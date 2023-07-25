الخبراء يحذرون..لا تشتري تذاكر طيران في هذا اليوم من الأسبوع

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وطن- اقترب موسم السفر الصيفي، وربما تكون قد بدأت للتو في حجز رحلات الطيران الخاصة بك. في حين أن الصيف يكون عادةً أكثر تكلفة للسفر، فقد تتمكن من توفير بعض المال عن طريق تجنب شراء الرحلات الجوية في اليوم الخطأ من الأسبوع.

ما هو أفضل يوم لشراء تذاكر الطيران؟

وفق لموقع “yahoo“، قامت شركة إكسبيديا بتحليل ملايين الرحلات الجوية وبيانات السفر ووجدت أن حجز رحلة يوم الأحد يمكن أن يوفر لك ما يصل إلى 15٪ من إجمالي تكلفة السفر.

وأظهرت البيانات أن الحجز يوم الأحد مقابل يوم الجمعة أسفر عن 5٪ أرخص تكلفة على الرحلات الداخلية و 15٪ على الرحلات الدولية.

وبينما قد يؤدي انتظار الحجز إلى توفير بعض المدخرات، فقد يكون من الأفضل لك البحث في Google Flights أو Kayak أو Hopper أو خدمة سفر أخرى، وتعيين تنبيه لتتبع الأسعار لتلك التواريخ. هذا يضمن أنك تتلقى رسالة إذا ارتفع السعر أو انخفض، وإذا انخفض، يمكنك حجزه بسرعة لتأمين سعر منخفض.

بالإضافة إلى ذلك، لا توجد ضمانات بأنك ستحصل على سعر أقل عند الحجز يوم الأحد مقارنة بأي يوم آخر من أيام الأسبوع.

أسعار تذاكر الطيران أكثر مرونة ويمكن أن تتغير حتى كل ساعة وبالتالي فإن أفضل رهان هو البدء في البحث مبكرًا للعثور على صفقات أفضل، بغض النظر عن يوم الأسبوع.



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لا تشتري التذاكر يوم الجمعة

بينما يمكن العثور على رحلات أرخص عن طريق الحجز في نهاية عطلة نهاية الأسبوع، فإن التسوق للرحلات الجوية يوم الجمعة قد يكلفك المزيد، قد تدفع 5٪ – 15٪ أكثر، حسب الرحلة.

يوم الجمعة “مشهور” بحجوزات السفر في اللحظة الأخيرة لعطلة نهاية الأسبوع القادمة. ويحجز المسافرون من رجال الأعمال رحلاتهم الجوية للأسبوع المقبل أيضًا. قد تكون هذه الزيادة في الطلب هي سبب الزيادة في أسعار تذاكر الطيران.

إذا كنت ستحجز تذكرة طيران يوم الجمعة، فحاول تجنب الحجز ما لم تكن رحلاتك على بعد أيام على الأقل، حيث تُظهر دراسة Expedia أن أجرة السفر أقل للرحلات المحجوزة لمدة شهر على الأقل.

طرق لتوفير أموال على تذاكر الطيران

في حين أن حجز الرحلات يوم الأحد يمكن أن يكون وسيلة سهلة لتوفير بضعة دولارات، إلا أن هناك بعض الطرق الأخرى لتوفير أموال كبيرة على شراء تذكرة الطيران التالية.

فإذا اخترت السفر يوم الأربعاء وفقًا لدراسة “إكسبيديا”، عوض المغادرة يوم الأحد أو الاثنين فيمكنك أن توفر ما يصل إلى 15 في المائة من سعر التذكرة على الرحلات الداخلية وما يصل إلى 10 في المائة على الرحلات الدولية.

الحجز قبل موعد الرحلة من الأمور الجيدة، بالنسبة للمقيمين في الولايات المتحدة، فالحجز قبل شهر واحد على الأقل (الرحلات الداخلية) قد يوفر الكثير في أسعار تذاكر الطيران.

وفقًا للدراسة، فإن “الوقت المناسب” لحجز الرحلات الداخلية يتراوح بين 28 و35 يومًا. وسيكلفك الحجز ما بين ثلاثة أشهر ونصف و ستة أشهر قبل الرحلة مبلغا أكبر.

بالنسبة للرحلات الدولية، فإن الحجز قبل ستة أشهر على الأقل يسمح بتوفير حوالى 10 في المائة مقارنة مع أولئك الذين حجزوا قبل شهرين من موعد الرحلة.

تجنب تواريخ الذروة

السفر خلال “أوقات الذروة” أو حجز إجازة صيفية في حدائق ديزني أو قضاء إجازة شتوية بهاواي قد يكلفك أكثر. لذا فإن السفر “خارج أوقات الذروة” نحو وجهتك، سيسمح لك بتوفير مئات الدولارات على تذاكر الطيران. وكثيرا ما تحدّد شركات الطيران مواعيد للسفر “خارج أوقات الذروة” نحو وجهات معينة.

المرونة في المواعيد

إذا كنت تستطيع التحلي بالمرونة مع تواريخ السفر الخاصة بك، فستتمكن من توفير الكثير على تذاكر الطيران. ستتيح لك نظرة بسيطة على “غوغل فلايت” عرض تقويم أسعار تذاكر الطيران، ويمكنك أن ترى بسرعة أن المغادرة قبل أيام قليلة أو الوصول بعد بضعة أيام قد يوفر لك ولعائلتك أموالاً طائلة . إذا كنت مرنًا، فستكون لديك أفضل فرصة لتذاكر طيران أقل سعرا.

استخدم تنبيه السفر

تتيح لك تطبيقات مثل “غوغل فلايت”، “إكسبيديا”، “هوبر” و”كاياك” تعيين تنبيهات السفر لتواريخ ووجهات سفرك، مما يتيح لك تتبع أسعار تذاكر الطيران لرحلتك. يمكن أن تقوم هذه التطبيقات بتنبيهك عندما إصدار فرصة لصفقة سفر صاخبة، مما يتيح لك حجز رحلة أرخص وبسرعة.

قد يُكلفك الحجز يوم الجمعة أكثر، ويمكن أن يوفر لك الحجز يوم الأحد ما يصل إلى 15 في المائة على تذاكر الطيران الخاصة بك. ولكن هناك الكثير من الطرق لتوفير المزيد على تذاكر الطيران بدلاً من مجرد الانتظار إلى غاية الأحد لحجز رحلاتك.

من الناحية المادية، قد تكون الأسعار أقل عندما تتجنب حجز الرحلات يوم الجمعة، ولكن الأمر غير مضمون في جميع الحالات ولكن يبقى أفضل رهان بالنسبة لك على الرحلات الجوية الأقل تكلفة هو تجنب الحجز في اللحظة الأخيرة مع استخدام تنبيهات السفر.