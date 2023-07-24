“جنس غريب”.. تفاصيل صادمة سبقت قطع مصرية لعضو زوجها الذكري

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وطن- نشر موقع “القاهرة 24” المصري تفاصيل التحقيقات في واقعة بتر العضو الذكري لشخص على يد زوجته في منطقة المطرية بمحافظة القاهرة المصرية.

ويأتي تطرق الإعلام المصري للجريمة المروعة، بعدما عاقبت محكمة الجنايات المتهمة بالسجن المشدد 10 سنوات، في واحدة من أكثر الجرائم وحشية في مصر.

وكشف الموقع المحلي، عن حصوله على نص التحقيقات في القضية، حيث أقرت السيدة التي تدعى (سامية. ف. ب)، أنها قطعت العضو الذكري لزوجها عرفيًا المجني عليه أسامة (خ. ف)، عمدا باستخدام سلاح أبيض “سكين” وإلقائه في القمامة ثم في الشارع.

ضرب دون نية القتل

هكذا أقرت السيدة بالتحقيقات قائلة: “أنا ضربته بس مكنش قصدي أموته، والسكينة دي كانت عندنا في الشقة، واللي حصل إني منفصلة عن جوزي من حوالي 13 سنة”.

وأضافت الجانية في سياق حديثها عن انفصالها على زوجها “اتعرفت على أسامة من حوالي سنتين وأنا كنت عاوزة اشتري شقة علشان عاوزة أقعد فيها لوحدي.. ومينفعش أخد شقة باسمي وأسامة كان معايا وأخدت أنا وهو شقة باسمه وأنا دفعت فلوسها”.

وواصلت شهادتها: “كنا مش بنام مع بعض وأنا كنت بنام كل يوم لوحدي في الشقة في أوضة وكنت باخد برشام منوم كل يوم علشان أعرف أنام وهو بینام في أوضة تانية.. وكل ما أصحي الصبح ألاقي نفسي متبهدلة وكأن حد كان معاشرني جنسيا”.

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ممارسة الجنس أثناء النوم

تفاصيل صادمة كشفت عنها المتهمة بقطع العضو الذكري لزوجها بالتحقيقات.

وقالت في معرض حديثها عن نبذات من حياتها الزوجية: “في يوم كنت نايمة وبصحي لقيته مقلعني هدومي وهو كمان كان عريان خالص.. وكان بيمارس الجنس معايا وكان حالته مش طبيعية زي ما يكون شارب حاجة”.

وعن الطريقة التي قامت عبرها بتنفيذ جريمتها، قالت الجانية “أنا قلتله بتعمل إيه وبعد كده ببص لقيت فيه سكينة على الترابيزة جنب السرير.. ورحت على طول جبت سكينة وقطعت عضوه الذكري والحتة اللي قطعتها رميتها في الزبالة ورميت الزبالة في الشارع وسبت الشقة ومشيت”.