ميلان يسقط أمام ريال مدريد بالثلاثة في مباراة ودية مثيرة ومجنونة (شاهد)

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وطن- تلقى فريق ميلان الخسارة في المباراة الودية أمام ريال مدريد، بثلاثية ثمينة مقابل هدفين في مباراة شهدت الإثارة والقوة بين كلا الفريقين على ملعب روز بول في ولاية كاليفورنيا الأمريكية.

وافتتح ميلان أولى أهداف المباراة الودية أمام نظيره ريال مدريد، عند الدقيقة ال25 عن طريق اللاعب فيكايو توموري.

كما وتقدم ميلان في نتيجة المباراة بهدف ثاني في الدقيقة ال42، عن طريق لوكا روميرو.

مباراة ريال مدريد ضد ميلان

وعاد ريال مدريد إلى أجواء المباراة مع مجريات الشوط الثاني، بإدراك هدفين التعادل في غضون دقيقتين عن طريق اللاعب فيديريكو فالفيردي في الدقيقة ال57 وال59.

كما وسجل البرازيلي فينيسيوس جونيور هدف الفوز لصالح الفريق الملكي الإسباني في المباراة عند الدقيقة ال84.

بعد مباراة مثيرة جداً.. ريال مدريد يفوز على ميلان 3-2 شاهد واستمتع بملخص الأهداف..#ريال_مدريد_ميلان #أبوظبي_الرياضية pic.twitter.com/nzaG3ShN8b — قناة أبوظبي الرياضية (@ADSportsTV) July 24, 2023

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وتفوق ريال مدريد على مستوى التسديدات والاستحواذ على الكرة أمام منافسه ميلان في المباراة الودية التي جمعت كلا الفريقين قبيل بدء الموسم الجديد الشهر القادم، حيث وصلت عدد تسديدات الملكي إلى 13 تسديدة والاستحواذ بنسبة 60%.

فيما وصلت عدد تسديدات ميلان طيلة مجريات دقائق المباراة ب11 تسديدة، كما واستحوذ على الكرة في المباراة بنسبة 40%.

تشكيلة ريال مدريد ضد ميلان

ولعب المدرب الإيطالي كارلو أنشيلوتي المباراة الودية أمام منافسه ميلان، بتشكيلة أساسية متوقعة في منافسات وديات الأندية، كما يلي:

حراسة المرمى: أندري لونين.

دفاع ريال مدريد (الملكي): ناتشو، فيرلاند ميندي، إيدير ميليتاو، لوكاس فاسكيز.

مركز الوسط: توني كروس، فالفيردي، كامافينغا، جواد بيلينغهام.

خط الهجوم: خوسيلو، براهيم دياز.

وسيلتقي فريق ريال مدريد بعد هذا الفوز في المباراة الودية القادمة أمام مانشستر يونايتد، الخميس، في ال27 من شهر يوليو/ تموز الجاري، على ملعب (إن آر جي ستاديوم)، قبل مواجهة الغريم التقليدي برشلونة الأسبوع المقبل.