الثلاثاء, يوليو 25, 2023
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“البيدوفيلي نبره”.. سعودي يبث مقاطع جنسية وفيديو تحرشه بطفل قاده للسجن

السلطات السعودية بحفر الباطن قبضت على شخص أنشأ قناة إلكترونية نشر من خلالها محتوى جنسياً وتحرش لفظيا بطفل في بث مباشر

كتب باسل سيد
البيدوفيلي نبره
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وطن- أعلنت وزارة الداخلية السعودية القبض على شخص أنشأ قناة إلكترونية نشر من خلالها محتوى جنسياً، وتحرش لفظيا بطفل في بث مباشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي.

وقال “الأمن العام” السعودي في تغريدة على حسابه في ” تويتر”، إن شرطة محافظة حفر الباطن، قبضت على شخص أنشأ قناة إلكترونية نشر من خلالها محتوى جنسياً وتحرش لفظيا بطفل في بث مباشر عبر أحد مواقع التواصل الاجتماعي.

بيان النيابة العامة السعودية

وقالت النيابة العامة في المملكة العربية السعودية –بحسب ما نقلت وسائل إعلام سعودية- إنه بناءً على ما تم رفعه من مركز الرصد النيابي بقيام شخص بالتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي، والتلفظ بألفاظ خادشة للحياء، صدر أمر النائب العام بسرعة القبض على المذكور.

وجاء ذلك استنادًا إلى المادتين (15، 17) من نظام الإجراءات الجزائية وإحالته إلى النيابة العامة لاستكمال الإجراءات الجزائية،وتحريك الدعوى الجزائية بحقه، تمهيدًا لإحالته للمحكمة المختصة للمطالبة بالعقوبات المشددة.

تحرش في بث مباشر

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي في المملكة، تداولوا مقطعا صادما لشاب سعودي يتحرش بطفل أثناء بث مباشر في أحد برامج التواصل الاجتماعي، ويتلفظ بألفاظ خادشة للحياء عبر البث.

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والبيدوفيليا (Pedophile) أو الغلمانية أو الولع الجنسي بالأطفال أو الانجذاب الجنسي للأطفال، كلها مصطلحات مترادفة تشير إلى اضطراب جنسي يميل فيه الشخص البالغ جنسيًا نحو الأطفال دون سن البلوغ.

البيدوفيلي نبره
البيدوفيلي نبره

مطالبة بتوقيع أشد العقوبات على المتحرش

وأثارت الواقعة حالة من الاستياء في أوساط السعوديين وسط مطالبات بالقبض على المتحرش بالأطفال وتطبيق أشد العقوبات عليه، ووضع حد لمثل هذه الجرائم التي تنافي عادات وتقاليد المجتمع السعودي المحافظ.

وفي هذا السياق قالت مغردة باسم “يقين” : “هؤلاء الحمقى هم بالواقع مجرمون يتربصون وأتمنى أن تكون العقوبة مشددة لحماية المجتمع”.

وطالب “مُسامِر” السلطات السعودية بحملة أمنية على هؤلاء المتحرشين المغررين بالأطفال.

فيما لم يكتف “تركي” بالمطالبة بمحاسبة المتحرش بل يجب ـ كما قال ـ محاسبة أهل الطفل على الإهمال بحقه.

التحرش في القانون السعودي

وتنص المادة السادسة من قانون مكافحة جريمة التحرش في المملكة العربية السعودية، على “عقوبة السجن لمدة لا تزيد على سنتين، وغرامة مالية لا تزيد على مائة ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين.”

كما وبحسب القانون السعودي “تشدد العقوبة إلى السجن لمدة لا تزيد على 5 سنوات وغرامة لا تزيد على 300 ألف ريال أو بإحدى. هاتين العقوبتين في حالة العود. أو باقتران الجريمة بأي مما يأتي بكون المجني عليه طفلًا، أو كون المجني عليه من ذوي الاحتياجات الخاصة”.

وتشهد المملكة بين الحين والآخر أحداثاً وجرائم يتم تداولها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، لتتحرك على إثر ذلك السلطات وتقوم باتخاذ الإجراءات القانونية ضد مرتكبي تلك الجرائم.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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