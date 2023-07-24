نادين نجيم في أجرأ إطلالة صيفية.. هوت شورت وحمالة صدر بـ13 ألف دولار!

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وطن– خطفت النجمة اللبنانية نادين نجيم، أنظار متابعيها بأجرأ إطلالة صيفية لها على انستجرام.

وارتدت نادين نجيم توب نصف بطن، وشورت بنفس النقشة البيضاء الموردة، وتركت شعرها منسدلاً بتمويجات كيرلي.

الحياة حلوة

وعلقت نادين على الصور: “الحياة حلوة”.

وتبين أن ملابس نادين من ،Dolce & Gabbana، ويبلغ سعرها 13 ألف دولار أمريكي.

وشبه المتابعون النجمة اللبنانية بدمية باربي، وأمطروها بعبارات الغزل حول جمالها وأنوثتها.

مسلسل 2024

على الصعيد الفني، تستعد نادين لتصوير مسلسل 2024، الذي يجمعها بالنجم السوري محمد الأحمد.

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وأعلن الكاتب السوري بلال شحادات عن الخبر حين نشر صورة من السيناريو والحوار الذي هو تأليفه أيضاً.

وكتب بلال شحادات: ” على بركة الله.. مسلسل 2024 لرمضان 2024″.

والمسلسل من إخراج فيليب أسمر وإنتاج شركة الصباح لصاحبها المنتج صادق الصباح.