الإثنين, يوليو 24, 2023
الرئيسيةحياتناالسورية عفراء حمشو شبه عارية في دبي بعد الإقامة الذهبية (فيديو)
حياتنا

السورية عفراء حمشو شبه عارية في دبي بعد الإقامة الذهبية (فيديو)

عفراء حمشو عارضة أزياء سورية في العشرينيات من عمرها تقيم في الإمارات وحصلت على الإقامة الذهبية هناك قبل أشهر

كتب رفيف عبدالله
السورية عفراء حمشو شبه عارية في دبي بعد الإقامة الذهبية (فيديو)
عفراء حمشو
- Advertisement -

وطن- شاركت عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو، والمقيمة في دبي، متابعيها، يوماً كاملاً لها في المدينة، بإطلالات شبه عارية.

ونشرت عفراء حمشو عبر حسابها على انستجرام، في خاصية الستوري، مقاطع لها وهي تتسكع مع صديقاتها.

حمالة صدر

ظهرت عفراء في أحد المقاطع وهي تستمتع على أطراف حمام السباحة، بحمالة صدر برتقاليه مع تنورة مفتوحة فقط.

وبدأت العارضة السورية بالتمايل على أنغام أغنية سعد لمجرد الجديدة باللغة الهندية، وانكشف المستور أثناء ذلك.

كما بدت عفراء لا ترتدي شيئاً، وهي تستعرض شعرها على مرآة الحمام، بهوت شورت لا يغطي شيئاً، وباللون البيج.

من هي عفراء؟

وعفراء عارضة أزياء سورية في العشرينيات من عمرها، تقيم في الإمارات وحصلت على الإقامة الذهبية هناك قبل أشهر.

- Advertisement -

تقدم عفراء حمشو العديد من الإعلانات التجارية لأكبر الشركات والماركات العالمية في الدول العربية.

عفراء حمشو
دائما ما تشارك عفراء جمهورها صورا جريئة

تشارك عفراء متابعيها على انستجرام، والبالغ عددهم 641 ألف، يومياتها وصورها الجريئة جداً، وسط انتقادات البعض.

عفراء حمشو
عفراء

 

المصدررصد ومتابعة وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

أمريكية محتجزة في الإمارات تواجه عقوبة السجن عامين وغرامة وترحيل لهذا السبب!

الهدهد

خلفان يدعو لانفصال اليمن وتقسيمه لدويلات: “الحل الأمثل لتحقيق الاستقرار”

حياتنا

“بنكي الكبير”.. فتاة إماراتية تنفق أكثر من مليون دولار في أسبوع بفضل زوجها (فيديو)

الهدهد

حمدان بن محمد بن راشد يبحث عن طفل كويتي ويطلب المساعدة.. لماذا؟

تقارير

بين دبي والسويد.. هكذا درب الموساد جواسيسه في تركيا قبل كشفهم

حياتنا

معجبة ترمي مسبحة على كاظم الساهر في حفلة دبي.. ورد فعله غير متوقع (فيديو)

فيديو

أغلى ساندويتش بالعالم يوجد في دبي.. لن تصدق مما يتكون! (فيديو)

الهدهد

“صراف آلي متنقل يوزع العيدية في شوارع دبي”.. حقيقة فيديو أثار ضجة

حياتنا

لاميتا فرنجية تستثير غرائز متابعيها بإطلالة عارية على شواطئ دبي

الهدهد

هل جرفه بيبارجوي؟.. فيديو متداول لـ قرش على شواطئ دبي وهذه حقيقته

تقارير

مستقبل القطاع غير النفطي في دول الخليج.. تقرير يفجر مفاجآت مثيرة

الهدهد

يوسف حرب يقيم حاليا في دبي.. هوية وقصة مواطن أمر السيسي بالقبض عليه

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

فيفي عبده في خطر.. أحمد الزواوي يهدد بقتلها بعدما لجأ إلى السحر لينتقم منها (فيديو)

بدرية الدغيشي.. امرأة عمانية قضت على يد زوجها تعذيباً تشعل تويتر .. ما القصة؟!

سلمى حايك في أوضاع حميمية مع زوجها في البحر ببكيني باربي (شاهد)

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

“الداعية المُرائي بتاع الدولارات” .. إيدي كوهين يفتح النار على عمرو خالد بتغريدة حادّة!

الملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف ينشر لأول مرة (شاهد)

 مي عمر تكشف مفاتنها في الأردن وتخوض مغامرة المنسف الأردني!

هذا هو أفضل تمرين لتحسين صحة القلب

من أوكرانيا إلى ليبيا.. لماذا تحظى طائرات بيرقدار التركية بشعبية كبيرة؟

رقم كارثي للمصري محمد صلاح في الملاعب الأوروبية!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC