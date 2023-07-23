منقبة سعودية تفاجئ بلقيس فتحي والفنانة اليمنية مبهورة (فيديو)

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وطن- فاجأت فتاة سعودية منقبة الفنانة بلقيس فتحي، لتغني معها أغنيتها الشهيرة “مسألة سهلة” بصوت عالي وهي في مدرجات الجمهور، في حفل بلقيس الغنائي الذي أقيم في جازان.

ووثق مقطع فيديو تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، لحظة غناء الفتاة المنقبة للأغنية في مدرجات الجمهور مما دفع بلقيس للتوقف فجأة، والبحث عن مصدر الصوت.

بلقيس والفتاة المنقبة

وحسب الفيديو الذي رصدته “وطن” بدت المنقبة تجلس إلى جانب امرأة وهي تردد: “يالي ذكرت الهجر وتحدد المهلـة.. لا ما تروم الهجر لو قلت لي رايم”.

وحينما انتبهت المطربة بلقيس لصوتها الذي كان مرتفعاً، أوقفت الغناء للحظات، وعبرت عن إعجابها الكبير بصوت الفتاة العذب، قبل أن تكمل بقية الأغنية.

حفل بلقيس فتحي في السعودية

وأطلّت بلقيس فتحي خلال حفلة جازان مساء 21 يوليو 2023، بفستان طويل أسود، تميّز بالأكمام التي أتت على شكل كاب.

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وبدت وقد علقت في أذنيها أقراط طويلة منسدلة وأساور أتت على كف اليد. من الناحية الجمالية، اعتمدت تسريحة شعر منسدل وكأنه مبلل، كما لجأت إلى مكياج ناعم يتناسب مع لون بشرتها السمراء.

وقدّمت بلقيس خلال الحفل الذي كان مشتركاً مع الفنان عبد الله المانع باقة من أغانيها الطربية والتي لاقت تفاعلاً جميلاً من الجمهور.

وكانت الفنانة ذات الأصول اليمنية نشرت عبر حسابها على موقع إنستغرام بوستر الحفل الذي اقيم ضمن فعاليات “جولة المملكة 2023″، بتنظيم من شركة بنش مارك، وإشراف من الهيئة العامة للترفيه.

وأرفقت بلقيس تعليقًا قائلة: “جمهور جازان الفل.. الفنانة بلقيس والفنان عبدالله المانع في ليلة طربية مميزة ضمن حفلات ضمن جولة المملكة 2023”.