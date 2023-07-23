الأحد, يوليو 23, 2023
الرئيسيةالهدهدمن هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟
الهدهد

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

وفاة الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي، أحد أبرز علماء الدين في سلطنة عمان

كتب فهمي الورغمي
من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟
الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي
- Advertisement -

وطن- ودعت ولاية العوابي وعمان قاطبة، اليوم الأحد، واحدا من أبرز أعلامها الكبار الشيخ “مهنا بن خلفان الخروصي”، الشاعر والفقيه والمؤرخ وحفيد الشيخ “جاعد بن خميس الخروصي”، أحد رجالات العلم المعروفين في تاريخ السلطنة، عن عمر ناهز الـ 86 عاماً.

وأعلن “طارق الخروصي” ابن أخ الفقيد، وفاة عمّه عبر تغريدة على تويتر قال فيها: “إيماناً بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى العم/ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي. سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون”.

وفي الأثناء، لم تُصدر عائلة الشيخ الفقيد من أبنائه وأسرته بلاغاً رسمياً إلى الآن يفيد بسبب وفاته أو تعرضه لوعكة صحية في آخر أيام حياته. كما لم يتم تحديد موعد الجنازة.

الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي
الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي؟

وُلد الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي بمنزل والده المسمى “بيت الجامع” من ولاية العوابي مساء 22 (ليلة الخميس إلى الجمعة) من رمضان المبارك سنة 1356 هجرية المُوافق لـ 26 نوفمبر1937.

ترعرع الراحل في منزل والديه وبدأ تعليمه بقراءة القرآن في المدرسة المحلية من محلة “الجامع”، ثم تلقى دروسه لمبادئ علم الكلام وأصول الدين وأصول فقه الإسلام من والده أولاً، ثم من جده لأمه العلامة الشيخ “سالم بن سيف اللمكي” بالرستاق.

- Advertisement -

حيث كان الشيخ يلقي دروسه في منزله بمحلة “قصرى” لجميع أولاده وأحفاده ويأمرهم بحفظ ما سمعوه منه ثم يسألهم عنه.

درس الراحل لاحقاً عند الشيخ “محمد بن حمد الزاملي”، والشيخ “سليمان بن مهنا اليعربي” في مسجد “البياضة” بالرستاق، ثم درس عند الشيخ “سالم بن ماجد بن سعيد الخروصي” بمدرسة العوابي تحت بيت الرامي في الكهف الذي على السفح الشرقي من الوادي مقابل الحصن الغربي من العوابي.

وعلى حياته، ألّف الشيخ الراحل مهنا بن خلفان الخروصي، 4 كتب لعل أبرزها “أسرار الحروف وأسماء الله الحسنى” و”الأنبياء أحياء في قبورهم”.

سلطنة عمان تنعى فقيدها

نعى جزء كبير من الشعب العماني فقيد السلطنة الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي.

فكتب “عبد العزيز بن موسى الخروصي” على تويتر: “انتقل الى رحمة الله تعالي العم الشيخ الجليل مهنًا بن خلفان بن عثمان الخروصي.. فقدت العوابي قامة من قامات الادب والعلم الفكر.. اسكنه الله جناته والهمنا جميعا الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

فيما نعاه “أحمد المعولي” بكلمات مؤثرة نصّها: “ثلمة وأي ثلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجرنا في فقيدنا الشيخ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

أما “محمد بن خلفان المعشري” فأكد في نعيه الفقيد على أصول عائلته الضاربة في القدم وكتب: “هو الشيخ المحقق العالِم الفقيه المؤرخ الأديب:مُـهنا بن خلفان بن عثمان ابن (الشيخ الرئيس) أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي وهو الحفيد الثالث للعلاّمة جاعد بن خميس ويتصل نسب الشيخ أبي نبهان بالإمام الأكبر الصلت بن مالك بن عبد الله الخروصي..إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله’.

