بطل كليب “بابا فين” لهيفاء وهبي يصدم الجمهور بشكله بعد 15 عاماً.. “هو كبر وهي صغرت”

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وطن- أثارت صورة حديثة للشاب جاد جابر، الذي شارك في كليب “بابا فين” الشهيرة، للفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، دهشة النشطاء.

ونشرت صفحة فنية صورة لجاد جابر بعد 15 عاماً على مشاركته في كليب “بابا فين” لهيفاء وهبي، وقد أصبح شاباً وسيماً.

كبر هو وصغرت هي

وعلق الناشطون أن جاد جابر كبر في السن، بينما هيفاء وهبي تصغر.

وجاء في التعليقات: “كبر هو وصغرت هي”.

وعلق آخر: ” الولد بيشبه ادهم نابلسي”.

ونوه متابع إلى اختلاف لون عينيه قائلا: ” كيف لون عيونو فاتحين ع كبر وع صغر غامقين”.

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بينما هاجم آخر هيفاء قائلا: ” ترى هي كبرت بس الله يعز الأطباء التجميل الي يضربون ابر ووملحكين”.

ووافقته أخرى الرأي: ” هي تصغر بعمليات التجميل طبعاً والإنسان آجباري يكبر”.

مختلف تماما

وفصل متابع الاختلافات التي لاحظها على جاد في شبابه مقارنة بطفولته: ” سبحان الله كان شعرو اسود شعرو اسود وبشرتو موفاتحة كتير وعيونو سودة كيف صارت عيونو خضرة مدري زرقة وصار اشقر وابيض متل شق اللفت مابعرف”.

وينشط جاد عبر تيك توك ويتابعه أكثر من 300 ألف شخص.

ويروي جاد لمتابعيه مواقف طريفة أثناء تصوير الكليب، واللقاءات التلفزيونية التي تبعته وكواليسها.