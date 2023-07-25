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جورجينا معجبة بالفرعون المصري محمد صلاح.. هل تفجر غيرة “أم مكة”؟ (شاهد)

ألانا ابنة رونالدو ترتدي قميص الفرعون المصري نجم نادي ليفربول الإنجليزي، في صورة نشرتها جورجينا رودريغيز على انستغرام

كتب خالد الأحمد
جورجينا معجبة بالفرعون المصري محمد صلاح.. هل تفجر غيرة
جورجينا ومحمد صلاح
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وطن- تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي، صورة لابنة النجم العالمي كريستيانو رونالدو، وهي ترتدي قميص نادي ليفربول المدون عليه اسم نجم الفريق الإنجليزي، الدولي المصري محمد صلاح، في أحدث ظهور لها على مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشرت “جورجينا رودريغيز” صديقة كريستيانو رونالدو، عبر حسابها الشخصي على موقع “إنستجرام“، صورة أظهرت فيها ابنة الأسطورة البرتغالي رونالدو “ألانا” وهي ترتدي قميص محمد صلاح وهو أحد اللاعبين المفضلين لديها.

ابنة رونالدو وقميص محمد صلاح

وأظهرت الصورة المتداولة الطفلة وهي تقف إلى جانب شقيقها، الذي بدا وهو يخضع لقص شعره داخل أحد صالونات الحلاقة داخل منتجع صحي.

ولدى كريستيانو رونالدو 5 أطفال، ولدين وثلاث بنات.

وفي تعليقه على لقطة ابنة كرستيانو رونالدو وهي تظهر بقميص محمد صلاح، قال الكابتن صالح جمعة، في برنامج “ملعب أون تايم”: “انا مش متفاجئ صلاح لاعب كبير”.

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ابنة رونالدو وقميص محمد صلاح
ابنة رونالدو وقميص محمد صلاح

هل جورجينا معجبة بمحمد صلاح؟

ورأى البعض أن هذه الصورة تعبر عن إعجاب جورجينا رودريغيز، بمحمد صلاح الفرعون المصري، نجم ليفربول، حيث أنها هي من صورتها ونشرتها عبر حسابها الرسمي على انستغرام.

وعلق ساخرون بأن هذا الأمر قد يفجر غيرة زوجة محمد صلاح “أم مكة”، ويقلبها على زوجها الفرعون المصري.

ويقيم رونالدو وعائلته حاليًا في المملكة العربية السعودية بعد انتقاله إلى نادي “النصر” السعودي، في وقت سابق من هذا العام.

وأثبت انتقال اللاعب البالغ من العمر 37 عامًا إلى الشرق الأوسط، بعد إنهاء عقده مع مانشستر يونايتد بموافقة متبادلة أنه شخص محوري، حيث التحق العديد من لاعبي كرة القدم العالميين البارزين مثل “روبرتو فيرمينو وروبن نيفيز وكاليدو كوليبالي” بالدوري السعودي للمحترفين في نافذة الانتقالات الصيفية على غرار رونالدو.

محمد صلاح رمز رياضي

وقال موقع “onefootball” الإنجليزي إن اسم صلاح نفسه تم ربطه بالانتقال إلى السعودية ، حيث دخل مهاجم ليفربول في آخر عامين من صفقته الحالية في النادي.

ويُنظر إلى الفرعون المصري على نطاق واسع على أنه الرمز الرياضي للعالم العربي ، وسيثبت انتقاله إلى الشرق الأوسط أنه لحظة تاريخية.

وفي وقت سابق من هذا الصيف، حث مسؤول كرة القدم السعودي حافظ المدلج فرق الدوري السعودي على تكثيف السعي وراء ضم محمد صلاح، لكنه اعترف بأنه سيكون من الصعب إبعاده عن الأنفيلد.

ويستعد محمد صلاح في الوقت الحالي لبداية الموسم الكروي الجديد مع ليفربول الإنجليزي بآمال جديدة، لتعويض إخفاقات الموسم الماضي، خاصة بعدما فشل الريدز في التأهل إلى دوري أبطال أوروبا.

ومحمد صلاح ، 31 عامًا يعد أحد أساطير نادي ليفربول الإنجليزي على مر التاريخ، وأثبت نفسه بقوة منذ وصوله إلى النادي بصفقة تصل قيمتها إلى 36 مليون جنيه إسترليني من روما في صيف 2017. وقد ساعدهم في رفع سبعة ألقاب ، بما في ذلك لقب الدوري الإنجليزي الممتاز.

وحتى الآن ، سجل المهاجم المصري 186 هدفًا و 79 تمريرة حاسمة في 305 مباراة عبر منافسات ليفربول.

رونالدو ونادي النصر

من ناحية أخرى ، من المقرر أن يبدأ رونالدو مشواره الجديد مع النصر في وقت لاحق من هذا الشهر. ومن المرجح أن يشارك اللاعب البالغ من العمر 38 عامًا في مباراة بكأس العرب ضد نادي الشباب في 29 يوليو.

وفي وقت سابق من الموسم الماضي ، استمتع رونالدو الحائز على جائزة الكرة الذهبية خمس مرات بموسم رائع في النصر. سجل 14 هدفًا وقدم تمريرات حاسمة في 19 مباراة بعد وصوله في صفقة انتقال وصفت بالتاريخية.

المصدرتويتر، موقع "onefootball" الإنجليزي، رصد وتحرير وطن

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