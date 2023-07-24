موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

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وطن- يترقب عشاق كرة القدم في كل مكان، موعد مباراة النصر وباريس الودية، الثلاثاء، في إطار الاستعدادات قبيل بدء منافسات الموسم الجديد الشهر المقبل.

ويستضيف ملعب ” ناغاي” في دولة اليابان، مباراة النصر وباريس الودية، في تمام الساعة 1:20 مساءً، بتوقيت مكة المكرمة (السعودية) وفلسطين ودول الخليج العربي.

ولكن بتوقيت الإمارات وسلطنة عمان، فستكون المباراة الودية عند الساعة 2:20 مساءً، فيما ستكون المباراة في تمام الساعة 12:20 مساءً، بتوقيت دولة مصر (القاهرة).

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة

أما بتوقيت دول شمال أفريقيا الجزائر والمغرب وتونس، فستكون المباراة عند الساعة 11:20 صباحاً.

كما وستنقل مباراة النصر السعودي وباريس سان جيرمان، على شبكة قنوات (بين سبورت) الرياضية القطرية.

وستبث أحداث المباراة الودية على قناة (beIN Sports HD 2)، بتردد على القمر الصناعي (النايل سات) 11013، ومعدل ترميز 27500. وباستقطاب أفقي، ومعامل تصحيح الخطأ 3/2.

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كما وسيعلق على مجريات أحداث المباراة بين كلا الفريقين، على شبكة قنوات (بين سبورت)، المعلق اليمني حسن العيدروس.

تشكيلة النصر ضد باريس سان جيرمان

وسيلعب المدرب البرتغالي لويس كاسترو، المباراة الودية القوية أمام باريس سان جيرمان الفرنسي، بتشكيلة أساسية متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: دافيد أوسبينا، نواف العقيدي.

دفاع النصر: ألفارو غونزاليز، غيسلان كونان، عبدالاله العمرى، على لاجامى (سلطان الغنام).

مركز الوسط: تاليسكا، لويس جوستافو (عبد الرحمن غريب)، بيتي مارتينيز، سيكو فوفانا.

كما وفي خط الهجوم: كريستيانو رونالدو، مارسيلو بروزوفيتش.

تشكيلة باريس سان جيرمان ضد النصر

وسيدخل المدرب الإسباني لويس إنريكي المباراة الودية أمام نظيره النصر السعودي، في منافسات وديات الأندية قبيل انطلاق الموسم الجديد، بتشكيلة متوقعة، كما يلي:

حراسة المرمى: كليور نافاس ( ألكساندر لوتيليه).

دفاع باريس: كورزاوا (ماركينيوس)، دانيلو، أشرف حكيمي، لوكاس هيرنانديز.

أول حصة تدريبية للكتيبة الباريسية في #PSGJapanTour2023 بملعب جي غرين ساكاي بأوساكا 💙❤️ pic.twitter.com/2LGEjFMHmb — باريس سان جيرمان (@PSG_arab) July 23, 2023

خط الوسط: فابيان رويز (مانويل أوجارت)، ميلان شكرينيار، فيتور فيريرا (إيمري).

مركز الهجوم: ماركو أسينسيو، إسماعيل غربي، لي كانغ إن.

وكان فريق باريس سان جيرمان قد حقق الفوز في المباراة الودية الماضية على منافسه لوهافر بهدفين نظيفين دون رد.

على عكس الفريق المنافس النصر السعودي الذي تلقى الخسارة الثانية على التوالي في المباريات الودية للأندية، أمام نظيره بنفيكا البرتغالي برباعية ثمينة مقابل هدف وحيد.