رقم كارثي للمصري محمد صلاح في الملاعب الأوروبية!

وطن- رغم تألق النجم المصري الدولي محمد صلاح صاحب ال31 عاماً، لاعب نادي ليفربول الإنجليزي خلال مسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية، إلا أن رقم كارثي ما زال يلاحق اللاعب حتى يومنا هذا.

وأحرز المصري صلاح 255 هدفاً خلال مسيرته الكروية في الملاعب الأوروبية، كانت البداية مع بازل السويسري الذي سجل معه 20 هدفاً، وهدفين مع تشيلسي الإنجليزي. و9 أهداف مع نادي فيورنتينا الإيطالي، و4 مع نادي روما الإيطالي.

كما وسجل محمد صلاح منذ قدومه إلى نادي ليفربول. (الريدز) عام 2017، نحو 186 هدفاً رفقة النادي الإنجليزي.

رقم كارثي لمحمد صلاح

ورغم مسيرة اللاعب المصري صلاح في الملاعب الأوروبية التي بدأت مع نادي بازل السويسري عام 2012، قادماً من فريق المقاولون العرب المصري الغزيرة بالأهداف، إلا أنه لم يكن يسجل هدفاً من ركلة حرة مباشرة.

كما ولا تزال عقدة الركلات الحرة المباشرة في الملاعب الأوروبية، تلاحق المصري محمد صلاح، الذي دخل قائمة تاريخ أفضل الهدافين في نادي ليفربول والدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم.

ركلات جزاء محمد صلاح

وسجل المصري صلاح لاعب ليفربول، خلال مشواره في الملاعب الأوروبية 26 هدفاً من ركلات جزاء.

كما وكانت الركلة الحرة الوحيدة التي نجح فيها محمد صلاح. خلال مسيرته مع منتخب مصر (الفراعنة)، في المباراة أمام أوغندا في دور المجموعات من منافسات كأس أمم أفريقيا 2019 بهدفين نظيفين دون رد.

وبعد انتقال صلاح إلى نادي ليفربول (الريدز) عام 2017. قادماً من نادي روما الإيطالي، أحد اللاعبين المتخصصين في تسديد الركلات الحرة المباشرة.

لكن لاعب ليفربول محمد صلاح، فشل في استغلال تلك الركلات الحرة المباشرة على مدار موسمين ونصف في إحرازه أي هدف داخل شباك مرمى الخصم، وهو ما أثار غضب الجماهير التي طالبت تجريده من تسديد الركلات الحرة في يناير عام 2020.

أرنولد والركلات الحرة

وتولى النجم الإنجليزي ألكسندر أرنولد مهام تسديد الركلات الحرة المباشرة بعد فشل المصري صلاح عام 2020، حيث نجح اللاعب في تسجيل 7 أهداف مع نادي ليفربول. (الريدز) بعد تصعيده إلى الفريق الأول عام 2016.

ومن الجدير بالذكر بأن فريق ليفربول سيلتقي. أمام منافسه غرويتر فورت، الاثنين، في منافسات وديات الأندية 2023.