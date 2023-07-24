آخر صورة قبل تداول وفاة هند القحطاني .. ما القصة؟! (شاهد)

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وطن – تصدر هاشتاغ حمل اسم “هند القحطاني ماتت”، قائمة الترند في موقع تويتر خلال الساعات الماضية، في إشارةٍ إلى المشهورة السعودية على سناب شات.

وتقصّت وطن حول هاشتاغ “هند القحطاني ماتت”، وتبيّن أن أغلب التغريدات التي أرفقت بالوسم لإعلانات، ولم تتطرق إلى وفاة “القحطاني”، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي ينتشر فيها هاشتاغ بذات الفكرة عن وفاة هند القحطاني.

وللتحقق أكثر، عاد محررو “وطن” إلى حساب هند القحطاني على سناب شات، للتأكد، ويظهر أن المشهورة حتى ساعات الليلة الماضية كانت تنشر مقاطع فيديو، بعضها لنفسها وهي تروّج لأحد منتجات العناية بالجسم.

يأتي تصدر اسم المشهورة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، الترند بتويتر، بعدما كشفت مؤخراً عن إصابتها بورم حميد في ثديها من الجهة اليمين.

في سياقٍ آخر، اتهم ناشطون “القحطاني” باستغلال بناتها بطريقة سيئة على السوشال ميديا لحصد مشاهدات عالية، حيث نشرت قبل أيام فيديو لابنتها وهي تقوم بتغيير ملابسها، لتظهر حاملة صدرها.