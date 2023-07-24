السورية عفراء حمشو شبه عارية في دبي بعد الإقامة الذهبية (فيديو)

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وطن- شاركت عارضة الأزياء السورية عفراء حمشو، والمقيمة في دبي، متابعيها، يوماً كاملاً لها في المدينة، بإطلالات شبه عارية.

ونشرت عفراء حمشو عبر حسابها على انستجرام، في خاصية الستوري، مقاطع لها وهي تتسكع مع صديقاتها.

حمالة صدر

ظهرت عفراء في أحد المقاطع وهي تستمتع على أطراف حمام السباحة، بحمالة صدر برتقاليه مع تنورة مفتوحة فقط.

وبدأت العارضة السورية بالتمايل على أنغام أغنية سعد لمجرد الجديدة باللغة الهندية، وانكشف المستور أثناء ذلك.

كما بدت عفراء لا ترتدي شيئاً، وهي تستعرض شعرها على مرآة الحمام، بهوت شورت لا يغطي شيئاً، وباللون البيج.

من هي عفراء؟

وعفراء عارضة أزياء سورية في العشرينيات من عمرها، تقيم في الإمارات وحصلت على الإقامة الذهبية هناك قبل أشهر.

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تقدم عفراء حمشو العديد من الإعلانات التجارية لأكبر الشركات والماركات العالمية في الدول العربية.

تشارك عفراء متابعيها على انستجرام، والبالغ عددهم 641 ألف، يومياتها وصورها الجريئة جداً، وسط انتقادات البعض.