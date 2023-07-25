باولا هيرد.. من هي حبيبة بيل غيتس الجديدة وأرملة منافسه الراحل

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وطن – صدم بيل وميليندا غيتس العالم بإعلان انفصالهما في عام 2021 بعد زواج دام 27 عامًا – لكن يبدو أن خامس أغنى رجل في العالم قد وجد حبًا جديدًا يتأنس به في وحشته بعمر الـ 67.

تم رصد “باولا هيرد” (60 عاما) مؤخرًا -وهي الزوجة السابقة لمالك شركة أوراكل مارك هيرد- مع جيتس في مدينة نيويورك وهي ترتدي خاتمًا على إصبع خطوبتها، وقد حضروا أيضًا أحداث التنس مثل كأس Laver و Australian Open في يناير معًا.

هذا ويتشارك الزوجان السابقان، ميلندا وبيل غيتس، ثلاثة أطفال معًا: جينيفر وفيبي وروري. لكن في في مقابلة مع BBC post-split،عندما سُئل بيل عما إذا كان يرغب في العثور على الحب مرة أخرى. كان رده بسيطًا: “بالتأكيد، أنا لست روبوتًا.”

Andy Vermaut shares:Paula Hurd: 5 Things To know About The ‘Mystery Woman’ Bill Gates Is Reportedly Dating: Paula Hurd is the widow of former Oracle CEO, Mark Hurd, and the mother of… https://t.co/4GhHz1x0nD Thank you. #AndyVermautLovesHollywood #ThankYouForTheEntertainment pic.twitter.com/llCX8xwdAt — Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 9, 2023

حقيقة خطوبة بيل غيتس

شائعات راجت بشكل كثيف عن خطوبة بيل غيتس وباولا هيرد، لكن الممثلة القانونية لـ هيرد أكدت لمجلة بيبول أن موكلتها حصلت على الخاتم منذ “عقود” وأنه لا “يرمز إلى الخطوبة”.

ومع ذلك، فإن الإنكار لم يوقف الشائعات التي تفيد بأن علاقة جيتس وهيرد جادة وأن مواعيد الزفاف قد تكون مطروحة وقد تُعلن في أي لحظة.

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إلى ذلك وفي سياق متصل، يذكر أن شركتا مايكروسوفت وأوراكل الأميركيتن عقدتا منذ 2013 شراكة إستراتيجية بينهما في مجال الخدمات السحابية، وذلك بعد خلاف طويل قرّرا وضعه جانبا.

كما ويُشار أن العلاقة بين مايكروسوفت وأوراكل تميزت بالمنافسة الحادة على مدى عقود مضت ووصلت إلى حد المنافسة الشخصية بين الشريك المؤسس لمايكروسوفت بيل غيتس والشريك المؤسس لأوراكل لاري إليسون.

كيف بدأت العلاقة؟

في أكتوبر 2021، حضر بيل غيتس وباولا هيرد بطولة BNP Paribas Open في كاليفورنيا. وفقًا لـ People، لم يكونوا يتواعدون في ذلك الوقت ولم يجلسوا معًا، لكنها المرة الأولى التي يمكن فيها تتبع اتصال عام بينهما.

لاحقاً في سبتمبر 2022، تم تصويرالثنائي المولع برياضة التنس جالسين بجانب بعضهما البعض في دورة Laver cup للتنس في لندن. بعد بضعة أشهر، في يناير 2023، اجتمعوا مرة أخرى في بطولة أستراليا المفتوحة.

ثم في فبراير الماضي، راجت إشاعات على نطاق واسع أنهما كانا يتواعدان وأن علاقتهما كانت “معروفة” لأولئك المقربين منهم وشركاء الأعمال. لكن وفقًا لـ People، لم يلتق هيرد بعد بأطفال جيتس.

من هي باولا هيرد؟

قد تتصدر عناوين الأخبار الآن بسبب علاقتها بمؤسس شركة Microsoft، لكن باولا هيرد كانت سابقًا في زواج رفيع المستوى مع الرئيس التنفيذي لشركة البرمجيات Oracle.

كانت الصديقة المزعومة لبيل غيتس، متزوجة من مارك هيرد منذ ما يقرب من 30 عامًا، قبل وفاته في أكتوبر من عام 2019.

تتشارك باولا وزوجها الراحل ابنتين معًا، كاثرين وكيلي. ووفقًا لسيرتها الذاتية على موقع “جامعة بايلور“، حصلت هيرد على درجة البكالوريوس في إدارة الأعمال من جامعة تكساس في عام 1984.

بايلور هي أيضًا جامعة زوجها الراحل مارك، لذلك استثمر الزوجان بشكل كبير في رعاية المؤسسة الأكاديمية العريقة.

شغلت هيرد مناصب مختلفة في المبيعات والإدارة في شركة البرمجيات إن سي آر، وهي شركة توفر البرامج والخدمات للبنوك وتجار التجزئة. أصبحت في النهاية نائبة رئيس الخدمات، وقادت فريقًا عالميًا لإدارة الشراكات الإستراتيجية.

كانت هيرد وزوجها الراحل أيضًا من عشاق التنس، وأصبحت راعية لجوائز Hurd Tennis السنوية، والتي تهدف إلى دعم لاعبي الجامعة أثناء انتقالهم إلى عالم تنس المحترفين.

قام الزوجان معًا ببناء مركز ترحيب Mark and Paula Hurd في عام 2018 وتبرعا أيضًا بمبلغ 7 ملايين دولار أمريكي لجناح كرة السلة. وسعت هذه الأعمال من دورها الخيري في الجامعة ووسعت نطاقها لدعم العديد من المنظمات الأخرى.