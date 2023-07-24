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فيفي عبده في خطر.. أحمد الزواوي يهدد بقتلها بعدما لجأ إلى السحر لينتقم منها (فيديو)

كتب وطن
فيفي عبده في خطر.. أحمد الزواوي يهدد بقتلها بعدما لجأ إلى السحر لينتقم منها (فيديو)
فيفي عبده
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وطن– أثار المنتج المصري أحمد الزواوي جدلاً واسعاً بهديده الراقصة فيفي عبده بالقتل، كونها لم تعطه مستحقاته.

وقال أحمد الزواوي في لقاء مع الإعلامية مروة صبري في برنامج “قعدة ستات” المذاع عبر قناة ألفا: “والله العظيم أنا سبب اللي فيفي عبده فيه، ولا أخشى في الله لومة لائم.. ولا أخاف من حد نهائي لا بشر ولا غير بشر، إلا ربنا فقط”.

“لو طلتها هموتها”

وتابع الزواوي: “ربنا قال وما ظلمناهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمون.. وأنا طلبت حقي بالقانون والأصول، وبعدها أذيتها زي ما أذتني، ولو طولتها هموتها”.

وأضاف المنتج المصري: “لو افترضنا أن النص مليون جنيه بتوعي في 2017 كانوا كل ما أملك وتحويشة العمر.. يبقى مش ضيعت مستقبلي؟”.

وأردف: “في ناس بتقتل وأنا مقتلتش، أنا بتعامل بالقانون الإلهي.. الجزاء من جنس العمل، وعجزتها زي ما عجزتني”.

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خادم وسحر أسود

وكان أحمد الزواوي قد اعترف أنه لعلم الفلك، وما أطلق عليه تسمية “خادم”، للحصول على مستحقات مالية من الفنانة فيفي عبده، رفضت تسليمها له منذ عام 2017.

وقال الزواوي في مداخلة مع الإعلامي سيد علي ببرنامج “حضرة المواطن” المذاع عبر قناة الحدث اليوم: “في طرق في إيدينا بنستغلها في حالة لما يكون لنا حق عند حد ومش عارفين نحصل عليه بالقانون ولا بالأصول”.

جاء ذلك كله بعد استغاثة فيفي عبده من أمراض أرجعت أسبابها إلى السحر الأسود.

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