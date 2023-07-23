نجم أياكس محمد قدوس على طاولة تشيلسي هذا الصيف

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وطن- أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن النجم الغاني الدولي محمد قدوس لاعب أياكس الهولندي 22 عاماً، على طاولة نادي تشيلسي الإنجليزي في سوق الانتقالات الصيفية الحالية.

وبحسب تقرير نشرته صحيفة (The Athletic) الإنجليزية، فإن نادي تشيلسي (البلوز) يتطلع للتعاقد مع لاعب وسط غانا الدولي. ولاعب أياكس أمستردام الهولندي محمد قدوس.

وبينت الصحيفة، اللاعب قدوس مطلوب من عدة أندية في الدوري الإنجليزي وهي أرسنال وإيفرتون، لكن نادي تشيلسي كان أول من اتخذ الخطوة الأولى. هذا الصيف، من خلال التواصل مع اللاعب لفتح مفاوضات بشأن الاتفاق على الشروط الشخصية.

محمد قدوس على طاولة تشيلسي

وسجل الغاني محمد قدوس 11 هدفاً في 30 مباراة بالدوري الهولندي الموسم المنصرم، كما أن اللاعب لفت الأنظار. خلال مشاركته مع بلاده غانا في كأس العالم. حيث استطاع سجل هدفين في نسخة مونديال قطر 2022 الماضية.

🚨 EXCL: Chelsea have made contact with Ajax to express interest in signing Mohammed Kudus. No offer yet but dialogue has taken place. 22yo attacking midfielder among options Chelsea considering + agreement close on personal terms @TheAthleticFC #CFC #Ajax https://t.co/sSg1tWhvpL — David Ornstein (@David_Ornstein) July 22, 2023

كما واقترب النجم الغاني قدوس من الانتقال الموسم الماضي إلى صفوف نادي إيفرتون الإنجليزي، إلا أن اللاعب انسحب من الصفقة في نهاية المطاف.

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ولم يصل نادي تشيلسي (البلوز) إلى اتفاق نهائي للتعاقد. مع النجم الغاني محمد قدوس، قبيل إغلاق سوق الانتقالات (الميركاتو) الصيفي الحالي.

فوز تشيلسي على برايتون

كما وفي سياق أخر، تغلب فريق تشيلسي (البلوز)، أمام نظيره برايتون في المباراة برباعية ثمينة مقابل ثلاثة أهداف، الأحد. ضمن منافسات سلسلة صيف الدوري الإنجليزي الممتاز الودية.

وسجل أهداف تشيلسي كريستوفر نكونكو في الدقيقة ال19. وميخايلو مودريك في الدقيقة ال65، وكونور غالاغير في الدقيقة ال72 ونيكولاس جاكسون في الدقيقة ال76.

كما وأحرز الفريق المنافس برايتون أهدافه داني ويلبيك في الدقيقة ال13، وجواو بيدرو في الدقيقة ال79 من ركلة جزاء، ودينيز أونديف في الدقيقة ال89.

وشهدت مباراة تشيلسي وبرايتون الودية، طرد يان باول فان هيك في الدقيقة ال60. لاعب نادي برايتون، خرج على إثرها اللاعب خارج أرضية ملعب المباراة.

ورغم الخسارة تفوق برايتون على منافسه تشيلسي على مستوى التسديدات، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 14 تسديدة، مقابل 10 تسديدات للفريق المنافس برايتون.

كما وتفوق فريق تشيلسي في الاستحواذ على الكرة طيلة مجريات دقائق المباراة. بنسبة 51%، على عكس برايتون الذي استحوذ على نسبة 49% في المباراة.

وسيلتقي فريق تشيلسي (البلوز) في المباراة القادمة. أمام نيوكاسل يونايتد، الخميس، في سلسلة صيف الدوري الإنجليزي الممتاز المقامة في الولايات المتحدة الأمريكية.