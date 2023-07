نجم أياكس محمد قدوس على طاولة تشيلسي هذا الصيف

- Advertisement -

وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن النجم الغاني الدولي محمد قدوس لاعب أياكس الهولندي 22 عاماً، على طاولة نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (The Athletic) الإنجليزية، فإن نادي تشيلسي (البلوز) يتطلع للتعاقد مع لاعب وسط غانا الدولي. ولاعب أياكس أمستردام الهولندي محمد قدوس.

وبينت الصحيفة، اللاعب قدوس مطلوب من عدة أندية في الدوري الإنجليزي وهي أرسنال وإيفرتون، لكن نادي تشيلسي كان أول من اتخذ الخطوة الأولى. هذا الصيف، من خلال التواصل مع اللاعب لفتح مفاوضات بشأن الاتفاق على الشروط الشخصية.

وسجل الغاني محمد قدوس 11 هدفاً في 30 مباراة بالدوري الهولندي الموسم المنصرم، كما أن اللاعب لفت الأنظار. خلال مشاركته مع بلاده غانا في كأس العالم. حيث استطاع سجل هدفين في نسخة مونديال قطر 2022 الماضية.

