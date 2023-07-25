الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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رانيا يوسف عارية في مسبح بلبنان .. وتستعرض صدرها بجرأة (شاهد)

انتهت الفنانة من تصوير أكثر من فيلمين مؤخراً وتنتظر عرضهما، وهما: فيلم "ورد ريحان"، وفيلم "التاروت"

كتب أنس السالم
رانيا يوسف عارية في لبنان
رانيا يوسف
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وطن – لا زالت الفنانة المصرية رانيا يوسف، وتواصل الاستمتاع بقضاء إجازتها في لبنان، حيث ظهرت عارية وتسبح في مسبح بإطلالة ساحرة .

وفي أحدث صورها، التي نشرتها  على انستغرام، ظهرت رانيا يوسف بإطلالة جريئة مرتدية فستانا مشجرا مكشوفا عند منطقة الصدر.

رانيا يوسف في لبنان
رانيا يوسف في لبنان

ومن الناحية الجمالية اعتمدت صاحبة الـ 49 عاماً، على وضع المكياج بلمسات بسيطة وترك شعرها منسدلا على كتفيها، كما ظهرت في الصورة التي نشرتها وهي تستمتع بأجواء البحر .

وسبق أن نشرت رانيا يوسف صوراً بفستان جريء خلال وجودها في منطقة جبلية محاطة بالأشجار الخضراء الكثيفة، بينما كانت واقفة على مرتفع يطل على مشاهد طبيعية خلابة.

أيضاً، سبق ونشرت رانيا يوسف صورة وهي تسبح عارية داخل بركة محاطة بالزجاج، على سطح مطلّ .

رانيا يوسف تسبح في لبنان
رانيا يوسف تسبح في لبنان

على الصعيد الفني، تعيش رانيا يوسف حالة من النشاط الفني وتحديداً على المستوى السينمائي.

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وترتبط رانيا بأكثر من فيلم جديد خلال الفترة الحالية.بحسب ما أورد موقع “اليوم السابع

تعيش رانيا يوسف حالة من النشاط الفني
تعيش رانيا يوسف حالة من النشاط الفني

وانتهت الفنانة من تصوير أكثر من فيلمين مؤخراً وتنتظر عرضهما، وهما: فيلم “ورد ريحان”، وفيلم “التاروت”.

وفي نفس الوقت تبقى لها جزء من مشاهد فيلم جديد وهو فيلم “الملك”.

وأيضاً تعاقدت على فيلم “الرجل الخفي” وهو فيلم جديد تستعد لتصويره خلال الفترة المقبلة.

 

المصدررصد وطن (انستغرام) + اليوم السابع

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