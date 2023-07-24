صفقة انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي قد تفشل لسبب غريب!

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وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن صفقة انتقال فابينيو البرازيلي إلى اتحاد جدة السعودي، مهددٌ بالفشل في سوق انتقالات الميركاتو الصيفي الجاري لسبب غريب.

وقالت صحيفة (ذا صن) البريطانية، بأن الصفقة بين ناديين ليفربول واتحاد جدة السعودي، قد تفشل في التوصل إلى اتفاق نهائي للتعاقد مع لاعب الوسط البرازيلي فابينيو هذا الصيف، بسبب منع دخول الكلاب التي يمتلكها اللاعب.

انتقال فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي

وأضافت الصحيفة، ” الكلاب التي يمتلكها اللاعب البرازيلي فابينيو تافاريس، يحظر إدخالها إلى الأراضي السعودية”. وبالتالي فإن الصفقة بين الناديين مهددة بالفشل.

كما وأردفت، “كلاب اللاعب فابينيو من سلالة بولدوغ الفرنسية، وهي محظورة من دخولها إلى المملكة العربية السعودية”.

صحيفة "ديلي إكسبريس" 🗞️ صفقة انتقال فابينيو لاتحاد جدة، مهددة بالفشل بسبب كلابه "بول دوج" الممنوع دخولها السعودية 🐕‍🦺 pic.twitter.com/ZqGjMfNoyd — Kooora (@kooora) July 23, 2023

واستكملت، ” إتمام الصفقة من عدمه، مرتبط بالسماح بدخول هذه الكلاب إلى السعودية، من أجل موافقة اللاعب على الذهاب إلى اتحاد جدة السعودي أو بدونها..”.

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كلاب البرازيلي فابينيو

وفي السياق ذاته، قالت صحيفة (ديلي إكسبريس) البريطانية، بأن السبب وراء تعطل صفقة انتقال البرازيلي فابينيو إلى اتحاد جدة السعودي، يتمثل في الكلاب التي يمتلكها اللاعب.

كما وأشارت الصحيفة، بأن سلالة الكلاب التي يمتلكها اللاعب البرازيلي فابينيو، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي (الريدز)، وهي من نوع (بولدوغ). محظور إدخالها الأراضي السعودية. بسبب طبيعتها العدائية والعدوانية.

وختمت، ” فابينيو تافاريس يأمل في حل تلك الأزمة من أجل الذهاب برفقة كلابه إلى السعودية، وإتمام صفقة انتقاله إلى اتحاد جدة السعودي”.

ولعب البرازيلي فابينيو مع نادي ليفربول منذ قدومه عام 2018، قادماً من صفوف نادي موناكو الفرنسي، أكثر من 151 مباراة في كافة المسابقات المختلفة، توج فيها مع الريدز ب5 ألقاب على المستوى المحلي والقاري، لعل أبرزها دوري أبطال أوروبا والدوري الإنجليزي والسوبر الأوروبي وغيرهم.

ومن الجدير بالذكر، فإن عقد البرازيلي فابينيو تافاريس سينتهي مع نادي ليفربول في صيف عام 2026. إلا أن النادي يرغب في بيع اللاعب هذا الصيف.