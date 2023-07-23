من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي الذي فجعت وفاته العمانيين؟

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وطن- ودعت ولاية العوابي وعمان قاطبة، اليوم الأحد، واحدا من أبرز أعلامها الكبار الشيخ “مهنا بن خلفان الخروصي”، الشاعر والفقيه والمؤرخ وحفيد الشيخ “جاعد بن خميس الخروصي”، أحد رجالات العلم المعروفين في تاريخ السلطنة، عن عمر ناهز الـ 86 عاماً.

وأعلن “طارق الخروصي” ابن أخ الفقيد، وفاة عمّه عبر تغريدة على تويتر قال فيها: “إيماناً بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى العم/ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي. سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.إنا لله وإنا إليه راجعون”.

إيماناً بقضاء الله وقدره، انتقل إلى رحمة الله تعالى العم/ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي.

سائلين المولى جلت قدرته أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يسكنه فسيح جناته.

إنا لله وإنا إليه راجعون. pic.twitter.com/ItV9wNPFpz — طارق الخروصي (@ttmas2222) July 23, 2023

وفي الأثناء، لم تُصدر عائلة الشيخ الفقيد من أبنائه وأسرته بلاغاً رسمياً إلى الآن يفيد بسبب وفاته أو تعرضه لوعكة صحية في آخر أيام حياته. كما لم يتم تحديد موعد الجنازة.

من هو الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي؟

وُلد الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي بمنزل والده المسمى “بيت الجامع” من ولاية العوابي مساء 22 (ليلة الخميس إلى الجمعة) من رمضان المبارك سنة 1356 هجرية المُوافق لـ 26 نوفمبر1937.

ترعرع الراحل في منزل والديه وبدأ تعليمه بقراءة القرآن في المدرسة المحلية من محلة “الجامع”، ثم تلقى دروسه لمبادئ علم الكلام وأصول الدين وأصول فقه الإسلام من والده أولاً، ثم من جده لأمه العلامة الشيخ “سالم بن سيف اللمكي” بالرستاق.

تلقينا ببالغ الحزن والأسى نبأ وفاة الشّيخ الجليل الفقيه مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصيّ، نسأل الله تعالى له الرحمة والمغفرة والجنة ولأهله وأقاربه وطلابه ومحبيه الصبر والسلوان وخالص تعازينا لابنه الشيخ عبدالله بن مهنا الخروصي وإخوته وأقاربه الكرام " إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا… pic.twitter.com/8rsL6KxJul — يحيى بن محمد البوسعيدي (@Yahya_Busaidi) July 23, 2023

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حيث كان الشيخ يلقي دروسه في منزله بمحلة “قصرى” لجميع أولاده وأحفاده ويأمرهم بحفظ ما سمعوه منه ثم يسألهم عنه.

درس الراحل لاحقاً عند الشيخ “محمد بن حمد الزاملي”، والشيخ “سليمان بن مهنا اليعربي” في مسجد “البياضة” بالرستاق، ثم درس عند الشيخ “سالم بن ماجد بن سعيد الخروصي” بمدرسة العوابي تحت بيت الرامي في الكهف الذي على السفح الشرقي من الوادي مقابل الحصن الغربي من العوابي.

وعلى حياته، ألّف الشيخ الراحل مهنا بن خلفان الخروصي، 4 كتب لعل أبرزها “أسرار الحروف وأسماء الله الحسنى” و”الأنبياء أحياء في قبورهم”.

سلطنة عمان تنعى فقيدها

نعى جزء كبير من الشعب العماني فقيد السلطنة الشيخ مهنا بن خلفان الخروصي.

فكتب “عبد العزيز بن موسى الخروصي” على تويتر: “انتقل الى رحمة الله تعالي العم الشيخ الجليل مهنًا بن خلفان بن عثمان الخروصي.. فقدت العوابي قامة من قامات الادب والعلم الفكر.. اسكنه الله جناته والهمنا جميعا الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون”.

انتقل الى رحمة الله تعالي العم الشيخ الجليل مهنًا بن خلفان بن عثمان الخروصي

فقدت العوابي قامة من قامات الادب والعلم الفكر

اسكنه الله جناته والهمنا جميعا الصبر والسلوان وانا لله وانا اليه راجعون pic.twitter.com/ygRfjeQdwg — عبدالعزيز بن موسى الخروصي (@AAlkharoosi) July 23, 2023

فيما نعاه “أحمد المعولي” بكلمات مؤثرة نصّها: “ثلمة وأي ثلمة إنا لله وإنا إليه راجعون عظم الله أجرنا في فقيدنا الشيخ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي ونسأل الله أن يسكنه فسيح جناته مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا”.

أما “محمد بن خلفان المعشري” فأكد في نعيه الفقيد على أصول عائلته الضاربة في القدم وكتب: “هو الشيخ المحقق العالِم الفقيه المؤرخ الأديب:مُـهنا بن خلفان بن عثمان ابن (الشيخ الرئيس) أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي وهو الحفيد الثالث للعلاّمة جاعد بن خميس ويتصل نسب الشيخ أبي نبهان بالإمام الأكبر الصلت بن مالك بن عبد الله الخروصي..إنا لله وإنا إليه راجعون رحمه الله’.

هو الشيخ المحقق العالِم الفقيه المؤرخ الأديب:

مُـهنا بن خلفان بن عثمان ابن (الشيخ الرئيس) أبي نبهان جاعد بن خميس الخروصي وهو الحفيد الثالث للعلاّمة جاعد بن خميس ويتصل نسب الشيخ أبي نبهان بالإمام الأكبر الصلت بن مالك بن عبد الله الخروصي.. إنا لله وإنا إليه راجعون 😔 رحمه الله🤲🏻 pic.twitter.com/riRIoD9ejy — مُـحمد بن خَلفــان المَعشري (@m7d_km) July 23, 2023

بدوره، قال “عبد العزيز الخروصي” في منشور على تويتر “بقلوب مؤمنة بقضاء اللّه وقدره، ننعي الشيخ المؤرخ الكبير والفقيه والأديب الشاعر العم/ مهنا بن خلفان بن عثمان الخروصي. نسأل اللّه له الرحمة والمغفرة وجنات النعيم. برحيله فقدت عُمان علماً من أعلامها الأخيار ورمزًا وطنيًا كبيرًا. المصاب جلل والفقد عظيم. إنّا للّه وإنّا إليه راجعون”.

وكتب “سند بن حمد المحرزي” في سياق متصل “إنا لله وإنا إليه راجعون.. وفاة الشيخ مهنا بن خلفان بن عثمان آل الشيخ جاعد الخروصي رحمه الله تعالى.. لا حول ولا قوة الا بالله”.