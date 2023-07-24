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منخفض جوي يضرب سلطنة عمان.. مدته وتفاصيل هامة نشرتها الأرصاد

أهابت هيئة الطيران المدني في السلطنة، بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية

كتب فهمي الورغمي
منخفض جوي يضرب سلطنة عمان.. مدته وتفاصيل هامة نشرتها الأرصاد
منخفض جوي يضرب سلطنة عمان
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وطن- تكشف آخر خرائط الطقس وتحاليل المركز الوطني للإنذار المبكر من المخاطر المتعددة، إلى احتمال تأثر أجواء سلطنة عمان خلال الأيام المقبلة بامتداد اخدود من منخفض جوي، سيترافق مع هطول أمطار غزيرة على أغلب المحافظات.

ومن المتوقع تدفق السحب على معظم محافظات سلطنة عمان مع فرص لهطول أمطار متفرقة (10- 30 ملم) ابتداءً من مساء اليوم، الاثنين، على محافظة جنوب الشرقية وتمتد تدريجيًا ليومي، الثلاثاء والأربعاء، لتشمل محافظتي الوسطى وظفار.

وفي الأثناء، ستكون الأجواء صحوة إلى غائمة جزئيًا على بقية المحافظات مع احتمال هطول أمطار متفرقة، كما تشير التوقعات إلى نشاط السحب الركامية على جبال الحجر خلال هذه الفترة وهطول أمطار متفرقة رعدية أحيانًا.

منخفض جوي يضرب سلطنة عمان
منخفض جوي يضرب سلطنة عمان

حالة البحر في المنخفض الجوي

سيكون البحر متوسط إلى هائج الموج على سواحل بحر عمان ويتراوح أقصى ارتفاع له بين (1.5 – 2.5 متر) وهائج الموج على سواحل بحر العرب ويصل أقصى ارتفاع له أربعة أمتار.

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وعبر بلاغاتها المتفرقة طوال اليوم، تهيب هيئة الطيران المدني بالجميع ضرورة أخذ الحيطة والحذر وعدم المجازفة بعبور الأودية، والحذر عند ارتياد البحر خلال هذه الفترة.

كما تدعو الجميع إلى متابعة النشرات الجوية الصادرة عنها.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

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