باولا هيرد.. من هي حبيبة بيل غيتس الجديدة وأرملة منافسه الراحل

وطن – صدم بيل وميليندا غيتس العالم بإعلان انفصالهما في عام 2021 بعد زواج دام 27 عامًا – لكن يبدو أن خامس أغنى رجل في العالم قد وجد حبًا جديدًا يتأنس به في وحشته بعمر الـ 67.

تم رصد “باولا هيرد” (60 عاما) مؤخرًا -وهي الزوجة السابقة لمالك شركة أوراكل مارك هيرد- مع جيتس في مدينة نيويورك وهي ترتدي خاتمًا على إصبع خطوبتها، وقد حضروا أيضًا أحداث التنس مثل كأس Laver و Australian Open في يناير معًا.

هذا ويتشارك الزوجان السابقان، ميلندا وبيل غيتس، ثلاثة أطفال معًا: جينيفر وفيبي وروري. لكن في في مقابلة مع BBC post-split،عندما سُئل بيل عما إذا كان يرغب في العثور على الحب مرة أخرى. كان رده بسيطًا: “بالتأكيد، أنا لست روبوتًا.”

Andy Vermaut shares:Paula Hurd: 5 Things To know About The ‘Mystery Woman’ Bill Gates Is Reportedly Dating: Paula Hurd is the widow of former Oracle CEO, Mark Hurd, and the mother of… https://t.co/4GhHz1x0nD Thank you. #AndyVermautLovesHollywood #ThankYouForTheEntertainment pic.twitter.com/llCX8xwdAt

— Andy Vermaut (@AndyVermaut) February 9, 2023