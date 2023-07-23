الأحد, يوليو 23, 2023
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رياضة

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال في وديات الأندية (شاهد)

مانشستر يونايتد يحقق الفوز على أرسنال في مباراة ودية مثيرة: تحليل مفصل للأهداف، الإحصائيات، والأداء الفردي

كتب فارس أبو شيحة
ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال
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وطن- نجح فريق مانشستر يونايتد في التغلب على وصيف الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم أرسنال، مرتين في المباراة الودية التي جمعت الفريقين على ملعب “ميتلايف”، الأحد،  قبيل بدء الموسم الجديد الشهر القادم.

وفاز الشياطين الحمر على المدفعجية بهدفين نظيفين دون مقابل في المباراة الودية، كما وتغلب عليه كذلك في ركلات الترجيح بنتيجة 5-3.

ملخص مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الودية

وأحرز النجم البرتغالي برونو فيرنانديز أولى أهداف المباراة لصالح فريق مانشستر يونايتد في الدقيقة ال30.

كما وعزز مانشستر يونايتد (الشياطين الحمر)، التقدم في نتيجة المباراة بهدف ثاني، عن طريق اللاعب جادون سانشو في الدقيقة ال37.

وخاض كلا الفريقان ركلات ترجيحية عقب انتهاء الوقت الأصلي من اللقاء، الذي انتهى بفوز الشياطين الحمر مرة أخرى بنتيجة 5-3.

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نجوم مانشستر يونايتد
نجوم مانشستر يونايتد

كما وتفوق فريق مانشستر يونايتد على مستوى التسديدات على شباك مرمى الفريق المنافس أرسنال، حيث وصلت عدد التسديدات إلى 11 تسديدة، مقابل 8 تسديدات للفريق المنافس المدفعجية في المباراة.

مباريات مانشستر يونايتد وأرسنال الودية

كما وتفوق الفريق الخاسر أرسنال على مستوى الاستحواذ على الكرة أمام مانشستر يونايتد، حيث جاءت نسبة الاستحواذ. ب55% طيلة مجريات دقائق المباراة، مقابل 45% للفريق الفائز في المباراة مانشستر يونايتد.

وسيواجه مانشستر يونايتد في المباريات الودية القادمة، ريكسهام  الإنجليزي وريال مدريد الإسباني وبوروسيا دورتموند الألماني. ولانس الفرنسي، وأخرهم أتلتيك بيلباو الإسباني.

مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الودية
مباراة مانشستر يونايتد وأرسنال الودية

كما وسيلتقي أرسنال أمام برشلونة وموناكو في المباريات الودية القادمة، قبيل مواجهة مانشستر سيتي بطل الدوري الإنجليزي للموسم المنصرم على كأس الدرع الخيرية في السادس من شهر أغسطس القادم.

يذكر بأن انطلاق الموسم الجديد من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز. (البريميرليج)، سيكون في ال11 من شهر أغسطس القادم، حيث سيواجه البطل مانشستر سيتي خارج ميدانه بيرنلي على ملعب (تورف مور).

المصدروطن + نادي مانشستر يونايتد تويتر + أرسنال تويتر

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