الإثنين, يوليو 24, 2023
الرئيسيةالهدهد"جنس غريب".. تفاصيل صادمة سبقت قطع مصرية لعضو زوجها الذكري
الهدهد

“جنس غريب”.. تفاصيل صادمة سبقت قطع مصرية لعضو زوجها الذكري

موقع مصري نشر نص التحقيقات بعد الحكم على المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها في مصر

كتب فهمي الورغمي
قطع مصرية لعضو زوجها الذكري
- Advertisement -

وطن- نشر موقع “القاهرة 24” المصري تفاصيل التحقيقات في واقعة بتر العضو الذكري لشخص على يد زوجته في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة المصرية.

ويأتي تطرق الإعلام المصري للجريمة المروعة، بعدما عاقبت محكمة الجنايات المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات، في واحدة من أكثر الجرائم وحشية في مصر.

وكشف الموقع المحلي، عن حصوله على نص التحقيقات في القضية، حيث أقرت السيدة التي تدعى (سامية. ف. ب)، أنها قطعت العضو الذكري لزوجها عرفيًا المجني عليه أسامة (خ. ف)، عمدا باستخدام سلاح أبيض “سكين” وإلقائه في القمامة ثم في الشارع.

ضرب دون نية القتل

هكذا أقرت السيدة بالتحقيقات قائلة: “أنا ضربته بس مكنش قصدي أموته، والسكينة دي كانت عندنا في الشقة، واللي حصل إني منفصلة عن جوزي من حوالي 13 سنة”.

وأضافت الجانية في سياق حديثها عن انفصالها على زوجها “اتعرفت على أسامة من حوالي سنتين وأنا كنت عاوزة اشتري شقة علشان عاوزة أقعد فيها لوحدي.. ومينفعش أخد شقة باسمي وأسامة كان معايا وأخدت أنا وهو شقة باسمه وأنا دفعت فلوسها”.

وواصلت شهادتها: “كنا مش بنام مع بعض وأنا كنت بنام كل يوم لوحدي في الشقة في أوضة وكنت باخد برشام منوم كل يوم علشان أعرف أنام وهو بینام في أوضة تانية.. وكل ما أصحي الصبح ألاقي نفسي متبهدلة وكأن حد كان معاشرني جنسيا”.

- Advertisement -
قطع مصرية لعضو زوجها الذكري
قطع مصرية لعضو زوجها الذكري

ممارسة الجنس أثناء النوم

تفاصيل صادمة كشفت عنها المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها بالتحقيقات.

وقالت في معرض حديثها عن نبذات من حياتها الزوجية: “في يوم كنت نايمة وبصحي لقيته مقلعني هدومي وهو كمان كان عريان خالص.. وكان بيمارس الجنس معايا وكان حالته مش طبيعية زي ما يكون شارب حاجة”.

وعن الطريقة التي قامت عبرها بتنفيذ جريمتها، قالت الجانية “أنا قلتله بتعمل إيه وبعد كده ببص لقيت فيه سكينة على الترابيزة جنب السرير.. ورحت على طول جبت سكينة وقطعت عضوه الذكري والحتة اللي قطعتها رميتها في الزبالة ورميت الزبالة في الشارع وسبت الشقة ومشيت”.

المصدرموقع "القاهرة 24" المصري، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

“ايه الكلام يا عبدو”.. مصري ينفجر في وجه السيسي بسبب قطع الكهرباء (فيديو)

الهدهد

مفاجأة لا تُصدق عن انتشار الشذوذ الجنسي بمصر.. شاهد ماذا يحدث في عيادة هبة قطب؟

الهدهد

أزمة الكهرباء والفيديو المتداول.. هل كسرت حاجز الخوف لدى المصريين؟

الهدهد

الكشف عن اتفاق مصري تركي يتعلق بمصير الإخوان قبل زيارة السيسي لأنقرة

الهدهد

بعد نفيه بيع أصوله.. كامل الوزير يعترف بفشل مصر في تشغيل القطار الكهربائي السريع

تقارير

قطع الكهرباء في مصر وتبجح السيسي.. هل أَمِنَ غضبة الشعب وثورته؟

الهدهد

معركة في البحر.. “معاكسة بنات” تتسبب بكارثة على شاطئ مصري

الهدهد

أول رد من عمرو خالد على فيديو تخرج نجله الذي استفز المصريين

اقتصاد

مصر تتجه لبيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع ومسؤول يكشف تفاصيل صادمة

الهدهد

تصالح مع خصومه الإقليميين وتخلى عن الإخوان.. ما الذي دفع أردوغان لتغييير سياساته؟

الهدهد

لماذا يخشى السيسي ترشح جمال مبارك؟.. قرار قضائي جديد يثير الجدل

الهدهد

التقاه علي فايز بالصدفة.. موقف مؤثر لمسن سوري “عزيز النفس” في مصر (فيديو)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

نشر الذعر.. فيديو دهس إسرائيليين في تل أبيب من قبل مستوطن

هل يغضب ابن سلمان من تصرف وزير داخليته تجاه محمد بن زايد؟ (فيديو)

طعنات قاتلة.. مراهقون جزائريون يشوهون شابة بسبب ملابسها المثيرة

فيديو صادم فجر غضب المصريين.. الشرطة التركية تسحل مصريا في الشارع

تدافع جنوني على شراء الأرز في أمريكا بعد حظر الهند لصادراتها منه (فيديو)

هناك ثلاثة أعواد ثقاب.. هل يمكنك جعلها 4 دون كسرها؟

“ايه الكلام يا عبدو”.. مصري ينفجر في وجه السيسي بسبب قطع الكهرباء (فيديو)

من هي منال اللهيبي؟.. أول امرأة سعودية تتولى هذا المنصب في تاريخ المملكة

حية أم ميتة؟.. فيديو “الشقراء العارية” في إسطنبول يقلب تركيا

منخفض جوي يضرب سلطنة عمان.. مدته وتفاصيل هامة نشرتها الأرصاد

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC