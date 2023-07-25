الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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رياضة

شيكابالا يسخر من عقوبة إيقاف حسين الشحات بكلمتين! (صور)

رابطة الأندية المصرية تفرض عقوبة على حسين الشحات بالإيقاف لمباراتين وغرامة مالية ب20 ألف جينه

كتب فارس أبو شيحة
شيكابالا يسخر من عقوبة إيقاف حسين الشحات
شيكابالا يسخر من عقوبة إيقاف حسين الشحات
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وطن- سخر محمود عبد الرزاق “شيكابالا” نجم نادي الزمالك المصري، على عقوبة إيقاف حسين الشحات لاعب جناح الغريم التقليدي الأهلي، لمباراتين مع فرض غرامة مالية بعد اعتداء الأخير على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

ونشر نجم الزمالك شيكابالا، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، الاثنين، صورة كتب عليها: ” قانون ساكسونيا”.

فيما لم يوضح شيكابالا لاعب الزمالك المصري (الفارس الأبيض)، المقصود من منشوره، الذي ربما قصد عقوبة إيقاف نجم الأهلي حسين الشحات. بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز الشيبي.

شيكابالا يسخر من عقوبة إيقاف حسين الشحات

وفرضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبة على لاعب الأهلي حسين الشحات، بإيقافه لمباراتين فقط وتغريمه ب20 ألف جنيه على خلفية اعتدائه بالضرب على لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

كما وظهر في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسين الشحات. لاعب الأهلي وهو يصفع لاعب بيراميدز الشيبي على وجهه، عقب نهاية المباراة التي جمعت كلا الفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز.

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لكن سرعان ما تصالح حسين الشحات مع لاعب بيراميدز محمد الشيبي، بعد ساعات من صفعة على وجهه.

كما وانتهت مباراة الأهلي وبيراميدز، في منافسات الجولة ال28. المؤجلة مع ختام الدوري المصري الممتاز، بفوز الأخير بثلاثية نظيفة دون مقابل.

سخرية شيكابالا من عقوبة إيقاف حسين الشحات
سخرية شيكابالا من عقوبة إيقاف حسين الشحات

الأهلي وعقوبة حسين الشحات

وفي سياق متصل، أعلن نادي الأهلي المصري عن عقوبة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات، على خليفة حادثة المشادة مع لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

فيما اعتذر اللاعب الشحات إلى جماهير بيراميدز واللاعب والكرة المصرية بشكل عام، بسبب سلوكه الذي بدر منه اتجاه اللاعب محمد الشيبي. في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر).

اعتداء حسين الشحات على لاعب بيراميدز الشيبي
اعتداء حسين الشحات على لاعب بيراميدز الشيبي

وكان حسين الشحات صانع ألعاب المارد الأحمر الأهلاوي، قد جدد عقده مع نادي الأهلي المصري حتى نهاية موسم صيف 2026.

المصدروطن + شيكابالا انستغرام + مواقع التواصل

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