الإثنين, يوليو 24, 2023
الرئيسيةحياتناالملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف...
حياتنا

الملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف ينشر لأول مرة (شاهد)

القت الملكة رانيا العبدالله كلمة خلال حفل الحناء جعلت رجوة آل سيف تتأثر بها حتى البكاء

كتب سالم حنفي
الملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف ينشر لأول مرة (شاهد)
الملكة رانيا والأميرة رجوة الحسين
- Advertisement -

وطن- بعد نحو شهرين من إقامتها، نشر حساب على موقع الصور العالمي يحمل اسم “الأمير هاشم”، الابن الأصغر للعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني مقطع فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف زوجة شقيقه ولي العهد الأمير الحسين.

وأظهر الفيديو الجديد الذي ينشرلأول مرة ورصدته “وطن”، كواليس تأثر الملكة رانيا العبدالله عقب رؤية رجوة آل سيف أثناء دخولها لحفل الحناء الذي أقامته الملكة في “مضارب بني هاشم” بالعاصمة الأردنية يوم 24 مايو/آيار الماضي.

وبحسب الفيديو، فقد ظهرت الملكة رانيا العبدالله وهي تصفق برفقة ابنتيها الأميرة إيمان والأميرة سلمى استعدادا لدخول الأميرة رجوة آل سيف.

بكاء الملكة رانيا

ووفقا للفيديو، فإنه بمجرد ظهور رجوة آل سيف ودخولها لمكان حفل الحناء، حتى اغرورقت عيناي الملكة رانيا العبدالله متأثرة بشدة بعروسة ابنها.

كما أظهر الفيديو لحظة تأثر الأميرة رجوة آل سيف وبكائها على إثر حديث الملكة رانيا العبدالله بشأنها، ووصفها لها بأنه ابنة غالية على قلبها.

بكاء رجوة آل سيف تأثرا بكلمة الملكة رانيا

وكانت الملكة رانيا قد ألقت كلمة مؤثرة خلال حفل الحناء الذي حضره قريبات العروسين، وعدد من الشخصيات البارزة في المملكة الهاشمية ، وصفت خلالها الملكة زوجة ابنها رجوة بأنها “أحلى رجاء من رب العالمين لحسين”.

- Advertisement -

وقالت الملكة رانيا في كلمتها: “وأخيراً صار عندي كِنة، بس مش أي كِنة ما شاء الله عليها رجوة.. يعني عن جد غلاوتها من غلاوة إيمان وسلمى”، الأمر الذي جعل رجوة آل سيف تبكي وتمسح دموعها.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف

وشهدت العاصمة الأردنية عمان، يوم 1 يونيو/حزيران الجاري، مراسم زفاف ولي العهد الأردني الأمير الحسين بن عبد الله و‌رجوة آل سيف في اثنين من القصور الملكية، حيث عُقد القران في قصر زهران، أعقبه حفل ومأدبة زفاف في قصر الحسينية.

حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف
حفل زفاف الأمير الحسين ورجوة آل سيف
المصدرتوتير ،رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

لن تصدق أنها هي.. صورة نادرة للملكة رانيا العبدالله قبل زواجها

حياتنا

لقطة عفوية.. الأمير الحسين يقود بزوجته رجوة ووالدته الملكة رانيا

الهدهد

الملكلة رانيا برفقة الملك وولي العهد وزوجته في منتدى صن فالي .. شاهد خجل وحياء رجوة آل سيف

حياتنا

راية النور ابنة الأمير هاشم بن الحسين حديث مواقع التواصل بجمالها الموروث عن والدتها (شاهد)

الهدهد

الملكة رانيا تستعين بفنان إيرلندي لتسخر من النفاق الدولي بشأن الغواصة “تيتان”.. ماذا قالت؟!

تقارير

الأمير هاشم وزواجه المحتمل من الأميرة ليونور حديث الصحافة الإسبانية وأنباء عن تخطيط مدبر!

حياتنا

الملكة رانيا مع ليتيزيا .. لماذا ظهرت بهذه الإطلالة التي لا تتناسب مع أجواء إسبانيا؟!

حياتنا

الملكة رانيا تتألق بإطلالة رائعة من الدانتيل الزهري في حفل تخرج المدرسة التي أسستها! (شاهد)

الهدهد

رجوة آل سيف.. معلومات مثيرة عن خالتها وعلاقتها بعائلة “آل سعود” وسر أقراط ليلة الحناء (شاهد)

الهدهد

أول ظهور رسمي لولي العهد الأمير الحسين بعد زفافه الأسطوري

الهدهد

الملكة رانيا تنشر “أغرب فيديو” من حفل زفاف ابنها الأمير الحسين

حياتنا

الأميرة رجوة آل سيف كبرت على نفس ملامح الطفولة .. صور تكشف ذلك

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيفي عبده في خطر.. أحمد الزواوي يهدد بقتلها بعدما لجأ إلى السحر لينتقم منها (فيديو)

بدرية الدغيشي.. امرأة عمانية قضت على يد زوجها تعذيباً تشعل تويتر .. ما القصة؟!

سلمى حايك في أوضاع حميمية مع زوجها في البحر ببكيني باربي (شاهد)

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

“الداعية المُرائي بتاع الدولارات” .. إيدي كوهين يفتح النار على عمرو خالد بتغريدة حادّة!

 مي عمر تكشف مفاتنها في الأردن وتخوض مغامرة المنسف الأردني!

هذا هو أفضل تمرين لتحسين صحة القلب

من أوكرانيا إلى ليبيا.. لماذا تحظى طائرات بيرقدار التركية بشعبية كبيرة؟

رقم كارثي للمصري محمد صلاح في الملاعب الأوروبية!

رؤوف خليف ينهي الإنتظار ويفجّر “المفاجأة” للجمهور!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC