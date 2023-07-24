الإثنين, يوليو 24, 2023
الرئيسيةالهدهدبكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها حرك قلب حاكم دبي.. فاجأها بما...
الهدهد

بكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها حرك قلب حاكم دبي.. فاجأها بما يفوق خيالها

الطفلة العراقية لانيا فاخر ظهرت تبكي بحرقة حزنا على فرسها الذي نفق بعد مرضه، وتفاعل معها الشيخ محمد بن راشد في خطوة أثارت إعجاب الكثيرين

كتب خالد الأحمد
بكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها حرك قلب حاكم دبي.. فاجأها بما يفوق خيالها
بكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها
- Advertisement -

وطن- ضجت وسائل التواصل الاجتماعي بخبر إهداء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الطفلة “لانيا فاخر” أصغر فارسة في العراق (8 سنوات) مجموعة خيول بعد موت فرسها وصديقها الوحيد “جسنو”، وظهورها في فيديو وهي تبكي بحرقة شديدة عليه.

ووجّه محمد بن راشد أيضا بدعمها لإنشاء مركز تدريبي خاص بها بحسب ما ذكرت “وكالة أنباء الإمارات“.

وكان مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي تداولوا في الأيام الماضية مقطع فيديو للطفلة لانيا فاخر، ذات السنوات الثمانية وهي تجلس وتبكي عند رأس حصانها النافق.

حاكم دبي والطفلة العراقية لانيا

وفي مشهد تال تُرى وهي تركض في مضمار السباق وتبكي بحرقة وحزن.

وانتشر الفيديو في كل أنحاء العالم، فأمر حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم بإهدائها مجموعة من الخيول وبدعمها لانشاء مركز تدريبي خاص بها.

- Advertisement -

وتصنف لانيا، كأصغر فارسة في إقليم كردستان العراق فهي من مواليد 2015، وظهرت وهي تبكي بحرقة شديدة على موت حصانها والذي أهداها إياه والدها منذ كانت في سن الخامسة.

بكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها
بكاء لانيا فاخر حزنا على فرسها

“جبر الخواطر”

وتباينت ردود وتعليقات مرتادي مواقع التواصل الاجتماعي بخصوص هذه المبادرة وعلق “مشعل البلوشي”: “طفلة بكت بعد موت فرسها في العراق ومسحت دموعها في الإمارات فكان “جبر الخواطر” من نصيبها”.

وعقبت “توفي عواطف” :”عندما تصبح لانيا فاخر فارسة عالمية محترفة في المستقبل ان شاءالله، الكل سيتذكر من كان وراء تألقها عالميا.

وتابعت أن أسلوب الشيخ محمد بن راشد “في التحفيز والقيادة المفروض يُدرّس في الجامعات” حسب وصفها.

وقالت الفارسة الصغيرة في تصريحات لوسائل إعلام عراقية: “أهداني والدي هذا الحصان، وكنت أحبه جدا وأهتم به كل يوم وأقدم له الطعام.. وفي اليوم الأخير، ذهبت لإطعامه لأنه كان مريضا، وطبيبه كان يمنعني من الاقتراب منه”.

وأضافت لانيا فاخر، أن حصانها الوحيد كان مريضاً في المدة الأخيرة، وحاولت قدر المستطاع مساعدته والدخول لإطعامه ورعايته بالرغم من أن طبيبه كان يوصيها بعدم الاقتراب منه.

وأردفت الكفلة العراقية أنها رغم خسارتها لأغلى صديق لديها إلّا أنها لن تنساه وهي لا تزال تذهب إلى قبره حاملةً التفاح والسكر.

وتحلم لانيا أن يكون لها مكان خاص لتعليم شباب وبنات كردستان الفروسيّة على يديها.

ويذكر أيضا أن ملا مصطفى بارزاني، أحد القيادات الكردية في كردستان أهدى للطفلة لانيا فاخر، أحد خيوله الشخصية الأصيلة للطفلة مما أشعرها بسعادة غامرة.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

تساقط حجارة من السماء.. فيديو عن الانتقام الإلهي بعد حرق القرآن في السويد يثير الجدل (شاهد)

حياتنا

السورية عفراء حمشو شبه عارية في دبي بعد الإقامة الذهبية (فيديو)

الهدهد

“حتى الشهادة”.. هذا ما كشفته رغد صدام حسين عن شقيقيها عُدي وقُصي

حياتنا

الطفل موسى ولاء.. صور لا يتحملها بشر بعد تعذيبه بالسكاكين والملح والكهرباء حتى الموت!

الهدهد

شاهد محاولة اقتحام سفارة الدنمارك في العراق بعد فيديو جديد لحرق المصحف

الهدهد

أمريكية محتجزة في الإمارات تواجه عقوبة السجن عامين وغرامة وترحيل لهذا السبب!

الهدهد

مسيحي عراقي يردع سلوان موميكا في قلب السويد بعد تدنيسه المصحف (شاهد)

الهدهد

“مراحيض”.. شاهد ما فعلته قناة باكستانية بالعلم السويدي ردا على الإساءة للمصحف

الهدهد

كاتب عماني يدعو الدول الإسلامية للاقتداء بالعراق ومقاطعة السويد

الهدهد

غلق مفاجئ لحساب الشيخة مهرة بانستغرام.. هل غضب محمد بن راشد من صور طليقته؟

الهدهد

العراق يطرد سفيرة السويد ويعلن قطع العلاقات.. إلى أين تتجه الأمور؟

الهدهد

اقتحام سفارة السويد في بغداد وإحراقها بعد سماح السلطات بحرق القرآن مجدداً (شاهد)

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

حية أم ميتة؟.. فيديو “الشقراء العارية” في إسطنبول يقلب تركيا

منخفض جوي يضرب سلطنة عمان.. مدته وتفاصيل هامة نشرتها الأرصاد

ما سبب الجريمة الأبشع في السعودية؟.. الإعدام لسعودي وشقيقته بأمر الملك

فيديوهات مروعة لحرائق الجزائر.. مقتل العشرات والنيران أتت على الأخضر واليابس

بالفيديو.. بدرية الدغيشي صرخت من شدة الضرب واستنجدت بجارتها.. ابن عمها كشف تفاصيل لحظاتها الأخيرة

ذئاب أم كلاب؟.. فيديو التقط خلسة من جبال صلالة حيّر العمانيين

بينها فرنسا وإيطاليا وتقرير صادم.. حوادث “النشل” وأسوأ 5 دول في أوروبا

قد تتعرض للخدش والتلف..3 أشياء لا تقم بتنظيفها بصودا الخبز

ما النسيج الضام وما أهميته في الجسم؟

مفاجأة لا تُصدق عن انتشار الشذوذ الجنسي بمصر.. شاهد ماذا يحدث في عيادة هبة قطب؟

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC