مباراة كنساس سيتي وسنسيناتي (دانيال كوينتيرو)، في إشهار البطاقة الحمراء في وجه اللاعب المكسيكي بوليدو. ليطرده على إثرها خارج أرضية ملعب المباراة.

وتعود نطحة المكسيكي بوليدو تجاه منافسه الكولومبي موسكيرا في المباراة، بالذاكرة إلى عشاق وجماهير كرة القدم للنطحة الشهرة للنجم الفرنسي السابق. ذو الأصول الجزائرية زين الدين زيدان، في رأس منافسه الإيطالي ماركو ماتيراتزي في نهائي مونديال كأس العالم 2006 ألمانيا.

Alan Pulido is sent off for Sporting Kansas City due to a headbutt after the whistle. Pulido will NOT feature in the highly anticipated matchup with his former team, Chivas. A Pulskamp OG halved the lead just moments later, now a weather delay.#AllForCincy 1-2 #SportingKC pic.twitter.com/6YraVnIVyd

— MLS NETWORK (@mlsnetwork) July 24, 2023