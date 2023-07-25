الثلاثاء, يوليو 25, 2023
الرئيسيةحياتناعفراء حمشو ترقص بملابس داخلية عقب السباحة (شاهد)
حياتنا

عفراء حمشو ترقص بملابس داخلية عقب السباحة (شاهد)

تشارك عفراء حمشو متابعيها على انستجرام والبالغ عددهم 641 ألف، يومياتها وصورها الجريئة جداً

كتب رفيف عبدالله
عفراء حمشو ترقص بملابس داخلية عقب السباحة (شاهد)
عفراء حمشو
- Advertisement -

وطن- أشعلت عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو، قلوب متابعيها بصور مثيرة لها بعد السباحة.

وظهرت عفراء حمشو في الصور التي نشرتها عبر انستجرام بفستان أبيض قصير، يكشف ملابسها الداخلية بشكل واضح.

عفراء حمشو
شبه المتابعون عفراء بمواطنتها هيا مرعشلي
عفراء حمشو
ارتدت عفراء فستانا أصفر قصير
عفراء حمشو
ظهرت ملابس عفراء الداخلية

الوضع بعد السباحة

وعلقت العارضة المقيمة في دبي: “الوضع بعد السباحة”.

وجاء في التعليقات على صور عفراء: ” ياعمي شو هالمنظر العزابي يشق حالو يعني”.

وكتب آخر: ” الله يساعد المصور”.

- Advertisement -

وعقب ثالث: ” جمال ملائكي على هيئه بشر”.

كلها غيرانة

كما أدت عفراء وصلة رقص على البحر، على أنغام أغنية “كلها غيرانة” للفنانة المصرية شيرين.

الجدير بالذكر أن عفراء عارضة أزياء سورية في العشرينيات من عمرها، تقيم في الإمارات وحصلت على الإقامة الذهبية هناك قبل أشهر.

تشارك عفراء متابعيها على انستجرام، والبالغ عددهم 641 ألف، يومياتها وصورها الجريئة جداً، وسط انتقادات البعض.

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

من هو سلطان المنصوري الذي عينته قطر سفيرا لها لدى الإمارات؟

الهدهد

هل يغضب ابن سلمان من تصرف وزير داخليته تجاه محمد بن زايد؟ (فيديو)

الهدهد

بكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها حرك قلب حاكم دبي.. فاجأها بما يفوق خيالها

حياتنا

السورية عفراء حمشو شبه عارية في دبي بعد الإقامة الذهبية (فيديو)

تقارير

من رحلات التخييم إلى الجفاء .. ما أسباب الخلاف بين أقوى صديقين في الشرق الأوسط!

الهدهد

جنون ميليشيا الإمارات.. “متوفاة” تزور ابنها المعتقل في سجون المجلس الانتقالي باليمن

الهدهد

صحفية “مدافعة عن المثليين” تشكو من حملة إماراتية تلصقها بجماعة الإخوان

الهدهد

أمريكية محتجزة في الإمارات تواجه عقوبة السجن عامين وغرامة وترحيل لهذا السبب!

الهدهد

مصر تستغيث بدولة خليجية لتمويل واردات القمح على وقع استفحال أزمة الدولار

الهدهد

قبل استضافته.. اتهامات للإمارات بتقويض أهداف مؤتمر المناخ COP28

تقارير

فضيحة التشويه.. هكذا عملت الإمارات على تأجيج الكراهية ضد الإسلام في أوروبا

الهدهد

هل صدر ضوء أخضر للإطاحة بالسيسي؟.. الإمارات كلمة السر (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هبة عبوك في تونس كعزباء لأول مرة وتحصل على قبلة حب قبل النوم (فيديو)

“سلاح جبار” سيصل للجيش المغربي بوساطة إسرائيلية.. كيف سترد الجزائر؟

جاسوس مغربي جندته مخابرات محمد السادس أمام القضاء الألماني.. ومفاجأة للجزائريين

“لتفادي انفجار قادم”.. أحمد الطنطاوي يدعو السيسي لتسليم السلطة سلميا

“العماني أولاً”.. السلطان هيثم يستجيب للباحثين عن عمل بقانون العمل الجديد

مقاطع مخيفة لزلزال أضنة.. أتراك ألقوا بأنفسهم من الشرفات وجبال تتحرك

“تعثرت فوجدت يدك” .. تفاعل على فيديو الملكة رانيا وهي تعبّر عن محبّتها للملك (شاهد)

جورجينا معجبة بالفرعون المصري محمد صلاح.. هل تفجر غيرة “أم مكة”؟ (شاهد)

ندى الكامل وصديقتها.. استعراض أفخاذ وصدور ومؤخرات (فيديو)

كتائب القسام تكشف المهمة التي كان شهداء نابلس الثلاثة في طريقهم لتنفيذها

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC