بكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها حرك قلب حاكم دبي.. فاجأها بما يفوق خيالها

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وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر إهداء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطفلة “لانيا فاخر” أصغر فارسة في العراق (8 سنوات) مجموعة خيول بعد موت فرسها وصديقها الوحيد “جسنو”، وظهورها في فيديو وهي تبكي بحرقة شديدة عليه.

ووجّه محمد بن راشد أيضا بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها بحسب ما ذكرت “وكالة أنباء الإمارات“.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الأيام الماضية مقطع فيديو للطفلة لانيا فاخر، ذات السنوات الثمانية وهي تجلس وتبكي عند رأس حصانها النافق.

حاكم دبي والطفلة العراقية لانيا

وفي مشهد تال تُرى وهي تركض في مضمار السباق وتبكي بحرقة وحزن.

وانتشر الفيديو في كل أنحاء العالم، فأمر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإهدائها مجموعة من الخيول وبدعمها لانشاء مركز تدريبي خاص بها.

#محمد_بن_راشد يهدي #لانيا_فاخر أصغر فارسة في العراق، والتي تبلغ من العمر 8 سنوات، مجموعة خيول .. بعد موت فرسها وصديقها الوحيد "جسنو" وظهورها في فيديو وهي تبكي بحرقة شديدة عليه، ووجّه سموّه أيضا بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها #وام https://t.co/a1wTLQua7s pic.twitter.com/0jaeocjUm2 — وكالة أنباء الإمارات (@wamnews) July 24, 2023

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وتصنف لانيا، كأصغر فارسة في إقليم كردستان العراق فهي من مواليد 2015، وظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

“جبر الخواطر”

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه المبادرة وعلق “مشعل البلوشي”: “طفلة بكت بعد موت فرسها في العراق ومسحت دموعها في الإمارات فكان “جبر الخواطر” من نصيبها”.

طفلة بكت بعد موت فرسها في #العراق ومسحت دموعها في #الإمارات فكان "جبر الخواطر" من نصيبها. الشيخ محمد بن راشد يهدي #لانيا_فاخر مجموعة خيول ووجّه سموّه بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها. الحمدالله على نعمه هذه القيادة.🇦🇪♥️ pic.twitter.com/DzYRy2yh64 — مشعل البلوشي (@meshalblooshi) July 24, 2023

وعقبت “توفي عواطف” :”عندما تصبح لانيا فاخر فارسة عالمية محترفة في المستقبل ان شاءالله، الكل سيتذكر من كان وراء تألقها عالميا.

وتابعت أن أسلوب الشيخ محمد بن راشد “في التحفيز والقيادة المفروض يُدرّس في الجامعات” حسب وصفها.

عندما تصبح #لانيا_فاخر فارسة عالمية محترفة في المستقبل ان شاءالله، الكل سيتذكر من كان وراء تألقها عالميا.

القائد العظيم الشيخ محمد بن راشد، أسلوبه في التحفيز والقيادة المفروض يُدرّس في الجامعات. pic.twitter.com/EcAdvpzVXj — Toufy Awatef (@ToufyAwatef) July 24, 2023

وقالت الفارسة الصغيرة في تصريحات لوسائل إعلام عراقية: “أهداني والدي هذا الحصان، وكنت أحبه جدا وأهتم به كل يوم وأقدم له الطعام.. وفي اليوم الأخير، ذهبت لإطعامه لأنه كان مريضا، وطبيبه كان يمنعني من الاقتراب منه”.

وأضافت لانيا فاخر، أن حصانها الوحيد كان مريضاً في المدة الأخيرة، وحاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

وأردفت الكفلة العراقية أنها رغم خسارتها لأغلى صديق لديها إلّا أنها لن تنساه وهي لا تزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح والسكر.

طفلة بكت بعد موت فرسها في #العراق ومسحت دموعها في #الإمارات فكان "جبر الخواطر" من نصيبها. الشيخ محمد بن راشد يهدي #لانيا_فاخر مجموعة خيول ووجّه سموّه بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها. الحمدالله على نعمه هذه القيادة.🇦🇪♥️ pic.twitter.com/DzYRy2yh64 — مشعل البلوشي (@meshalblooshi) July 24, 2023

وتحلم لانيا أن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسيّة على يديها.

ويذكر أيضا أن ملا مصطفى بارزاني، أحد القيادات الكردية في كردستان أهدى للطفلة لانيا فاخر، أحد خيوله الشخصية الأصيلة للطفلة مما أشعرها بسعادة غامرة.