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بين فكي القرش المفترس.. نجا بمعجزة وكُتب له عمر جديد (فيديو)

الكاميرات صورت مشهدا مرعبا لنجاة شاب أوسترالي من هجوم قاتل للقرش الأبيض

كتب خالد الأحمد
بين فكي القرش المفترس.. نجا بمعجزة وكُتب له عمر جديد
نجا شاب أوسترالي من الموت
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وطن- نجا شاب أوسترالي من الموت المحقق بمعجزة، بعد أن حاولت سمكة قرش بيضاء كبيرة افتراسه.

وتمكن “الرجل المحظوظ” البالغ من العمر 20 عاماً من السباحة لمسافة 600 متر قبل الوصول إلى الشاطئ، بينما كان ينزف بغزارة.

وقام بمساعدته ممرض على الشاطىء ليتم نقله لاحقا إلى المستشفى حيث يعاني من جرح عميق في ساقه.

سمكة قرش تهاجم شابا فجأة وينجو بمعجزة

ووفق صحيفة “independent” البريطانية وقع الحادث في منطقة نهر “مارغريت”، جنوب مدينة “بيرث” الأسترالية يوم، الاثنين.

وذكرت التقارير أن راكب الأمواج يعالج في المستشفى لكنه الآن في حالة مستقرة.

ومن غير الواضح كم كان حجم سمكة القرش، لكن السلطات تعمل على فرضية أنها كانت بيضاء كبيرة ، بناءً على تقارير الشهود.

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وقالت وزارة الصناعات الأولية والتنمية الإقليمية “DPIRD” إنها تحقق في تقارير عن عضة سمكة قرش، في استراحة ركوب الأمواج في “Boat Ramp” في شاطئ “Gnarabup” في حوالي الساعة 8.45 صباحًا يوم الاثنين.

وحذرت الوزارة السباحين “لأخذ المزيد من الحذر” ، بينما أكدت أن الشواطئ المحلية الأخرى بين Gas Bay ومصب نهر Margaret قد تم إغلاقها حتى إشعار آخر.

نجا شاب أوسترالي من الموت
نجا شاب أوسترالي من الموت

شهود عيان يتحدثون

وقال شهود إن راكب الأمواج فقد “الكثير من الدماء” وأشادوا بشجاعة الرجل ، قائلين “لقد أنقذ حياته”.

يأتي ذلك بعد أن عضت سمكة قرش فتاة كانت تسبح في بحيرة ، بالقرب من يالينغوب ، صباح يوم السبت.

وتوفيت الفتاة البالغة من العمر 16 عامًا، بعد أن تعرضت للعض من قبل سمكة قرش في غرب أستراليا أثناء تزلجها على الجليد مع أصدقائها جنوب بيرث.

ويُعتقد أن الفتاة قد رصدت مجموعة من الدلافين ، قبل أن تغوص في نهر سوان في شمال فريمانتل وتهاجمها سمكة القرش.

وفي أيار مايو الماضي، نجا رجل أسترالي من هجوم شنه تمساح من المياه المالحة بعد أن نزع فكيه عن رأسه.

وقالت وسائل إعلام محلية حينها إن ماركوس ماكجوان، 51 عامًا، من بريزبين كان يغوص في منتجع جزيرة خاص فاخر على الحاجز المرجاني العظيم في أستراليا عندما تعرض للهجوم.

وتعرض ماكجوان للعض في يده ورأسه ، وأصيب بجروح خلال الهجوم المميت قبالة جزيرة هاجرستون في كيب يورك  كوينزلاند .

المصدرتويتر، صحيفة "independent" البريطانية، رصد وتحرير وطن

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