بدوره، قال “عبد العزيز الخروصي” في منشور على تويتر “بقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، ننعي الشيخ المؤرخ الكبير والفقيه والأديب الشاعر العم/ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي. نسأل اللّه له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم. برحيله فقدت عُمان علماً من أعلامها الأخيار ورمزًا وطنيًا كبيرًا. المصاب جلل والفقد عظيم. إنّا للّه وإنّا إليه راجعون”.

وكتب “سند بن حمد المحرزي” في سياق متصل “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الشيخ مهنا بن خلفان بن عثمان آل الشيخ جاعد الخروصي رحمه الله تعالى.. لا حول ولا قوة الا بالله”.

المصدرتويتر، رصد وتحرير وطن

اقرأ أيضاً

الهدهد

فيديوهات نادرة للسلطان الراحل قابوس في ذكرى توليه حكم السلطنة

فيديو

فيديو مُخيف لقوة الطبيعة.. عاصفة رعدية تقتلع الأعمدة في سلطنة عمان

الهدهد

مفتي سلطنة عمان يُحرج مشايخ السلطان ببيان ناري رسمي ضد السويد

الهدهد

“قلة أدب”.. فيديو منتشر لداعية عماني يفجر الجدل في سلطنة عمان

الهدهد

السفير التركي يزف بشرى للعُمانيين بشأن إلغاء التأشيرات بين سلطنة عُمان وتركيا

الهدهد

غريب آل مخلص ينسحب من حفل بسلطنة عمان بعد سقوط إصابات وحالات اختناق (شاهد)

الهدهد

أسراب من السمك في أعماق قريات العمانية تسحر أحد هواة الغوص (شاهد)

الهدهد

خاص بالعمانيين.. تنبيه هام من سفارة عُمان في ألمانيا إلى حاملي تأشيرة “شنغن”

الهدهد

“الله يزيدك من خيره يا بن طارق”.. مشهور عماني يبعث برسالة للسلطان هيثم (فيديو)

الهدهد

لماذا أمسك محمد بن سلمان بخنجر أسعد بن طارق في القمة الخليجية؟ (فيديو)

الهدهد

الفئات المستفيدة وشروط الانتفاع.. التفاصيل الكاملة لقانون الحماية الاجتماعية في سلطنة عمان

الهدهد

السلطنة تفوقت على قطر والإمارات.. بشرى سارة للعمانيين يزفها مؤشر عالمي هام

ترك الرد

من فضلك ادخل تعليقك
من فضلك ادخل اسمك هنا

هذا الموقع يستخدم Akismet للحدّ من التعليقات المزعجة والغير مرغوبة. تعرّف على كيفية معالجة بيانات تعليقك.

تابعونا

- Advertisment -

الأحدث

بالعباءة وشعر مكشوف.. الروبوت السعودية “سارة” تفاجئ مذيع العربية

فيديوهات نادرة للسلطان الراحل قابوس في ذكرى توليه حكم السلطنة

منقبة سعودية تفاجئ بلقيس فتحي والفنانة اليمنية مبهورة (فيديو)

بعد شعار “x”.. إيلون ماسك ينشر عنوان تويتر الإلكتروني الجديد

للرجال والنساء أيضا.. “عصير الفياجرا الطبيعي” اختراع كشفه طبيب مصري

أول رد من عمرو خالد على فيديو تخرج نجله الذي استفز المصريين

كم تبلغ ثروة أمير قطر وهل تُصبح تركيا “لندن الجديدة” للقطريين؟

“طول إصبع الخنصر” والسر وراء جرأتك أو خجلك.. اختبار جديد أذهل الجميع

عُثر عليهم بالصدفة.. مشاهد مروعة لمهاجرين ألقت بهم تونس في الصحراء

إعدام القاتل مطلب شعبي في الجزائر بعد اغتصاب الطفل “جود” وقتله بطريقة بشعة

تحميل أكثر

اختيار المحرر

أحدث الأخبار

تقارير

من نحن

صحيفة وطن تصدر في الولايات المتحدة الأمريكية منذ عام 1991 وشعارها تغرد خارج السرب وهي مستقلة تعتمد في تمويلها على الإعلانات

تابعنا

© Watan News LLC