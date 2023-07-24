هناك ثلاثة أعواد ثقاب.. هل يمكنك جعلها 4 دون كسرها؟

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وطن- ألعاب الدماغ هي ألغاز مثيرة للفضول تتطلب من القارئ تحديد موقع كائن مخفي. هذه الألغاز مذهلة، ولديها القدرة على إيقاظ ذكائك الخفي.

تعد محاولة هذه الألغاز طريقة ممتازة للتخلص من التوتر وتحفيز عقلك مع تحسين المهارات المعرفية والتفكير النقدي.

يمكن أن يؤدي حلّ الأحجيات الذهنية أيضًا إلى تحسين قدرات حل المشكلات وتعزيز الإبداع لديك. إنها توفر طريقة ممتعة وصعبة لممارسة وتدريب قدراتك العقلية وإبقائك متيقّظا.

اجعل 3 أعواد الثقاب في 4 دون كسرها

في الصورة أعلاه، وهي مأخوذة عن موقع (JagranJosh)، يمكنك رؤية ثلاثة أعواد ثقاب موضوعة بجانب بعضها البعض.

التحدي الذي يواجه القراء هو جعلهم 4 دون كسر أي من العصي.

هذه الدعابة الذهنية ستختبر قوة عقلك.

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هل تستطيع فعلها؟

وقتك يبدأ الآن!

انظر إلى الصورة وادرسها بعناية.

يجب أن يكون لديك عقل يقظ لحل اللغز بسرعة.

هل قمت بحل اللغز؟

أسرع.. الوقت ينفذ.

ادرس الصورة باهتمام. قد تكون قريبًا جدًا من حل اللغز.

و..

انتهى الوقت.

هل كنت قادرًا على حل اللغز في الوقت المحدد؟

مبروك لأولئك القراء الذين حلوا اللغز.

لديك قوة عقلية عالية.

حل لغز عود الثقاب في 6 ثوان

يمكن حل اللغز عن طريق تغيير محاذاة أعواد الثقاب.

وبهذه الطريقة يمكن عمل الرقم الروماني IV (رقم 4) دون كسر باقي أعواد الكبريت