الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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“تعثرت فوجدت يدك” .. تفاعل على فيديو الملكة رانيا وهي تعبّر عن محبّتها للملك (شاهد)

الملكة رانيا للملك: "أنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص وهو الأقرب لي، ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه"

كتب أنس السالم
الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا watanserb.com
الملك عبد الله الثاني والملكة رانيا
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وطن – انتشر على موقع تويتر، مقطع فيديو، للملكة رانيا العبدالله، وهي تعبر عن محبتها لزوجها العاهل الأردني الملك عبدالله بكلمات مؤثرة.

وتعتبر العلاقة الثنائية بين الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، من العلاقات المميزة واللافتة، على صعيد الرؤساء والحُكّام.

وقالت الملكة رانيا في حديثها أمام الملك والحضور وهي تعبّر عن محبّتها له: “حين تعثرت، وجدت يدك تساندني .. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص وهو الأقرب لي. ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه”.

وتابعت: “أعلم أنك لا تنتظر أبداً كلمة شكر . ومعَ ذلك شكراً سيدي”.

وحظي الفيديو الذي يبدو أن ليس حديثاً، لكن جرى اعادة نشره وتداوله على السوشال ميديا، بتفاعل واسع من المغردين، مشيرين إلى العلاقة المميزة بين الملكة رانيا والملك عبدالله  .

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وأقيم حفل زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا في 10 يونيو/ حزيران 1993. في حدث ملكي راق تابعه الملايين حول العالم، وكان عمر الملكة آنذاك 23 عامًا.

زفاف الملكة رانيا والملك عبدالله
زفاف الملكة رانيا والملك عبدالله في 10 يونيو/ حزيران 1993

واحتل حفل الزفاف عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم؛ حيث كسرت الملكة رانيا التقاليد من خلال عدم ارتداء التاج، واختيار تكريم جذورها المتواضعة بدلاً من اختيار تزيين نفسها بالمجوهرات.

زفاف الملكة رانيا
زفاف الملكة رانيا
المصدررصد وطن (تويتر) + مواقع الكترونية

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