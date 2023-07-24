الإثنين, يوليو 24, 2023
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ما النسيج الضام وما أهميته في الجسم؟

"تساعد التمارين أو الأنشطة التي تضغط على العضلات، مثل الأوزان، على تقوية الأوتار والأربطة."

كتب معالي بن عمر
أهمية النسيج الضام
أهمية النسيج الضام
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وطن-لا شكّ في أن النسيج الضام مهم جدًا في أجسامنا، حيث يتكون جسم الإنسان من جميع أنواع المكونات الحيوية التي نتجاهل وجودها أو وظيفتها، ودون هذا النسيج، فإن الحياة تكاد تكون مستحيلة.

لكن هذا ليس العمل الوحيد للنسيج الضام، إذ له وظيفة الدعم، وهذا هو السبب في أنه يحافظ على جسم الإنسان منتصبًا وموحدًا، حيث يعمل كداعم لجسم الإنسان، بحسب ما نشرته صحيفة “أوك دياريو” الإسبانية.

يعرف النسيج الضام على أنه النسيج الذي يربط بين جميع أنواع الأنسجة الأخرى في الجسم، كما يوفر الدعامة والبنية للجسم بالكامل، وكغيره من أنسجة الجسم، يتكون النسيج الضام من خلايا مصفوفة محاطة بسائل هُلامي، إلا أنّه مختلف عن باقي الأنسجة في كون خلاياه غير متراصة كما في الأنسجة الطلائية.

المحافظة على النسيج الضام
يعرف النسيج الضام  على أنه النسيج الذي يربط بين جميع أنواع الأنسجة الأخرى في الجسم،

ما مكونات النسج الضام؟

تتكون الأنسجة الضامة من 3 مكونات رئيسية والتي تختلف نسبها من جزء لآخر في الجسم وفقًا لاحتياجات كل جزء، وتتضمن هذه المكونات كل مما يلي:

  • المادة الهُلاميَّة: وهي عبارة عن مادة شفافة لزجة تملأ المكان بين الخلايا والألياف، إذ تتكوّن هذه المادة بشكل أساسي من الماء والبروتينات.
  • الألياف: تضم الألياف في الأنسجة الضامة من 3 أنواع هي:
  • ألياف الكولاجين: تتكوّن هذه الألياف بشكل رئيسي من مادة الكولاجين التي تمنح الأنسجة القوة والصلابة.
  • الألياف المرنة: وهي مكوّنة من بروتين يطلق عليه اسم الإيلاستين الذي يساعد الأنسجة على الانحناء والتمدد.
  • الألياف الشبكيَّة: وهي ألياف رقيقة وحساسة تظهر بشكل شبيهة بالشبكة.
  • الخلايا: يتكوّن النسيج الضام بشكل أساسي من الخلايا الليفيَّة، بالإضافة إلى خلايا الجهاز المناعي والخلايا الدهنيَّة.

نجد أيضًا أنسجة العظام  والتي تشكل مجموعة صلبة من هذه الأنسجة، والتي تظهر مقاومة كبيرة للضغط والجر. وهي مكونة من ثلاث خلايا متميزة، وهي الخلايا الآكلة للعظم والخلايا العظمية وبانيات العظم. والأنسجة المكونة للدم هي تلك التي تنتج خلايا الدم. وهي تقع في الطحال والغدة الصعترية ونخاع العظام الأحمر والعقد الليمفاوية. وأنسجة الدم هي تلك التي تشكل مادة سائلة بين الخلايا، وتقع داخل الأوعية الدموية، ولهذا السبب من الضروري أن يكون لديك توازن داخلي مناسب لأي كائن حي.

تتكون الأنسجة الضامة من 3 مكونات رئيسية والتي تختلف نسبها من جزء لآخر في الجسم
جسم الإنسان

التصنيف حسب وظائف الأنسجة

يمكننا التمييز بين الأنسجة الضامة المتخصصة وغير المتخصصة. إذ تقوم الأولى بمهام محددة، في حين أن الأخيرة لا تقوم بأي مهمة معينة ولكنها موجودة لضمان الدعم والهيكل العضوي.

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كيف تحافظ عليها في حالة جيدة؟

إذا كنت ترغب في تحسين حالة الأنسجة الضامة، فمن الجيد تطبيق روتين تمارين القوة. تساعد التمارين أو الأنشطة التي تضغط على العضلات، مثل الأوزان، على تقوية الأوتار والأربطة.

وظائف الأنسجة الضامة

تؤدي الأنسجة الضامة العديد من الوظائف داخل الجسم، وتتمثل الوظائف الرئيسية لها كل مما يلي:[٤]

  • الدعم والربط: يربط النسيج الضام الأنسجة والأعضاء الأخرى ببعضها، فمثلاً تتكون الأوتار التي تربط العضلات بالعظام من نسيج ضام.
  • الحماية: وهي من الوظائف الرئيسية له، إذ يُحيط النسيج الضام بخلايا العضلات والأعضاء الحساسة في الجسم ليحميها.
  • نقل المواد داخل الجسم: تقوم الأنسجة الضامة السائلة كالدم والسائل الليمفاوي بنقل المغذيات والتخلص من الفضلات والمواد الكيميائية داخل الجسم.
    تخزين الطاقة الزائدة: وذلك من خلال تخزينها على شكل دهون في الخلايا الدهنيَّة.
إذا كنت ترغب في تحسين حالة الأنسجة الضامة، فإنه من الجيد تطبيق روتين تمارين القوة.
تؤدي الأنسجة الضامة العديد من الوظائف داخل الجسم
المصدرأوك دياريو-ترجمة وتحرير وطن

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