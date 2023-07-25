شيكابالا يسخر من عقوبة إيقاف حسين الشحات بكلمتين! (صور)

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وطن- سخر محمود عبد الرزاق “شيكابالا” نجم نادي الزمالك المصري، على عقوبة إيقاف حسين الشحات لاعب جناح الغريم التقليدي الأهلي، لمباراتين مع فرض غرامة مالية بعد اعتداء الأخير على لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

ونشر نجم الزمالك شيكابالا، عبر حسابه الشخصي على مواقع التواصل الاجتماعي (الانستغرام)، الاثنين، صورة كتب عليها: ” قانون ساكسونيا”.

فيما لم يوضح شيكابالا لاعب الزمالك المصري (الفارس الأبيض)، المقصود من منشوره، الذي ربما قصد عقوبة إيقاف نجم الأهلي حسين الشحات. بعد اعتدائه على لاعب بيراميدز الشيبي.

شيكابالا يسخر من عقوبة إيقاف حسين الشحات

وفرضت رابطة الأندية المصرية المحترفة، عقوبة على لاعب الأهلي حسين الشحات، بإيقافه لمباراتين فقط وتغريمه ب20 ألف جنيه على خلفية اعتدائه بالضرب على لاعب بيراميدز المغربي محمد الشيبي.

كما وظهر في فيديو متداول عبر منصات التواصل الاجتماعي، حسين الشحات. لاعب الأهلي وهو يصفع لاعب بيراميدز الشيبي على وجهه، عقب نهاية المباراة التي جمعت كلا الفريقين في منافسات الدوري المصري الممتاز.

🚨🚨قرر الكابتن سيد عبد الحفيظ توقيع غرامة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات. pic.twitter.com/uh2RfiAdkz — ‏النادي الأهلي 🏡 (@AlAhly) July 23, 2023

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لكن سرعان ما تصالح حسين الشحات مع لاعب بيراميدز محمد الشيبي، بعد ساعات من صفعة على وجهه.

كما وانتهت مباراة الأهلي وبيراميدز، في منافسات الجولة ال28. المؤجلة مع ختام الدوري المصري الممتاز، بفوز الأخير بثلاثية نظيفة دون مقابل.

الأهلي وعقوبة حسين الشحات

وفي سياق متصل، أعلن نادي الأهلي المصري عن عقوبة مالية كبيرة على اللاعب حسين الشحات، على خليفة حادثة المشادة مع لاعب بيراميدز محمد الشيبي.

بداية أود الاعتذار عن التصرف الذي بدر مني في لحظة انفعال لم أتمكن من السيطرة عليها، نتيجة استفزازات لم أتحملها. وانها لم تكن الا ردة فعل (خاطئة) لغضبي حين سبُ أهل بيتي في لحظة تمالك مني فيه الشيطان حينها ، وانني استغفر الله العظيم من كل ذنب صغير وكبير .

لن أبحث عن مبررات، ولكنى… pic.twitter.com/22rdkSFuLa — Hussein Elshahat (@husseinelshahat) July 24, 2023

فيما اعتذر اللاعب الشحات إلى جماهير بيراميدز واللاعب والكرة المصرية بشكل عام، بسبب سلوكه الذي بدر منه اتجاه اللاعب محمد الشيبي. في تغريده نشرها عبر حسابه على موقع (تويتر).

وكان حسين الشحات صانع ألعاب المارد الأحمر الأهلاوي، قد جدد عقده مع نادي الأهلي المصري حتى نهاية موسم صيف 2026.