فيديوهات مروعة لحرائق الجزائر.. مقتل العشرات والنيران أتت على الأخضر واليابس

مشاهد مؤلمة قادمة من الجزائر لعائلات أجلتها ألسنة النيران من منازلها عنوة في عدد من ولايات الشرق

وطن- اندلعت حرائق غابات كثيفة في عدد من الولايات الجزائرية منذ أيام، وتطورت مؤخراً لتودي بحياة ما يقرب من 15 شخصاً وإصابة العشرات، وسط دعوات من السلطات المعنية لأخذ الحيطة والحذر والابتعاد عن المناطق المتضررة.

وفي حصيلة غير نهائية، تسببت حرائق واسعة تشهدها المنطقة الشمالية الشرقية في الجزائر، في وفاة 15 شخصا وإجلاء المئات من مساكنهم، فيما تستمر عمليات إخماد النيران على نطاق واسع باستعمال طائرات الإطفاء، حسب ما ذكر بيان لوزارة الداخلية.

ورفعت السلطات الجزائرية حالة التأهب إلى مستويات قياسية، حيث قد بلغت الحرارة مستوى 48 درجة في خمس ولايات شرقية: جيجل وسكيكدة وعنابة والطارف وقالمة التي صدر بشأنها تنبيه من المستوى الثاني البرتقالي.

حرائق الغابات تودي بحياة جزائريين

أفاد بيان الداخلية الجزائرية في بيان، بأن البلاد سجلت في المجموع 97 حريقا في 16 ولاية، لكن أعنفها اندلعت في (بجاية والبويرة وجيجل) وأسفرت عن 15 قتيلا.

واقتحمت هذه الحرائق التي أججتها رياح شديدة مناطق سكنية في الولايات الثلاث، حيث تم إجلاء 1500 شخص مهددين بالنيران، بحسب الوزارة.

جهود متواصلة للتعامل مع الكارثة

من جانبها، أكدت الحماية المدنية الجزائرية، في بلاغات متواصلة، أن فرقها تعمل على إطفاء حرائق غابات بـ7 ولايات شمالية، بعضها استدعى استخدام طائرات إخماد، تزامنا مع موجة حر قياسية.

خالص العزاء لأبناء شعبنا في وفاة مدنيين وعسكريين جراء حرائق الغابات التي اجتاحت بعض ولايات الوطن بسبب الحرارة الشديدة في بجاية ، البويرة وجيجل.

إنا لله وإنا إليه راجعون

يا نار كوني بردا وسلاما على بلدي وأبناء بلدي . pic.twitter.com/FnN4JnABaZ — hafid derradji حفيظ دراجي (@derradjihafid) July 24, 2023

وأوضحت الحماية المدنية -في بيانات منفصلة- بأن الولايات المعنية هي (تيبازة والبويرة وبجاية ومستغانم وسطيف وسكيكدة وجيجل).

وأشارت تلك البيانات إلى أن بعض الحرائق استدعت استخدام طائرات إخماد على غرار الحرائق بولاية البويرة.

موضحة أن عدة حرائق جرى إخمادها، في حين لا تزال العمليات مستمرة في أخرى، كما هي الحال في منطقتي زبربر والقادرية بولاية البويرة، وأولاد عطية بولاية سكيكدة، و3 بؤر بولاية بجاية.

مشاهد مؤلمة

نقلها إعلاميون وناشطون محليون في الجزائر لمعاناة عشرات العائلات الفارة من ألسنة اللهب الحارقة التي نشبت في عشرات القرى المحاذية للغابات في الشرق.

🔴#الجزائر_بجاية.. هروب العائلات التي كانت محاصرة بعد اندلاع #حريق مهول بشلال كافريدة في ولاية #بجاية.

تشهد ولاية بجاية اندلاع عدة حرائق بمناطق متفرقة منذ الصباح.. نرجو السلامة للجميع. pic.twitter.com/6asW9zBY3d — Almagharibia TV قناة المغاربية (@almagharibia_tv) July 24, 2023

ووثّقت عشرات مقاطع الفيديو هول الكارثة في عدد من الولايات الجبلية، حيث أكلت النيران الأخضر واليابس وأسقطت أعمدة المنازل، دون أن تترك أثراً بعدما كان.