الإثنين, يوليو 24, 2023
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من أوكرانيا إلى ليبيا.. لماذا تحظى طائرات بيرقدار التركية بشعبية كبيرة؟

حتى الآن اشترت 29 دولة طائرات بدون طيار تركية الصنع في حين أن أربع دول في مفاوضات وسبع دول أخرى أبدت اهتمامًا علنيًا بالحصول عليها

كتب خالد السعدي
من أوكرانيا إلى ليبيا.. لماذا تحظى طائرات بيرقدار التركية بشعبية كبيرة؟
طائرات بيرقدار التركية
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وطن- أبرم الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ، خلال زيارته للخليج الأسبوع الماضي، ما وصفت بأنها أكبر صفقة دفاعية في تاريخ بلاده.

كانت المخاطر كبيرة بالنسبة للرئيس الذي يتطلع بشدة إلى توجيه المزيد من الاستثمار الأجنبي إلى بلاده ، التي تعاني من صعوبات مالية ويعيقها ارتفاع التضخم، وفق تقرير لموقع المونيتور.

لكن عندما زار أردوغان المملكة العربية السعودية يوم الثلاثاء ، أعلنت شركة بايكار ، وهي شركة دفاعية مقرها إسطنبول تملكها عائلة صهر الرئيس ، أنها ستبيع عددًا غير محدد من طائرات Bayaraktar Akinci (بيرقدار) بدون طيار عالية التحمل (HALE) للمملكة.

زيارة أردوغان الى الخليج
زيارة أردوغان الخليج

منذ أن بدأت تركيا بيع طائرات Baykar بدون طيار في عام 2019 ، تم استخدامها في مناطق الصراع في جميع أنحاء العالم ، بما في ذلك أوكرانيا وليبيا وسوريا والعراق وإثيوبيا والصومال.

حتى الآن ، اشترت 29 دولة طائرات بدون طيار تركية الصنع ، في حين أن أربع دول في مفاوضات وسبع دول أخرى أبدت اهتمامًا علنيًا بالحصول عليها ، وفقًا لمعهد واشنطن لسياسة الشرق الأدنى.

كما قامت تركيا باستكشاف اتفاقيات الطائرات بدون طيار (UAV) مع العديد من الدول بما في ذلك السعودية وأوكرانيا وكازاخستان.

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الطائرات المسيرة التركية
الطائرات المسيرة التركية

الكويت وقطر والإمارات العربية المتحدة والجزائر والمغرب والعراق من بين دول الشرق الأوسط وشمال إفريقيا التي اشترت طائرات بيرقدار تي بي 2 بدون طيار ، النوع الأكثر شعبية.

قال ريتش أوتزين ، زميل أقدم غير مقيم في المجلس الأطلسي في تركيا، إن هناك عدة أسباب لنجاح وشعبية طائرات بيرقدار بدون طيار.

وأضاف أن الأتراك لا يكتفون بتزويد الطائرات بدورة سريعة للمستخدمين ، فهم يوفرون فرق تدريب طويلة الأمد، ودعم الصيانة والإمداد، والتكامل التشغيلي مع الأنظمة الأخرى “القيادة والتحكم”، وأجهزة الاستشعار الأخرى.

وأوضح أن القوات التركية لديها خبرة قتالية حديثة مع الطائرات بدون طيار، لذا فإن مفاهيمها ونهجها الدمجي لها حداثة كبيرة، كما أن الطائرات التركية بدون طيار أرخص عمومًا من الطائرات الأمريكية وغيرها من الطائرات بدون طيار غربية الصنع ، وتتفوق على الأنظمة غير الغربية الأخرى ، مثل الطائرات بدون طيار المصنوعة في الصين أو في إيران

طائرات بيرقدار التركية
طائرات بيرقدار التركية

قال بيتر ويلسون ، كبير محللي السياسة الدفاعية في مؤسسة RAND ، إن طائرات بيرقدار أثبتت كفاءتها في القتال، وتكلفتها القليلة بجانب عدم وجود قيود عليها.

اتفاق اكينجي السعودي

وقال أوزن إن الصفقة السعودية “مهمة للغاية”. انضمت بيرقدار اكينجي إلى القوات التركية العام الماضي فقط ، وستكون المملكة العربية السعودية ثالث دولة تحصل عليها، وهذه الطائرة يمكنها ضرب أهداف بعيدة بذخائر دقيقة ، بما في ذلك الأهداف التي حددتها طائرات بدون طيار أخرى أصغر. بالنسبة للحرب البحرية أو الساحلية المحتملة في الخليج ، فهذه قدرة مهمة.

وقالت كريستين فونتينروز رئيسة Red-Six International ، وهي مزود عالمي لخدمات تجريبية للطائرات بدون طيار ، إن بيرقدار اكينجي يبلغ حجمها ضعف حجم TB2 تقريبًا.

أضافت: “ستكون أكينجي مفيدة كمنصة للمراقبة ، لكنني أعتقد أنها معرضة للصواريخ أرض-جو ، التي يمتلكها الحوثيون”، مشيرة إلى أن المتمردين المدعومين من إيران في اليمن أسقطوا طائرات بدون طيار صينية الصنع من طراز CH4 وهي في نفس فئة الوزن.

وأوضحت أنه إذا كانت صواريخ Akincis مخصصة للمراقبة، فيمكنها الطيران خارج مدى صواريخ الحوثي (صواريخ أرض إلى منطقة)، وإذا كانت نيتها تسليحها في نهاية المطاف بأجهزة ATGM (صواريخ موجهة مضادة للدبابات) على النقاط الصلبة في الأجنحة، فسوف يعتمد ذلك على مدى ATGM.”

ولفتت إلى أنها ستكون طائرة جيدة للأمن الداخلي ، حيث يمكن لسلاح الجو السعودي التحليق فوق الصحراء لفترات طويلة جدًا والقيام بدوريات في البحر الأحمر.

والاستثمار الكبير في الطائرات القتالية بدون طيار والصواريخ الباليستية بعيدة المدى الموجهة بدقة أمر منطقي للمملكة، لأن الضربات الجوية العميقة ممكنة دون تعريض الطيارين المترددين للخطر.

والاستثمار السعودي الهائل في أسطول كبير من القاذفات المأهولة كان بمثابة سوء تخصيص للموارد، كما أن قرار شراء الأسلحة من أنقرة كان علامة على الواقعية الجيوستراتيجية المتزايدة في الشرق الأوسط، بحسب المحللين

مزيد من العملاء الخليجيين

ومع ازدياد شعبية الأسلحة ، قال ويلسون إن دول الخليج الأخرى قد تشتريها في المستقبل القريب.

وقال أوتزين: “قد يكون عدد الدول التي تحتاج إلى Akincis أقل إلى حد ما ، لكن يجب أن يظل العدد بالعشرات في غضون عام أو عامين. باكستان وليبيا لديهما بالفعل. قد تكون الإمارات وقطر مرشحتين ، وأذربيجان بالفعل. ويقال إن إندونيسيا وبنغلادش مهتمتان أيضًا “.

المصدرالمونيتور، رصد وتحرير وطن

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