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بعد نفيه بيع أصوله.. كامل الوزير يعترف بفشل مصر في تشغيل القطار الكهربائي السريع

مصدر مسؤول في وزارة النقل كان قد نُسب إليه القول إن وزارة النقل تدرس بيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة بخطوطها الثلاثة لشريك أجنبي للمساهمة في سداد قرض المشروع.

باسل سيد
كتب باسل سيد
بعد نفيه بيع أصوله.. كامل الوزير يعترف بفشل مصر في تشغيل القطار الكهربائي السريع
بيع أصول القطار الكهربائي السريع

وطن- ردّ وزير النقل المصري كامل الوزير، على التقارير التي تحدثت عن أن الوزارة تدرس بيع أصول القطار الكهربائي السريع للتمكن من سداد قيمة قرض تنفيذه.

وقال الوزير في تصريحات متلفزة مع الإعلامي المصري الشهير عمرو أديب، إن ما يتردد بشأن إقدام الدولة أو وزارة النقل على بيع أصول مصر في القطار الكهربائي أمر عار تماما عن الصحة.

وأضاف أن الوزارة لم ولن تبيع هذه الأصول، لكنّه أقرّ في الوقت نفسه بفشل الدولة في تشغيل القطار نظرا لافتقارها الخبرة اللازمة في التعامل مع مثل هذه المشروعات الضخمة، مشيرا إلى أنّ الوزارة توجهت إلى شركة ألمانية لتشغيل القطار.

ولفت إلى أن مدة التشغيل ستصل إلى 20 عاما، مؤكدا أنّ هذه الخطوة ستدر مكاسب على الطرفين، بقوله: “الشركة هتدير القطار وهيكسبوا ويكسبونا”.

مسؤول بالوزارة أكّد دراسة بيع أصول القطار الكهربائي السريع

وكانت تقارير قد تحدثت عن أن وزارة النقل تدرس بيع بعض أصول القطار الكهربائي السريع لسداد تكلفة القرض الذي حصلت عليه من أجل تنفيذه.

المعلومة كشفها مصدر مسؤول في وزارة النقل، قائلا إنه هناك اتجاها لبيع جزء من أصول شبكة القطارات الكهربائية السريعة بخطوطها الثلاثة “العلمين – العين السخنة” و”6 أكتوبر – أبو سمبل” و”قنا – سفاجا” لشريك أجنبي، للمساهمة في سداد قرض المشروع، في وقت تعاني فيه الحكومة شح العملة الأجنبية.

وأضاف المصدر، وهو مسؤول في مجلس إدارة الهيئة القومية للأنفاق، في تصريحات لموقع “المنصة“، أن المخطط الذي تدرسه الوزارة جرى عرضه في اجتماع قبل أسبوعين، جمع وزير النقل كامل الوزير بمستشاريه وقيادات هيئة الأنفاق، ليكلف الوزير بدراستها، تماشيًا مع خطة الحكومة لطرح 32 شركة مصرية في البورصة.

وأشار إلى أن تكلفة تنفيذ شبكة القطارات السريعة وقت تقديرها عام 2019 بلغت 11 مليار دولار، مقسمة على الخطوط الثلاثة بمقدار 3.5 مليار دولار للخط الأول، و7.5 مليار دولار للخطين الثاني والثالث، وتوقع زيادة هذه التكلفة بشكل كبير في ظل ارتفاع الأسعار وانخفاض قيمة الجنيه أمام العملات الأخرى.

وأوضح أن الوزارة حصلت على قرض قيمته 4.4 مليار دولار من بنك التنمية الألماني/KfW، ووكالة ائتمان الصادرات الإيطالية/SACE، لتمويل الأعمال الإنشائية للخط الأول وتصنيع الوحدات المتحركة وأنظمة التشغيل والأجهزة الكهروميكانيكية ومحطات تغذية الكهرباء، لافتا إلى أن فترة الأقساط تستمر 15 سنة، تبدأ عام 2025.

وعملية بيع جزء من ملكية الوزارة للمشروع لحساب القطاع الخاص الأجنبي تستهدف إشراك المشتري في عملية سداد قرض المشروع بحلول فترة سداده، بحسب المسؤول المصري، الذي أوضح أن المشتري سيكون شريكًا في أصول الشبكة كافة، على غرار برنامج بيع محطات الطاقة الكهربائية الذي تسير فيه الحكومة في الفترة الحالية لتوفير العملة الصعبة وإعانتها على سداد جزء من الدين الخارجي.

المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن
باسل سيد
باسل سيد
كاتب ومحرر صحفي ـ مختص بالشأن السياسي ـ ، حاصل على ماجستير في الصحافة الإلكترونية، تلقى عدة دورات تدريبية بالصحافة الاستقصائية، التحق بفريق (وطن) منذ العام 2017، وعمل سابقا لدى العديد من المواقع الإخبارية، مختص بصحافة السوشيال ميديا ومواقع التواصل وقياس ردود الأفعال العربية والعالمية بشأن الأحداث الهامة من خلالها. مشرف على تنظيم عدة ورش تدريبية للصحفيين المبتدئين وحديثي التخرج لإكسابهم المهارات اللازمة للعمل بمجال الصحافة والإعلام،وتوفير المعرفة والمهارات اللازمة للمشاركين وتدريبهم على كيفية اعداد التقارير الصحفية، وأيضا تصوير التقارير الإخبارية وإعداد محتوى البرامج التلفزيونية.
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