دنيا بطمة تفقد أسنانها بعد تعرضها لضرب مُبرح.. والحرب تشتعل!

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وطن- تفاقمت أزمة الفنانة المغربية دنيا بطمة، مع أحد منظمي الحفلات في مدينة تيلفت وسط شمال المغرب.

وكانت دنيا بطمة في طريقها إلى تيفلت لإحياء حفلتها هناك، قبل أن تفاجئ الحضور باعتذارها بحجة تعرض سيارتها لعطب تقني.

قضاء

وصورت دنيا حينها فيديو يوثق عطب السيارة، واعتذرت عن الحفل وسط تشكيك بالحقيقة.

وكشفت الجهة المنظمة للحفل، عن نيتها مقاضاة دنيا بطمة بعد عدم التزامها بالعقد الموقع.

وبعد يومين فقط، كتبت دنيا بطمة: “حبايبي سأغيب فترة عنكم احتاج للراحة قليلا”.

ضرب

وذكرت وسائل إعلام مغربية أن اختفاء دنيا وراءه تعرضها للضرب، وفقد أسنانها على إثر ذلك.

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لكن بطمة شعرت بالغضب من هذه الأنباء، وخرجت لترد عليها عبر خاصية الستوري في انستجرام.

وقالت دنيا إن هذه الأنباء كاذبة ومجرد شائعات من صحافة صفراء تبحث عن الفضائح ولا تنقل الحقيقة بحسب تعبيرها.

مدينة الألعاب

وأكدت بطمة أنها بخير وأسنانها بخير ولم تتعرض لأي اعتداء.

لكن الصحف استمرت بتأكيد الأمر، دون نشر إثبات.

بينما نشرت دنيا عدة فيديوهات لها وهي في مدينة الألعاب مع ابنتيها غزل وليلي روز.