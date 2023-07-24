الإثنين, يوليو 24, 2023
الرئيسيةحياتناإليك 3 طرق لكتم صوت المحادثات على تطبيق واتساب
حياتنا

إليك 3 طرق لكتم صوت المحادثات على تطبيق واتساب

يمكنك تعطيل إشعارات محادثات أو مجموعات معينة داخل التطبيق دون الحاجة إلى كتم صوت الهاتف

كتب ايمان الباجي
إليك 3 طرق لكتم صوت المحادثات على تطبيق واتساب
تطبيق واتساب
- Advertisement -

وطن- أصبح واتساب، تطبيق المراسلة الفورية الشائعة، أحد منصات الاتصال التي يستخدمها الكثير من الناس.

ومع ذلك، يتمتع التطبيق بسهولة الوصول إلى المكالمات أو الدردشة أو ما إلى ذلك. قد يكون بعض الأشخاص غير مرتاحين لهذه السهولة، خاصةً عندما يريد المستخدم تجنب أو تقليل التفاعل مع جهات اتصال معينة.

بينما قد يكون كتم صوت مكالمات واتساب أحد الحلول السهلة، هناك بعض الميزات في التطبيق يمكن أن تساعد المستخدم في الحد من التفاعلات مع أشخاص معينين، وفقا لما أورده موقع “.viva.co.id

إيقاف الإشعارات

يمكنك تعطيل إشعارات محادثات أو مجموعات معينة داخل التطبيق دون الحاجة إلى كتم صوت الهاتف. بهذه الطريقة، ستستمر في تلقي رسائلهم، لكن هاتفك لن يرن أو يهتز عند ورود رسالة.

للقيام بذلك، كل ما عليك فعهل هو فتح غرفة محادثة في واتساب، والنقر على رمز اسم المحادثة في الجزء العلوي، ثم إذهب إلى أسفل الخانة وقم بإيقاف تشغيل “الإشعارات”.

واتساب
أصبح واتساب، تطبيق المراسلة الفورية الشائعة، أحد منصات الاتصال التي يستخدمها الكثير من الناس.

تفعيل الوضع الصامت

يوفر واتساب أيضًا ميزة “الوضع الصامت” التي تتيح لك إخفاء الإشعارات من المحادثات أو المجموعات دون الحاجة إلى حظر أرقام هواتفهم.

- Advertisement -

للقيام بذلك، افتح التطبيق، حدد “الإعدادات” (عادةً رمز النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية اليمنى العليا)، ثم انتقل إلى “الإشعارات” وقم بتمكين “الوضع الصامت” للمحادثات أو المجموعات التي تريد تجاهلها مؤقتًا داخل التطبيق.

تفعيل ميزة إسكات المتصلين غير المعروفين

يمكنك أيضًا تجربة ميزة (إسكات المتصلين غير المعروفين) Silence Unknown Callers كخيار يسمح لك بتعيين المكالمات الواردة من أرقام غير مدرجة في جهات الاتصال الخاصة بك حتى لا تسبب أصوات إشعارات أو اهتزازات على هاتفك.

من خلال تفعل هذه الميزة ، لا يزال بإمكانك تلقي مكالمات من أرقام غير معروفة ، ولكن لن تكون هناك مقاطعات صوتية مزعجة عند ورود المكالمة.
لتفعيل هذه الميزة، كل ما عليك فعله هو الانتقال إلى “الإعدادات” ، ثم حدد “الخصوصية”، واختر “المكالمات”، وقم بتمكين “إسكات المتصلين المجهولين”.

 

المصدرموقع.viva.co.id، ترجمة وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

حياتنا

واتساب يكشف عن ميزة جديدة..ستعجبك بالتأكيد!

حياتنا

كيف تعرف إذا قام شخص ما بحظرك على تطبيق واتساب؟

حياتنا

إذا نفذت مساحة تخزين الآيفون .. غيّر هذا الإعداد لتحرير مساحة فوراً

الهدهد

أخيراً.. واتساب يتيح ميزة تعديل الرسائل في غضون 15 دقيقة من إرسالها

حياتنا

ينتظرها الملايين..تطبيق واتساب يطوّر ميزة رائعة!

حياتنا

واتساب يتيح لمستخدميه تعديل الرسائل المرسلة

الهدهد

مزاعم بالتجسس.. إيلون ماسك يشيطن “واتساب” لصالح مشروعه الجديد

حياتنا

واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة حفظ بعض الرسائل المختفية

حياتنا

موجودة في تلغرام.. واتساب يفاجئ مستخدميه بميزة جديدة

حياتنا

ميزة جديدة من واتساب تتيح إضافة جهات الاتصال وتعديلها دون الحاجة لمغادرة التطبيق

حياتنا

ميزة جديدة في واتساب ستنقذ دردشاتك

حياتنا

واتساب يعلن عن ميزة جديدة لحماية مستخدميه من المكالمات المزعجة

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

هكذا شاركت سلسلة متاجر قطرية شهيرة في حملة مقاطعة المنتجات السويدية انتصارا للمصحف

صراع قوي بين باريس والبايرن للتعاقد مع ياسين بونو.. وهذا ما يُريده إشبيلية

مقاطع جنسية لضابطين سوريين من قوات بشار الأسد مع زوجة زميلهما على السرير (شاهد)

فيفي عبده في خطر.. أحمد الزواوي يهدد بقتلها بعدما لجأ إلى السحر لينتقم منها (فيديو)

بدرية الدغيشي.. امرأة عمانية قضت على يد زوجها تعذيباً تشعل تويتر .. ما القصة؟!

سلمى حايك في أوضاع حميمية مع زوجها في البحر ببكيني باربي (شاهد)

موعد مباراة النصر وباريس والقنوات الناقلة والتشكيلة في وديات الأندية

“الداعية المُرائي بتاع الدولارات” .. إيدي كوهين يفتح النار على عمرو خالد بتغريدة حادّة!

الملكة رانيا تبكي.. فيديو جديد من كواليس حفل حناء رجوة آل سيف ينشر لأول مرة (شاهد)

 مي عمر تكشف مفاتنها في الأردن وتخوض مغامرة المنسف الأردني!

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC