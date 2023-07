بين فكي القرش المفترس.. نجا بمعجزة وكُتب له عمر جديد (فيديو)

- Advertisement -

وطن- نجا شاب أوسترالي من الموت المحقق بمعجزة، بعد أن حاولت سمكة قرش بيضاء كبيرة افتراسه.

وتمكن “الرجل المحظوظ” البالغ من العمر 20 عاماً من السباحة لمسافة 600 متر قبل الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة.

وقام بمساعدته ممرض على الشاطىء ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.

ووفق صحيفة “independent” البريطانية وقع الحادث في منطقة نهر “مارغريت”، جنوب مدينة “بيرث” الأسترالية يوم، الاثنين.

وذكرت التقارير أن راكب الأمواج يعالج في المستشفى لكنه الآن في حالة مستقرة.

ومن غير الواضح كم كان حجم سمكة القرش، لكن السلطات تعمل على فرضية أنها كانت بيضاء كبيرة ، بناءً على تقارير الشهود.

A young surfer has saved his own life after being attacked by a Great White Shark off popular Gnarabup beach in the South West.

He paddled 600 metres to shore bleeding heavily, before he was helped by a nurse on the sand then rushed to hospital. @emmalegriffiths #9News pic.twitter.com/hY3enlsYZ6

— 9News Perth (@9NewsPerth) July 24, 2023