عفراء حمشو ترقص بملابس داخلية عقب السباحة (شاهد)

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وطن- أشعلت عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو، قلوب متابعيها بصور مثيرة لها بعد السباحة.

وظهرت عفراء حمشو في الصور التي نشرتها عبر انستجرام بفستان أبيض قصير، يكشف ملابسها الداخلية بشكل واضح.

الوضع بعد السباحة

وعلقت العارضة المقيمة في دبي: “الوضع بعد السباحة”.

وجاء في التعليقات على صور عفراء: ” ياعمي شو هالمنظر العزابي يشق حالو يعني”.

View this post on Instagram A post shared by عفــــرَاء-Afraa (@afraahamsho)

وكتب آخر: ” الله يساعد المصور”.

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وعقب ثالث: ” جمال ملائكي على هيئه بشر”.

كلها غيرانة

كما أدت عفراء وصلة رقص على البحر، على أنغام أغنية “كلها غيرانة” للفنانة المصرية شيرين.

الجدير بالذكر أن عفراء عارضة أزياء سورية في العشرينيات من عمرها، تقيم في الإمارات وحصلت على الإقامة الذهبية هناك قبل أشهر.

تشارك عفراء متابعيها على انستجرام، والبالغ عددهم 641 ألف، يومياتها وصورها الجريئة جداً، وسط انتقادات البعض.