إليك 3 طرق لكتم صوت المحادثات على تطبيق واتساب

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وطن- أصبح واتساب، تطبيق المراسلة الفورية الشائعة، أحد منصات الاتصال التي يستخدمها الكثير من الناس.

ومع ذلك، يتمتع التطبيق بسهولة الوصول إلى المكالمات أو الدردشة أو ما إلى ذلك. قد يكون بعض الأشخاص غير مرتاحين لهذه السهولة، خاصةً عندما يريد المستخدم تجنب أو تقليل التفاعل مع جهات اتصال معينة.

بينما قد يكون كتم صوت مكالمات واتساب أحد الحلول السهلة، هناك بعض الميزات في التطبيق يمكن أن تساعد المستخدم في الحد من التفاعلات مع أشخاص معينين، وفقا لما أورده موقع “.viva.co.id“



إيقاف الإشعارات

يمكنك تعطيل إشعارات محادثات أو مجموعات معينة داخل التطبيق دون الحاجة إلى كتم صوت الهاتف. بهذه الطريقة، ستستمر في تلقي رسائلهم، لكن هاتفك لن يرن أو يهتز عند ورود رسالة.

للقيام بذلك، كل ما عليك فعهل هو فتح غرفة محادثة في واتساب، والنقر على رمز اسم المحادثة في الجزء العلوي، ثم إذهب إلى أسفل الخانة وقم بإيقاف تشغيل “الإشعارات”.

تفعيل الوضع الصامت

يوفر واتساب أيضًا ميزة “الوضع الصامت” التي تتيح لك إخفاء الإشعارات من المحادثات أو المجموعات دون الحاجة إلى حظر أرقام هواتفهم.

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للقيام بذلك، افتح التطبيق، حدد “الإعدادات” (عادةً رمز النقاط الثلاث الرأسية في الزاوية اليمنى العليا)، ثم انتقل إلى “الإشعارات” وقم بتمكين “الوضع الصامت” للمحادثات أو المجموعات التي تريد تجاهلها مؤقتًا داخل التطبيق.



تفعيل ميزة إسكات المتصلين غير المعروفين

يمكنك أيضًا تجربة ميزة (إسكات المتصلين غير المعروفين) Silence Unknown Callers كخيار يسمح لك بتعيين المكالمات الواردة من أرقام غير مدرجة في جهات الاتصال الخاصة بك حتى لا تسبب أصوات إشعارات أو اهتزازات على هاتفك.

من خلال تفعل هذه الميزة ، لا يزال بإمكانك تلقي مكالمات من أرقام غير معروفة ، ولكن لن تكون هناك مقاطعات صوتية مزعجة عند ورود المكالمة.