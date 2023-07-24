الإثنين, يوليو 24, 2023
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آخر صورة قبل تداول وفاة هند القحطاني .. ما القصة؟! (شاهد)

ليست المرّة الأولى التي ينتشر فيها هاشتاغ بذات الفكرة عن وفاة هند القحطاني

كتب أنس السالم
حقيقة وفاة المشهورة السعودية هند القحطاني watanserb.com
المشهورة السعودية هند القحطاني
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وطن – تصدر هاشتاغ حمل اسم “هند القحطاني ماتت”، قائمة الترند في موقع تويتر خلال الساعات الماضية، في إشارةٍ إلى المشهورة السعودية على سناب شات.

وتقصّت وطن حول هاشتاغ “هند القحطاني ماتت”، وتبيّن أن أغلب التغريدات التي أرفقت بالوسم لإعلانات، ولم تتطرق إلى وفاة “القحطاني”، علماً أنّها ليست المرّة الأولى التي ينتشر فيها هاشتاغ بذات الفكرة عن وفاة هند القحطاني.

هاشتاغ #هند_القحطاني_ماتت ترند بتويتر
هاشتاغ #هند_القحطاني_ماتت ترند بتويتر

وللتحقق أكثر، عاد محررو “وطن” إلى حساب هند القحطاني على سناب شات، للتأكد، ويظهر أن المشهورة حتى ساعات الليلة الماضية كانت تنشر مقاطع فيديو، بعضها لنفسها وهي تروّج لأحد منتجات العناية بالجسم.

هند القحطاني في إعلان لأحد منتجات العناية بالجسم
هند القحطاني في إعلان لأحد منتجات العناية بالجسم

يأتي تصدر اسم المشهورة السعودية المقيمة في الولايات المتحدة الأمريكية، الترند بتويتر، بعدما كشفت مؤخراً عن إصابتها بورم حميد في ثديها من الجهة اليمين.

في سياقٍ آخر، اتهم ناشطون “القحطاني” باستغلال بناتها بطريقة سيئة على السوشال ميديا لحصد مشاهدات عالية، حيث نشرت قبل أيام فيديو لابنتها وهي تقوم بتغيير ملابسها، لتظهر حاملة صدرها.

ابنة هند القحطاني
ابنة هند القحطاني
المصدررصد وطن (تويتر + سناب شات)

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