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سبب وفاة الشاعرة العمانية هلالة الحمدانية بعد 3 أيام من وضع مولودها الجديد؟!

هلالة الحمدانية كانت قد شاركت في برنامج شاعر المليون عام 2007

كتب فهمي الورغمي
وفاة الشاعرة العمانية هلالة الحمدانية
الشاعرة العمانية هلالة الحمدانية
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وطن- توشحت مواقع التواصل الاجتماعي في سلطنة عمان بالسواد، حدادا على روح الشاعرة العمانية هلالة الحمدانية، التي وافتها المنية فجر اليوم الأربعاء.

وكانت الشاعرة هلالة الحمدانية، قد حصدت لقب نجمة “شاعر المليون” في نسخته الثانية في الإمارات عام 2007.

وأفادت مصادر أن سبب وفاة الشاعرة العمانية هو تعرضها لجلطة بعد ثلاثة أيام من وضعها لمولودها الجديد، بحسب ما نقلته صحيفة “عكاظ” السعودية.

ولفتت الصحيفة إلى أن الشاعرة هلالة الحمدانية نشرت عبر حسابها على سناب شات صباح أمس (الثلاثاء) بطاقة تهنئة من خالتها مكتوب عليها عبارة :”الغالية هلالة.. الحمدلله على السلامة، الف مبروك المولود.. خالتك ليلى”.

وفور تداول الخبر، تصدر وسم “هلالة الحمدانية” قائمة الوسوم الاكثر تداولا في سلطنة عمان، حيث تسابق الكاتب والإعلاميون والمغردون العمانيون لنعيها.

نعي مواقع التواصل الاجتماعي

وفي هذا السياق، قالت المذيعة العمانية بثينة البلوشي:” خالص التعازي والمواساة لأسرة وذوي الشاعرة هلالة الحمدانية تغمدها الله بواسع رحمته وأسكنها فسيح جناته وألهم أهلها الصبر والسلوان. إنا لله وإنا إليه راجعون .”

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من جانبه، نعى المذيع العماني يحيى الهاشمي الشاعرة بالقول:”انا لله وإليه راجعون .. الشاعرة العمانية والإعلامية هلاله الحمدانية في ذمة الله”.

وقالت الناشطة الاجتماعية “زينب”:” لانقول إلا مايرضي ربنا تبارك وتعالى إنا لله وإنا إليه راجعون.. رحمكِ الله تعالى وأسكنكِ الفردوس الأعلى من الجنة يا رب العالمين.”

تأثر هلالة الحمدانية بوالدها

يشار إلى أن هلالة الحمدانية تأثرت بوالدها الذي يكتب الشعر بشقيه؛ الفصيح والنبطي، لكنها تأثرت أكثر بالفصيح، إلى أن أنهت المرحلة الثانوية من دراستها، وتوجهت إلى الشعر النبطي.

وتعتبر هلالة الحمدانة هي أول شاعرة عمانية تشارك في برامج شاعر المليون، ووصلت إلى مراحل متقدمة فيه أكثر من مرة.

المصدرعكاظ ،توتير ،رصد وتحرير وطن

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