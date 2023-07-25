“تعثرت فوجدت يدك” .. تفاعل على فيديو الملكة رانيا وهي تعبّر عن محبّتها للملك (شاهد)

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وطن – انتشر على موقع تويتر، مقطع فيديو، للملكة رانيا العبدالله، وهي تعبر عن محبتها لزوجها العاهل الأردني الملك عبدالله بكلمات مؤثرة.

وتعتبر العلاقة الثنائية بين الملكة رانيا وزوجها الملك عبدالله الثاني، ملك الأردن، من العلاقات المميزة واللافتة، على صعيد الرؤساء والحُكّام.

وقالت الملكة رانيا في حديثها أمام الملك والحضور وهي تعبّر عن محبّتها له: “حين تعثرت، وجدت يدك تساندني .. وأنا محظوظة بأني وجدت ذلك الشخص وهو الأقرب لي. ولي الشرف بأن أكون رفيقة دربه”.

الملكة رانيا تُعبر عن محبتها لزوجها الملك عبدالله بكلمات مؤثرة🥺❤️ pic.twitter.com/de9vgef1nD — Gorgeous (@gorgeous4ew) July 25, 2023

وتابعت: “أعلم أنك لا تنتظر أبداً كلمة شكر . ومعَ ذلك شكراً سيدي”.

وحظي الفيديو الذي يبدو أن ليس حديثاً، لكن جرى اعادة نشره وتداوله على السوشال ميديا، بتفاعل واسع من المغردين، مشيرين إلى العلاقة المميزة بين الملكة رانيا والملك عبدالله .

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وأقيم حفل زفاف الملك عبدالله والملكة رانيا في 10 يونيو/ حزيران 1993. في حدث ملكي راق تابعه الملايين حول العالم، وكان عمر الملكة آنذاك 23 عامًا.

واحتل حفل الزفاف عناوين الصحف في جميع أنحاء العالم؛ حيث كسرت الملكة رانيا التقاليد من خلال عدم ارتداء التاج، واختيار تكريم جذورها المتواضعة بدلاً من اختيار تزيين نفسها بالمجوهرات.