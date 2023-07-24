مسؤول سابق يكشف كيف تخيل “ترامب” ممارسة الجنس مع ابنته إيفانكا وكيف وصف ثديها!

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وطن- أدلى الرئيس السابق دونالد ترامب بتعليقات جنسية عن ابنته إيفانكا كانت بذيئة للغاية، حيث وبخه رئيس ديوانه، حسبما كتب “مايلز تايلور” المسؤول السابق في إدارة ترامب في كتاب جديد.

ووفقا لمجلة “نيوز ويك” الأمريكية، التي نقلت مقتطفات من الكتاب الجديد، فقد تم استخدام هذه الأوصاف من قبل تايلور لتسليط الضوء على حالات شبه يومية للتمييز على أساس الجنس في البيت الأبيض في عهد ترامب والتي كانت سيئة للغاية، حيث قال: “هذا ليس مكان عمل صحي للنساء”.

ومما ورد على لسان “تايلور”: “قال مساعدوه إنه تحدث عن ثدي إيفانكا ترامب ، وظهرها الخلفي ، وما قد يكون عليه الأمر عند ممارسة الجنس معها، وهي تصريحات دفعت ذات مرة (رئيس الأركان السابق) جون كيلي إلى تذكير الرئيس بأن إيفانكا هي ابنته”.

اشمئزاز رئيس الأركان من ترامب

وأضاف:”بعد ذلك ، أعاد كيلي سرد تلك القصة لي في اشمئزاز واضح. قال ، ترامب ، كان” رجلًا شريرًا للغاية”.

وقال إن “التمييز الجنسي غير المقنع” كان يستهدف الجميع من الموظفين المتواضعين إلى وزراء في مجلس الوزراء.

ترامب ينتقد مكياج وزيرة الأمن الداخلي

ووفقا ما ورد في الكتاب، تذكر كريستجين نيلسن ، وزيرة الأمن الداخلي السابقة لترامب ، التي وصفها بـ “الحبيبة” و “العسل” وكيف انتقد مكياجها.

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وقال “تايلور” أنه ذات مرة ، همست له نيلسن قائلة: “صدقني ، هذا ليس مكان عمل صحي للنساء.”

وأكد “تايلور” في كتابه على أن كبيرة المستشارين كيليان كونواي وصفت ترامب بأنه “متنمر كاره للنساء”.

منحرف وصعب التعامل معه

وتعليقا على ما ذكره في الكتاب، قال “تايلور” في تصريحات لمجلة “نيوزويك : “إنه منحرف ، ويصعب التعامل معه… لا يزال هذا هو نفس الرجل ، وبشكل لا يصدق ، نحن نفكر في انتخابه للرئاسة مرة أخرى”.

وأضاف: “إنه يضع نبرة حقيرة للغاية داخل الحزب الجمهوري ، وقد قام إلى حد ما بتطبيع الآراء الساخرة تجاه النساء بشكل عام”.