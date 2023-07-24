الملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف ينشر لأول مرة (شاهد)

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وطن- بعد نحو شهرين من إقامتها، نشر حساب على موقع الصور العالمي يحمل اسم “الأمير هاشم”، الابن الأصغر للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مقطع فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف زوجة شقيقه ولي العهد الأمير الحسين.

وأظهر الفيديو الجديد الذي ينشرلأول مرة ورصدته “وطن”، كواليس تأثر الملكة رانيا العبدالله عقب رؤية رجوة آل سيف أثناء دخولها لحفل الحناء الذي أقامته الملكة في “مضارب بني هاشم” بالعاصمة الأردنية يوم 24 مايو/آيار الماضي.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الملكة رانيا العبدالله وهي تصفق برفقة ابنتيها الأميرة إيمان والأميرة سلمى استعدادا لدخول الأميرة رجوة آل سيف.

بكاء الملكة رانيا

ووفقا للفيديو، فإنه بمجرد ظهور رجوة آل سيف ودخولها لمكان حفل الحناء، حتى اغرورقت عيناي الملكة رانيا العبدالله متأثرة بشدة بعروسة ابنها.

كما أظهر الفيديو لحظة تأثر الأميرة رجوة آل سيف وبكائها على إثر حديث الملكة رانيا العبدالله بشأنها، ووصفها لها بأنه ابنة غالية على قلبها.

بكاء رجوة آل سيف تأثرا بكلمة الملكة رانيا

وكانت الملكة رانيا قد ألقت كلمة مؤثرة خلال حفل الحناء الذي حضره قريبات العروسين، وعدد من الشخصيات البارزة في المملكة الهاشمية ، وصفت خلالها الملكة زوجة ابنها رجوة بأنها “أحلى رجاء من رب العالمين لحسين”.

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وقالت الملكة رانيا في كلمتها: “وأخيراً صار عندي كِنة، بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة.. يعني عن جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى”، الأمر الذي جعل رجوة آل سيف تبكي وتمسح دموعها.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، يوم 1 يونيو/حزيران الجاري، مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله و‌رجوة آل سيف في اثنين من القصور الملكية، حيث عُقد القران في قصر زهران، أعقبه حفل ومأدبة زفاف في قصر الحسينية.