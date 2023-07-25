شاهد لحظة اخراج رجل من بطن تمساح بعد 4 أيام من ابتلاعه!

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وطن – عثر على جثة رجل مفقود داخل بطن تمساح ضخم يبلغ طوله 14 قدمًا، بعد بحث دام أربعة أيام في مدينة “تاواو” بولاية صباح في ماليزيا.

وأنهت “إدارة الحياة البرية” الجهد المشترك عندما فتحوا بطن التمساح، ليكتشفوا بقايا الضحية وهو مزارع يدعى أدي بانجسا، يبلغ من العمر 60 عامًا.

ومن غير الواضح لماذا تم اتخاذ القرار بصيد وقتل التمساح للتحقق من وجود بقايا بشرية محتملة في بطنه. بحسب صحيفة “ميرور” البريطانية

اخراج رجل من بطن تمساح بعد 4 أيام من ابتلاعه

وأكد رئيس فريق الإنقاذ أن أفراد عائلة المتوفى كانوا حاضرين عندما تم فتح بطن التمساح في الصباح الباكر.

وأكدت نتائج الفحص هوية الضحية، حيث تم العثور على جميع أجزاء الجسم داخل أمعاء التمساح.

وذكر المسؤول أنه في اليوم الرابع، تم إبلاغ فريقهم أن فريق الإنقاذ قد وجد تمساحًا ذكرًا يعتقد أنه ابتلع الضحية.

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وتم إطلاق النار على التمساح حوالي الساعة 3 صباحًا يوم السبت 22 يوليو. وتم ثم فتح المعدة حوالي الساعة 9 صباحًا عندما وصل أفراد العائلة.

كان وزن التمساح حوالي 800 كيلوغرام، وطوله أكثر من 4 أمتار (14 قدمًا).

وانتهت العملية في الساعة 11 صباحًا بعد استخراج جثة الضحية من معدة التمساح.