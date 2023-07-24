الإثنين, يوليو 24, 2023
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سارة سلامة في إطلالة مثيرة جداً تكشف المستور.. هكذا حاولت مداراة الفضيحة (شاهد)

سارة سلامة اكدت عدم اهتمامها بكل ما يقال عنها عن لبسها الجريء وإطلالاتها المثيرة

كتب فهمي الورغمي
سارة سلامة في إطلالة مثيرة جداً تكشف المستور.. هكذا حاولت مداراة الفضيحة (شاهد)
سارة سلامة
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وطن- كالعادة، تصر النجمة المصرية سارة سلامة، ابنة الفنان أحمد سلامة على إثارة الجدل عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب إطلالاتها المثيرة.

وفي هذا السياق، نشرت سارة سلامة عبر حسابها على “انستغرام” صورتين توثقان استمتاعها بأجواء الصيف على شاطئ البحر.

وظهرت سارة سلامة في الصورة الأولى بإطلالة جريئة جدا، مرتدية حمالة صدر على ما يبدو مع “شميز” أبيض مفتوح بشكل كامل.

والتقطت النجمة المصرية لنفسها صورة سيلفي جانبيه أظهرت مناطق حساسة من صدرها، دفعها لاحقا لمعالجة الصورة عبر “معدل الصور” لإخفاء حلمة صدرها التي ظهرت في الصورة.

سارة سلامة
سارة سلامة مرتدية حمالة صدر على ما يبدو مع “شميز” أبيض مفتوج بشكل كامل

وحاولت سارة سلامة مداراة مفاتنها في صورة أخرى، حيث ظهرت مرتدية نفس الملابس ولكنها وضعت يديها اليسرى على صدرها لتداري ما يمكن أن يظهر من جسدها.

سارة سلامة
سارة سلامة مداراة مفاتها في صورة أخرى، حيث ظهرت مرتدية نفس الملابس ولكنها أقدكت على وضع يديها اليسرى على صدرها لتداري ما يمكن أن يظهر من جسدها

سارة سلامة لا تلقي بالا للانتقادات

يأتي هذا في وقت صرحت فيه سارة سلامة أنها اتخذت قرارا بعدم الاهتمام للانتقادات السلبية التي تنتشر عبر وسائل التواصل الاجتماعي ضدها، وتحديدا على لباسها الذي يصفه البعض بالجريء، مشيرة إلى أن من يقف خلف تلك الانتقادات لا يمثل كافة أفراد المجتمع، بحسب قولها.

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وقالت أنها كانت تنزعج من الانتقادات السلبية التي توجه إليها، إلا أنها اتخذت قرارا بعدم إعطاء هذا الأمر حيزا كبيرا من وقتها، خاصة أنها واثقة من خطواتها وبكل الأمور التي تقوم بها.

أحمد سلامة ينفي ضربه لابنته سارة سلامة

وفي سياق ليس ببعيد، نفى والدة سارة سلامة، ما تم تداوله عبر السوشيال ميديا عن قيامه بضربها بسبب جرأة ملابسها وما تسببه من جدل.

وقال سلامة، في حديثه لبرنامج “بالخط العريض” على قناة الحياة، اليوم الجمعة، إن هذه الأخبار غير حقيقية، موضحًا أن علاقته جيدة بابنته، وأن عدداً من الحسابات في مواقع التواصل الاجتماعي هي من تقف وراء هذه الشائعات وتروج لها.

وأضاف سلامة: “لا يوجد خلاف بيني وبين سارة، لما أنا أكون في خلاف مع بنتي، مين اللي هيبقى جنبها؟”، مشيرًا إلى أن سارة “تأخذ رأيه في جميع الأمور”.

المصدرانستغرام ،رصد وتحرير وطن

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