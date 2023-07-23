معركة في البحر.. “معاكسة بنات” تتسبب بكارثة على شاطئ مصري

- Advertisement -

وطن- وثّق مُصطافون على إحدى شواطئ الإسكندرية في مصر، لحظة نشوب مناوشة بين عشرات الشباب خلال توجدهم داخل المياه، بالقرب من الشاطئ لسبب أكدت وسائل إعلام محلية أنه على علاقة بـ “معاكسة بعض النساء”.

وفي تفاصيل الواقعة، أوضح موقع “القاهرة 24” المحلّي أن مشاجرة بالعصيّ نشبت في شاطئ “البوريفاج” التابع لمنطقة ميامي في محافظة الإسكندرية.

وأظهر مقطع فيديو متداول، حمل عدد من الشباب عصياً في مواجهة آخرين حملوا كراسي بلاستيكية داخل البحر، ما أثار حالة من الفزع بين عموم المصطافين.

“معاكسة فتيات”

تحدّث الدكتور محمد عبد الرازق، رئيس الإدارة المركزية للسياحة والمصايف، عن الواقعة وقال في تصريحات لـ “القاهرة 24” إن المشاجرة نشبت بين مجموعة من الشباب، السبت، في شاطئ البوريفاج التابع إلى منطقة ميامي في محافظة الإسكندرية؛ وذلك كان بسبب معاكسة الفتيات.

وأوضح عبد الرزاق أنه تمّ على الفور التدخل من أجل فض هذه المشاجرة واستعادة الهدوء مرة أخرى على الشاطئ بعد انتشار حالة من الذعر بين رواده.

خناقه ف عرض البحر ع شط اسكندريه 🤼😂😂 pic.twitter.com/VGu9fmugqs — ๓匕口尺Ｋメ🎭 🇹🇷 (@_Mostafa_Torky) July 23, 2023

- Advertisement -

وأوضح أنه تم إنهاء المشاجرة والاهتداء إلى الصلح بين جميع الأطراف، مؤكدًا اتخاذ جميع الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفات التي يتم ارتكابها على الشواطئ.

ومعروف عن الإسكندرية كثرة وجمال شواطئها، ما بين المعمورة شرقاً وحتى العجمى غرباً بطول يربو على 24 كيلومتر.

دى خناقة كل سنة من قديم الازل .. المهم ايه لون البحر المريب دة 😏 https://t.co/iIaoR6CABK — الجدة بطة .‏ (@abcxyze) July 23, 2023

وفي المجمل يوجد بها أكثر من 35 شاطئاً مُتاحا لما يزيد عن 4 مليون اسكندراني، ناهيك عن عموم المصريين والسياح الأجانب.

ويهرب المصريون في فصل الصيف من حرارة الجو عبر الخروج إلى هذه الشواطئ.