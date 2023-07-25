عرض جنسي لابنة هند القحطاني في إعلان للبخور (شاهد)

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وطن- أثارت رؤى القحطاني، الابنة الأكبر للمشهورة السعودية هند القحطاني، غضباً واسعاً بعد ظهورها المثير في إعلان تجاري.

وظهرت رؤى ووالدتها هند القحطاني في إعلان للبخور بشكل فاضح، وصفه المتابعون بـ”عرض جنسي”.

حيث كشفت ابنة هند القحطاني صدرها ومفاتنها بشكل بذيء.

المزيد من المال

ووجه الناشطون اتهاماً لهند القحطاني باستغلال أبناءها الثلاثة من أجل جني المزيد من المشاهدات والنقود.

وليست هذه المرة الاولى التي تثير فيها هند القحطاني استياء متابعيها بسبب استغلال جسد بناتها لتحقيق الربح من المشاهدات عبر وسائل التواصل.

سبق أن نشرت هند القحطاني مقطع فيديو لابنتها الصغرى ربى أثناء تواجدهما في أحد الاماكن العامة بزي لا يليق بسنها الذي لا يتجاوز الـ 12 عاما.

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ملابسها الداخلية انكشفت

وظهرت ابنة هند القحطاني في المقطع مرتدية “هاف ستومك” رمادي كشف بطنها مع سروال (بنطلون) واسع جدا ساقط عن خصرها.

وبحسب الفيديو، فقد أظهرت الطفلة “ربى” خجلها مما تفعله والدتها خاصة وأن “الاندر وير” الخاص بها قد ظهر بشكل كامل نتيجة سقوط بنطالها عن خصرها.

وحاولت ابنة هند القحطاني مداراة ذلك، حيث أمسكت ببناطلها محاولة رفعه وتغطية ملابسها الداخلية إلا انها لم تنجح في ذلك.