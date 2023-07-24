هذا هو أفضل تمرين لتحسين صحة القلب

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وطن- كشف أحد المدربين أن التدريب عالي الكثافة أو “الهيت – HIIT” هو شكل من أشكال التمارين التي قد تحسن صحة القلب.

في السنوات الأخيرة، إرتفعت شعبية هذا التمرين، كما يُنظر إليه على أنه طريقة رائعة لحرق الدهون وزيادة التمثيل الغذائي، وزيادة مستويات لياقة القلب والأوعية الدموية، ويمكن دمجه في مجموعة متنوعة من أنظمة التدريب.

فائدة أخرى مهمة لـ HIIT والتي غالبًا ما يتم تجاهلها، هي القدرة على تحسين صحة القلب حيث أن هذا النوع من التدريب مصمم لرفع معدل ضربات القلب من خلال فترات قصيرة من التمارين المكثفة.

وجدت إحدى الدراسات أن HIIT يحسن عوامل الخطر القلبية والتمثيل الغذائي لدى البالغين غير النشطين جسديًا على غرار التمارين المعتدلة الشدة.

وفي هذا السياق، شارك سام جريجوري، كبير المدربين في F45 ستراتفورد، مع صحيفة إكسبرس البريطانية نصائحه حول الطرق المختلفة التي يمكن من خلالها HIIT مساعدة قلبك.

يحسن حجم ضربات القلب



حجم السكتة الدماغية هو كمية الدم التي يتم ضخها حول الجسم لكل نبضة قلب.

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قال سام: “يزداد حجم السكتة الدماغية أثناء التمرين، لا سيما أثناء الأشكال المتطلبة مثل HIIT بسبب حاجة الجسم المتزايدة للدم المليء بالأكسجين. هذا ضروري لأنه يمكن أن يساعد في إمداد جسمك بالأكسجين بشكل أكثر كفاءة ويمكن أن يجعل المهام في الحياة اليومية أسهل كثيرًا في النهاية.”



يخفض معدل ضربات القلب أثناء الراحة

من المعروف على نطاق واسع أن التدريب الشديد يساعد في تحقيق نتائج قصوى.

يوضح سام قائلا:”يصعب على معظم الناس دفع أنفسهم إلى منطقة لاهوائية حيث تفقد أنفاسك وتشعر بقلبك ينبض بشكل أسرع.”

مضيفََا:”مع التدريب المتقطع، من الأسهل كثيرًا دفع نفسك إلى هذا المستوى بسبب فترة الراحة التي تليها مباشرة. بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي ذلك إلى انخفاض معدل ضربات القلب أثناء الراحة مما يؤدي بدوره إلى تقليل فرص الإصابة بأمراض القلب.”



يخفض ضغط الدم

قال سام، على المدى القصير، سيؤدي HIIT إلى زيادة ضغط الدم، ولكن على المدى الطويل، ستشهد انخفاضًا.

وتابع:”هذا يرجع إلى حد كبير إلى حقيقة أن HIIT يمكن أن يقلل من تصلب جدران الشرايين، مما يؤدي إلى انخفاض ضغط الدم أثناء الراحة. كما أظهرت الدراسات مرارًا وتكرارًا أن تمرين HIIT هو أفضل شكل من أشكال التمارين إذا كنت تحاول خفض ضغط الدم لديك، وهو أكثر من التمارين الهوائية التقليدية التي ثبت أن لها تأثيرًا أقل بكثير.”

يتحكم في مستويات التوتر

يمكن أن تكون الحياة اليومية أمرًا مرهقًا للكثيرين، ويمكن أن يأتي هذا التوتر بأشكال عديدة؛ من إيجاد صعوبة في الاسترخاء إلى التنقل باستمرار، فإن الأنواع لا حصر لها.

قال سام: “الإجهاد يمكن أن يتسبب في تذبذب معدل ضربات القلب على مدار اليوم، اعتمادًا على شدة الموقف. يتمتع HIIT بالقدرة على تحسين هذا الأمر، وجعل الأشخاص مجهزين بشكل أفضل للتعامل مع الصعوبات التي تلقيها عليهم الحياة.”



يحرق الدهون

يمكن أن يكون لـ HIIT فائدة هائلة على القلب، من خلال استهداف الدهون الحشوية في الجسم.

قال سام:”الدهون الحشوية هي دهون عميقة تشبه الهلام تلتف حول الأعضاء الرئيسية، والتي يمكن أن تسهم في أمراض مثل أمراض القلب والسرطان والاكتئاب وغيرها الكثير.”

مضيفََا:”يُعرف HIIT أيضًا بأنه أحد أفضل أشكال التمارين عند محاولة إنقاص الوزن، حيث وجدت العديد من الدراسات أن HIIT يساعدك على استهلاك المزيد من الأكسجين مقارنة بالروتين غير المتقطع، مما يساعد على زيادة معدل الأيض الذي يساعدك على حرق السعرات الحرارية والدهون بمعدل أسرع.”

